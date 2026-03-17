Tamún llora el asesinato indiscriminado de una familia palestina por las fuerzas israelíes

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Paula Bernabéu

Tamún (Cisjordania), 17 mar (EFE).- En Tamún, las calles están desiertas tras una noche de oración por el ramadán y sólo dos reuniones rompen el silencio. Son los velatorios en los que hombres y mujeres apoyan a la familia Bani Odeh tras el asesinato a manos de las fuerzas israelíes de cuatro de sus miembros: Ali (37) y Waad (35) y sus hijos Otman (7) y Mohamed (5).

«Sin aviso, sin preguntas, sin pararles. Nada. Mataron al padre, a la madre y a dos de sus hijos», explica el padre de Ali, Jaled Bani Odeh, con gesto agotado. Está sentado en el salón donde el domingo que se celebró el funeral de la familia, presidido por una pancarta con sus fotografías y nombres (salvo en el caso de Waad, representada con una flor).

Ali y Waad volvían junto a sus hijos de intentar comprar ropa en la ciudad vecina de Nablus (norte) tras romper juntos el ayuno del ramadán. Al entrar de madrugada a Tamún se encontraron de frente con una operación de la policía israelí: los agentes abrieron fuego inmediatamente contra el vehículo.

El matrimonio y los hijos más pequeños viajaban en la parte delantera del coche y murieron tras varios segundos de fuego ininterrumpido que dejaron el coche completamente destrozado. Los dos hijos mayores, Jaled (12) y Mustafa (9) estaban escondidos tras los asientos en la parte trasera y lograron sobrevivir.

«Hemos matado a perros, ¿y qué?», escuchó Jaled decir a los agentes tras arrastrarlo fuera del vehículo, según explica su abuelo. El niño asegura que les golpearon tanto a él como a su hermano y se burlaron de ellos.

La policía dice que el vehículo aceleró

En un comunicado emitido minutos después de conocerse el cuádruple asesinato, la Policía israelí y el Ejército aseguraron que sus agentes estaban llevando a cabo una operación de detenciones en Tamún cuando apareció el vehículo y aceleró hacia ellos. Ante lo que consideraron una «amenaza inmediata», abrieron fuego.

«No lo anunciaron: eran fuerzas especiales escondidas en una casa. No había ninguna señal de su presencia y el barrio estaba abierto», asegura a EFE Jaled.

Ayman, el hermano de Waad, acompaña a EFE al lugar del tiroteo. Del coche apenas quedan algunos pedazos y añicos de cristales de la luna, mientras que en la acera se observa aún un rastro de sangre y superficies con restos humanos.

Los Bani Odeh entraron a la calle del ataque tomando una curva muy pronunciada. Una vez el vehículo accedió a la vía, los primeros fragmentos de la luna se aprecian a menos de diez metros de la curva.

Los agentes, según el relato de los testigos a EFE, estaban apostados a unos 20 metros de la curva.

En estas circunstancias, tanto Ayman como otros familiares de los fallecidos consideran imposible la tesis del atropello alegada por la policía.

EFE consultó tanto a la Policía de Israel como al Ejército por la actuación o si existía algún tipo de inteligencia que vinculara a alguien de la familia a grupos armados, a lo que no recibió respuesta o comunicados sin relación con lo preguntado.

«Mi hermana no tenía dientes y tenía un agujero en la mejilla y otro aquí», explica el hermano señalándose la nuca. De la cara de su sobrino Otman, dice, no quedaba nada.

Ataques israelíes han matado más que los misiles de Irán

Al recibir el pésame por su hermana Waad, Ayman responde con rapidez: «Esta es la vida en Palestina».

No le sorprende que todo ello ocurra en medio de la escalada de asesinatos de palestinos en Cisjordania desde el inicio de la guerra con Irán, señalando que desde el pasado 28 de febrero los ya habituales controles del movimiento de la población en el enclave y las redadas policiales han aumentado.

Aunque el Ejército de Israel ha evitado pronunciarse sobre el tiroteo, derivando la responsabilidad en la policía, sí dijo a EFE haber desplegado varios batallones y brigadas en Cisjordania con motivo de la guerra.

«La división está llevando a cabo actividades antiterroristas a una frecuencia mayor de la habitual», se limitó a decir.

En Cisjordania, catorce palestinos han muerto desde el 28 de febrero por ataques de colonos israelíes y sus fuerzas de seguridad, según los datos del Ministerio de Sanidad palestino. En Israel, los ataques con misiles de Irán se han cobrado la vida de doce personas. EFE

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