Taiwán refuerza sus compras de petróleo a Estados Unidos por el conflicto en Oriente Medio

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Taipéi, 22 abr (EFE).- La proporción de petróleo crudo adquirido a EE.UU. por la petrolera estatal taiwanesa CPC Corporation ha aumentado hasta alrededor del 60 % de las compras totales de la compañía, en pleno impacto de la guerra contra Irán sobre el suministro global de combustibles fósiles.

El ministro de Asuntos Económicos de Taiwán, Kung Ming-hsin, dio el dato este miércoles durante una comparecencia parlamentaria, de acuerdo a declaraciones recogidas por la agencia CNA.

Kung garantizó que la adquisición y el transporte de petróleo crudo de Taiwán «se mantienen con normalidad», con la llegada prevista de cuatro petroleros en abril y de entre cuatro y cinco buques en mayo.

El ministro explicó que tanto CPC Corporation como Formosa Petrochemical Corporation -la principal petrolera privada de la isla- han ajustado sus rutas de transporte: cada una de ellas mantiene solo un petrolero operando en el Golfo Pérsico, mientras que el resto del crudo se transporta por el mar Rojo y otros canales de exportación.

En este contexto, la proporción de crudo adquirido por CPC a Estados Unidos ha aumentado hasta alrededor del 60 % de sus adquisiciones, y las reservas estratégicas de petróleo de Taiwán se mantienen en torno a 140 días, aseveró Kung.

Cerca del 70 % del petróleo crudo que importó Taiwán en 2025 procedía de Oriente Medio, con Arabia Saudí (28,9 %), Kuwait (13,6 %) y Emiratos Árabes Unidos (11,9 %) a la cabeza, según cifras oficiales.

Esta dependencia acentúa la vulnerabilidad de la isla ante posibles interrupciones del suministro derivadas del conflicto en la región o de un eventual bloqueo marítimo por parte de China, que considera a Taiwán -gobernada de forma autónoma desde 1949- como una «parte inalienable» de su territorio. EFE

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