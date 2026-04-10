Takaichi, fan acérrima de Deep Purple, recibe a la banda antes de su concierto en Tokio

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Tokio, 10 abr (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, protagonizó este viernes un inusual encuentro diplomático al recibir en su residencia oficial a los integrantes de la banda británica Deep Purple, de la que es fiel seguidora y a cuyo batería, Ian Paice, se refirió como su «dios».

Durante la visita, Takaichi no ocultó su admiración por el grupo y recibió a Paice con unas baquetas firmadas mientras compartía anécdotas de su pasado musical.

«Compré mi primer ejemplar de ‘Machine Head’ cuando estaba en la escuela», confesó, antes de recordar que durante su etapa adolescente formó parte de una banda tributo de Deep Purple en la que tocaba el teclado.

Desde que asumió el poder en octubre del año pasado, la primera ministra ha dejado clara su pasión por el ‘heavy metal’ y por grupos como Deep Purple o Iron Maiden.

Tampoco oculta su destreza con la batería, instrumento que practica desde la universidad y con el que este enero sorprendió al líder surcoreano, Lee Jae-myung, a quien dio su primera «clase» de percusión al ritmo de éxitos del K-pop, tras una cumbre en la ciudad japonesa de Nara.

«Cuando discuto con mi marido, toco la batería para desahogarme», admitió entre risas, subrayando su profundo respeto por una banda que «sigue haciendo historia al abrazar nuevos retos».

La banda británica, que inicia este sábado su gira de tres conciertos en el país asiático, expresó su agradecimiento a la líder japonesa, quien deseó lo mejor al grupo ante un acontecimiento que calificó de «histórico» para la mejora de las relaciones entre Japón y el Reino Unido. EFE

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