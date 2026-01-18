Talibanes piden a la ONU que presione a Pakistán para que respete derechos de migrantes

Kabul, 18 ene (EFE).- El Gobierno de facto talibán pidió este domingo a la ONU y a otras organizaciones internacionales que presionen a Pakistán para que Islamabad respete los derechos de los migrantes.

«Lamentablemente, los problemas que enfrentan los migrantes en Pakistán aumentan día a día (…) Pedimos a las Naciones Unidas y a otras organizaciones pertinentes que se ocupen de los problemas de los migrantes y actúen en los países donde se vulneran sus derechos», dijo en un mensaje de audio difundido a los medios de comunicación el portavoz adjunto de los talibanes, Hamdullah Fitrat.

Según el vocero, en Pakistán «han aumentado los incidentes de detenciones, acoso y malos tratos a migrantes» por parte de Islamabad.

Fitrat dijo que los migrantes afganos en este país afrontan ahora «graves dificultades» como consecuencia de lo que calificó como detenciones y acoso sistemáticos.

«El Gobierno paquistaní debe ser compelido a respetar los derechos de los migrantes, tratarlos conforme a los principios internacionales de migración y poner fina a las detenciones y al acoso», añadió el portavoz de los fundamentalistas.

Además, los talibanes pidieron a organizaciones de apoyo a migrantes y humanitarias que ayuden a reasentar en Afganistán a quienes retornan a este país.

«El traslado de los migrantes de regreso a su país de origen requiere cooperación económica y debe brindarse asistencia en este ámbito», dijo Fitrat.

El año pasado, según las Naciones Unidas, más de medio millón de afganos regresaron a Afganistán provenientes de Pakistán.

Más de cuatro millones de afganos han llegado a Pakistán en las últimas cuatro décadas, entre ellos más de 600.000 tras el regreso de los talibanes radicales al poder en 2021. Desde el inicio del plan de repatriación en 2023, más de un millón ya han abandonado el país.

El año pasado, Pakistán intensificó su política de repatriación de afganos.

Islamabad y Kabul vivieron en los últimos meses del año pasado varios episodios de enfrentamientos armados en su porosa frontera, la Línea Durand.

Pakistán acusa a los talibanes de refugiar en su territorio a miembros de sus hermanos ideológicos paquistaníes, el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) pero Kabul lo niega. EFE

