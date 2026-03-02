Talarico, el demócrata que busca minar el apoyo republicano en Texas con «amor al prójimo»

Alejandra Arredondo

San Antonio (EE.UU.), 2 mar (EFE).- El político y seminarista James Talarico espera obtener la victoria este martes en las primarias en Texas, conseguir la candidatura demócrata al Senado y minar el control histórico que los republicanos mantienen en el estado sureño.

Frente al auge del nacionalismo cristiano en el partido conservador, Talarico, de tradición presbiteriana, propone una campaña centrada en la fe y en el amor al prójimo como antídoto contra la división, relata en una entrevista con EFE.

«La única manera de que este experimento (de la democracia) estadounidense funcione es si podemos acercarnos a quienes no están de acuerdo con nosotros», argumenta.

Talarico tiene 36 años. Fue profesor de escuela pública antes de lanzarse a la legislatura estatal, donde ganó en un distrito republicano que apoyó al presidente estadounidense, Donald Trump, en las elecciones de 2016. Es abiertamente religioso y actualmente estudia para convertirse en pastor.

Ante una nación polarizada, donde más del 80 % de los ciudadanos considera que el país está dividido en valores fundamentales, está convencido de que los votantes «en todo el espectro político» están cansados del «extremismo y la corrupción» del Gobierno.

«Estamos construyendo una campaña de la gente trabajadora, uniendo a las personas más allá de las líneas partidistas y de las divisiones raciales y religiosas», explica el texano, que ocupa desde 2018 un escaño en la Cámara de Representantes estatal.

En un mitin este domingo en San Antonio (Texas), antes del discurso principal, su equipo propuso una dinámica a los participantes: girarse y presentarse a la persona de al lado para crear comunidad. Durante su intervención, en la que citó pasajes del Evangelio, varios asistentes gritaron «amén».

«Jesús dijo: bienaventurados los que lloran (…). Si les duele lo que está pasando en nuestro país es una buena señal, porque aún tienen corazón», dijo el político a las más de 500 personas que acudieron a escucharlo.

Una de sus inspiraciones es el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, uno de los fundadores de la teología de la liberación, una corriente teológica de izquierdas que ganó popularidad en Latinoamérica en los años 60 y 70.

«Este movimiento influye mucho en lo que hablo: la atención a la gente trabajadora, la lucha contra la corrupción y el intento de construir una política que nos incluya a todos», reconoce.

Su candidatura se enfrenta a una apretada primaria contra Jasmine Crockett, actual legisladora en la Cámara Baja federal, quien recibió el apoyo de la exvicepresidenta Kamala Harris y propone una vía de confrontación con sus adversarios.

La congresista es conocida por hablar sin pelos en la lengua y no tener miedo de ser fuerte con los republicanos, como reza su eslogan de campaña.

La elección ha cobrado relevancia nacional como barómetro para medir el ánimo de las bases demócratas antes de los comicios, así como su capacidad para atraer nuevamente a votantes moderados e independientes que respaldaron a Trump en las pasadas elecciones.

En Texas, esto es especialmente relevante en el voto latino: una comunidad que históricamente votaba por los demócratas y que en las últimas elecciones un gran porcentaje —especialmente en el sur del estado— les dio la espalda e impulsó el regreso de Trump al poder.

Talarico busca apelar a esta población centrándose en un mensaje económico y mostrando su rechazo al «extremismo» en política migratoria del actual Gobierno.

«No deberíamos estar arrestando a padres, niños o pequeños empresarios», indica el candidato, quien también se ha posicionado a favor de desmantelar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que tilda de «policía secreta».

En Texas, los republicanos han dominado los cargos públicos durante años y los escaños del Senado —uno de los cuales Talarico aspira a ocupar— no han sido ganados por demócratas desde 1988.

Para él, la herramienta necesaria para romper esta racha es el amor: «Es la fuerza más poderosa del universo y es mucho más fuerte que el odio». EFE

