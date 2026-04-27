Taiwán impone penas de hasta 10 años de cárcel en caso de filtración de secretos de TSMC

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(Actualiza con detalles de la sentencia)

Taipéi, 27 abr (EFE).- Un tribunal taiwanés impuso este lunes penas de hasta diez años de prisión por el robo y filtración de secretos comerciales de TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, en uno de los casos más notorios vinculados a tecnologías estratégicas de la isla.

El Tribunal de Propiedad Intelectual y Comercial de Taiwán también sancionó con una multa de 150 millones de dólares taiwaneses (unos 4,78 millones de dólares estadounidenses) a la filial local de Tokyo Electron (TEL), compañía japonesa especializada en la fabricación de equipos para la producción de semiconductores.

En agosto de 2025, la Fiscalía acusó a Chen Li-ming, exingeniero de TSMC que posteriormente trabajó en Tokyo Electron, y a otros empleados en activo de la compañía taiwanesa del presunto robo de información relacionada con la tecnología de fabricación de chips de 2 nanómetros de TSMC.

La investigación señaló que Chen habría pedido a personal activo de TSMC que le proporcionara información confidencial a la que tenían acceso, con el presunto objetivo de facilitar a TEL la obtención de más contratos como proveedor de la tecnológica taiwanesa.

Según el fallo, Chen fue condenado a diez años de prisión por vulnerar la Ley de Seguridad Nacional y otros delitos, mientras que otros tres implicados fueron sentenciados a penas de entre dos y seis años.

El organismo judicial manifestó que Chen cometió estos crímenes «para mejorar su desempeño laboral, generando el riesgo de filtración de secretos comerciales de TSMC y poniendo en peligro la competitividad internacional del sector y la seguridad económica nacional».

«La investigación determinó que los secretos comerciales recopilados por Chen no fueron divulgados a terceros distintos de Tokyo Electron y su matriz japonesa», apunta el escrito, en el que se subraya que la subsidiaria de la firma nipona «no cumplió adecuadamente» con su responsabilidad de «supervisar» a sus trabajadores.

«La empresa conocía que su empleado podía valerse de relaciones previas para obtener ilegalmente información interna de TSMC de difícil acceso, vulnerando sus secretos comerciales», recalca el fallo.

El tribunal también condenó a una antigua empleada de Tokyo Electron a diez meses de prisión por destrucción de pruebas, con suspensión de la pena por tres años, así como al pago de un millón de dólares taiwaneses (31.832 dólares) al erario público.

Por el momento, TSMC y Tokyo Electron no han respondido a solicitudes de comentarios.

La Fiscalía enmarcó el expediente en su momento como el primer caso que afecta a «tecnología clave nacional» bajo la Ley de Seguridad Nacional, en vigor desde 2022.

Dicha normativa contempla como tecnología clave, entre otras, los procesos de fabricación de circuitos integrados más avanzados que el nodo de 14 nanómetros, como el de 2 nanómetros de TSMC.

Este tipo de circuitos integrados, cuya fabricación en masa comenzó a finales del año pasado, son los más avanzados del mundo y resultan fundamentales para el futuro desarrollo de aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial. EFE

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