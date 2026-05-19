Taiwán mantiene un «optimismo cauteloso» respecto a la venta de armas estadounidenses

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Taipéi, 19 may (EFE).- El ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, aseguró este martes que mantiene un «optimismo cauteloso» respecto a la venta de armas por parte de Estados Unidos, días después de que su presidente, Donald Trump, dejara en el aire la aprobación de un importante paquete de armamento para la isla.

«Seguimos en comunicación con la parte estadounidense y en este momento mantenemos un optimismo cauteloso», aseveró Koo en declaraciones recogidas por la televisión local SETN.

Estas declaraciones se produjeron después de que Trump, quien viajó la semana pasada a China para reunirse con su homólogo de ese país, Xi Jinping, declinase confirmar si autorizaría el envío de un paquete de armas a Taiwán valorado en unos 14.000 millones de dólares.

«Todavía no lo he aprobado, ya veremos qué pasa. Quizás lo haga, quizás no lo haga (…). Es una muy buena ficha de negociación para nosotros, son un montón de armas», afirmó en una entrevista con Fox News el magnate, quien a finales del año pasado sí dio luz verde a una venta de armas a Taiwán por más de 11.000 millones de dólares.

En respuesta, el titular taiwanés de Defensa subrayó que EE.UU. ha insistido en que su política hacia Taiwán permanece «sin cambios», y recordó que Washington ha mantenido la paz y la estabilidad en la región durante largo tiempo a través de la venta de armas a Taipéi, algo contemplado en la Ley de Relaciones con Taiwán.

«Esto también refleja que la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán forman parte de los intereses fundamentales de Estados Unidos, y que un factor clave para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho es continuar con los canales para la venta de armas», declaró Koo.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada de forma tajante por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington está comprometido por ley a proveer a la isla de los medios necesarios para su autodefensa y, si bien no mantiene relaciones diplomáticas con ella, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín. EFE

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