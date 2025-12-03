Taiwán agradece a Trump firma de la ley que «estrecha» los vínculos de Taipéi y Washington

Taipéi/Pekín, 3 dic (EFE).- El Gobierno taiwanés expresó este miércoles su «sincero agradecimiento» al presidente estadounidense, Donald Trump, tras la firma de una ley que, según Taipéi, permitirá «estrechar» las relaciones entre la isla y Estados Unidos y que ha sido criticada por Pekín.

El mandatario republicano firmó este martes la ‘Ley de Implementación de las Garantías para Taiwán’, que instruye al Departamento de Estado a revisar y actualizar periódicamente las directrices que rigen las interacciones oficiales de Estados Unidos con Taiwán.

Bajo la nueva normativa, la agencia gubernamental debe llevar a cabo dicha revisión «al menos cada cinco años», así como presentar un informe actualizado al Congreso no más de noventa días después de completar esa revisión.

En un comunicado, la portavoz presidencial taiwanesa, Karen Kuo, afirmó este miércoles que la entrada en vigor de la legislación «tiene un gran significado, ya que reafirma el valor de las interacciones entre Estados Unidos y Taiwán, respalda unas relaciones bilaterales más estrechas y constituye un firme símbolo de los valores compartidos de democracia, libertad y respeto de los derechos humanos».

La vocera subrayó que una «relación sólida» entre ambas partes es «una piedra angular para mantener la paz y la estabilidad en la región del Indopacífico».

«De cara al futuro, Taiwán continuará manteniendo un estrecho contacto con Estados Unidos, profundizará sus asociaciones en múltiples ámbitos y actuará como una fuerza estable para la prosperidad y el desarrollo globales», apuntó Kuo.

Por su parte, el canciller taiwanés, Lin Chia-lung, describió este miércoles la firma de la ley como «un gran paso adelante» en las relaciones con Estados Unidos, de acuerdo a declaraciones recogidas por la agencia CNA.

En paralelo, la Cancillería china declaró hoy su «oposición» a «cualquier tipo de intercambio oficial entre Estados Unidos y Taiwán», al tiempo que advertía de que la cuestión taiwanesa es «es la esencia de los intereses fundamentales de China y la primera línea roja infranqueable en las relaciones entre China y Estados Unidos».

El portavoz del Ministerio Lin Jian instó a Washington a «abordar la cuestión de Taiwán con la máxima cautela», a «poner fin a todos los intercambios oficiales» con la isla y a «abstenerse de enviar señales erróneas a las fuerzas ‘separatistas'» taiwanesas.

Tras la ruptura de vínculos diplomáticos con Taipéi en 1979, el Departamento de Estado de EE. UU. estableció «líneas rojas» internas que regulaban el contacto entre los diplomáticos, militares y funcionarios de otro tipo de Estados Unidos con sus homólogos taiwaneses.

En 2021, el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció el fin de todas las restricciones existentes a las interacciones entre EE. UU. y Taiwán, y posteriormente la administración de Joe Biden (2021-2025) restableció las pautas de contacto, aunque las relajó, permitiendo reuniones de rutina entre funcionarios estadounidenses y taiwaneses en agencias federales y en la oficina de Taiwán en Washington.

La promulgación de esta nueva legislación podría tensar nuevamente las relaciones entre Estados Unidos y China, que considera a la isla de Taiwán, gobernada de forma autónoma desde 1949, como una «parte inalienable» de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y podría defender a la isla en caso de conflicto con Pekín.

Esa postura ha provocado permanentes roces entre EE. UU. y China, cuyo Gobierno ha definido a la «cuestión taiwanesa» como la «línea roja» en las relaciones entre las dos potencias. EFE

