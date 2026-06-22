Taiwán comienza cinco días de ejercicios de preparación para combate

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Taiwán inició el lunes cinco días de maniobras de preparación de combate, con miras a acelerar las movilizaciones militares en caso de un potencial ataque de China, informó el Ministerio de Defensa.

El «Ejercicio de Preparación Inmediata de Combate», que se extenderá hasta el viernes, es parte de un «entrenamiento anual planificado de operaciones conjuntas», señaló el ministerio en un comunicado.

El ejército taiwanés suele realizar maniobras para prepararse ante un posible ataque de China, que considera a Taiwán como parte de su territorio y ha amenazado con tomarla por la fuerza.

El ejercicio busca «entrenar unidades en todos los niveles durante la fase de despliegue de preparación para el combate, familiarizarlas con las prácticas de combate y el entorno del campo de batalla, y fortalecer su capacidad para pasar rápidamente de operaciones en tiempos de paz a operaciones en tiempos de guerra», según el ministerio.

Taiwán ha invertido miles de millones de dólares la última década en la modernización de sus fuerzas armadas.

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