Taiwán asegura que es una nación «independiente» tras la advertencia de Trump

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Taiwán defendió este sábado que es una nación «independiente», después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera a esa isla democrática reclamada por China que no declare su independencia formal.

Taiwán «es una nación democrática, soberana e independiente, y no está subordinada a la República Popular China», aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Señaló además que la entrega de armamento a la isla forma parte de los compromisos de seguridad de Estados Unidos con Taiwán y que, en ese sentido, la política de Washington «permanece inalterada».

«En cuanto a la venta de armas entre Taiwán y Estados Unidos, no sólo se trata de un compromiso de seguridad de Estados Unidos con Taiwán claramente estipulado en la Ley de Relaciones con Taiwán, sino también de una forma de disuasión conjunta contra las amenazas regionales», señaló el ministerio.

Las declaraciones de Taiwán se produjeron un día después de que Trump concluyera una visita a Pekín.

En el marco de la cumbre entre las dos potencias mundiales, el presidente chino, Xi Jinping, presionó a Trump para que no apoyara a esa isla autónoma, que China reclama como parte de su territorio y no descarta reunificar incluso por la fuerza.

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