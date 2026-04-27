Taiwán impone penas de hasta 10 años de cárcel en caso de filtración de secretos de TSMC

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Taipéi, 27 abr (EFE).- Un tribunal taiwanés impuso este lunes penas de hasta diez años de prisión por el robo y filtración de secretos comerciales de TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, en uno de los casos más notorios vinculados a tecnologías estratégicas de la isla.

El Tribunal de Propiedad Intelectual y Comercial de Taiwán también sancionó con una multa de 150 millones de dólares taiwaneses (unos 4,78 millones de dólares estadounidenses) a la filial local de Tokyo Electron (TEL), indicó la agencia de noticias CNA.

En agosto de 2025, la Fiscalía acusó a Chen Li-ming, exingeniero de TSMC que posteriormente trabajó en Tokyo Electron, y a otros empleados en activo de la compañía taiwanesa por el presunto robo de información relacionada con la tecnología de fabricación de chips de 2 nanómetros de TSMC.

La investigación señaló que Chen habría pedido a personal activo de TSMC que le proporcionara información confidencial a la que tenían acceso con el presunto objetivo de facilitar a TEL la obtención de más contratos como proveedor de la tecnológica taiwanesa.

Según CNA, Chen fue condenado este lunes a diez años de prisión por vulnerar la Ley de Seguridad Nacional, mientras que otros tres implicados fueron sentenciados a penas de entre dos y seis años.

El tribunal también condenó a una antigua empleada de Tokyo Electron a diez meses de prisión, con suspensión de la pena por tres años, así como al pago de un millón de dólares taiwaneses (31.832 dólares) al erario público.

La Fiscalía enmarcó el expediente en su momento como el primer caso que afecta a «tecnología clave nacional» bajo la Ley de Seguridad Nacional, en vigor desde 2022.

Dicha normativa contempla como tecnología clave, entre otras, los procesos de fabricación de circuitos integrados más avanzados que el nodo de 14 nanómetros, como el de 2 nanómetros de TSMC.

Este tipo de circuitos integrados, cuya fabricación en masa comenzó a finales del año pasado, son los más avanzados del mundo y resultan fundamentales para el futuro desarrollo de aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial. EFE

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