Tailandia confirma a la mayoría de diputados tras semanas de denuncias contra elecciones

Bangkok, 25 feb (EFE).- La Comisión Electoral de Tailandia (CET) certificó este miércoles la victoria de la mayoría de diputados tras las elecciones del pasado 8 de febrero, lo que en principio desatasca el proceso de conteo y verificación durante el que han surgido numerosas denuncias.

Según la cadena pública Thai PBS, la CET confirmó la victoria de 396 diputados, de un total de 500 asientos disputados en las elecciones de hace semanas, sin ninguna mención a los partidos o candidatos.

De acuerdo con los resultados provisionales de la misma Comisión Electoral, el partido conservador Bhumjaithai (BJT) del primer ministro, Anutin Charnvirakul, contaría con al menos 194 escaños en el nuevo Parlamento, seguido por los 118 del reformista Partido del Pueblo (PP), que partía como favorito y quedó por sorpresa segundo.

Estos resultados se basan en el 94 % del escrutinio de los votos, que no ha aumentado desde el 9 de febrero. A partir del 95 % es cuando la Comisión suele dar por ganador al partido líder, algo que no ha ocurrido hasta la fecha.

El retraso se enmarca en un contexto de denuncias por supuestas irregularidades en el conteo y la presunta violación de la ley que preserva el secreto del voto, aspectos que serán abordados por un tribunal el próximo 17 de marzo.

De considerarse que se ha infringido dicha ley, el proceso podría terminar con la anulación de las elecciones y la convocatoria de nuevos comicios.

El anuncio de este miércoles de la CET tuvo lugar al término de una reunión en la que el organismo revisó informes de verificación y escuchó reportes de inspectores electorales «que indicaron que los comicios se llevaron a cabo de manera honesta y justa», informó Thai PBS.

Según el árbitro comicial, los errores detectados hasta ahora no comprometen el resultado nacional.

Además, sigue sin conocerse el resultado oficial del referendo que también se celebró el 8 de febrero y que preguntaba a los tailandeses si estaban o no de acuerdo con la propuesta de redactar una nueva Constitución, con la actual marcada por la pasada junta militar. Alrededor de un 60% dijeron que sí, según los resultados provisionales.

Las autoridades tailandesas tienen hasta el 9 de abril, 60 días después de los comicios, para presentar los resultados oficiales de las elecciones.

