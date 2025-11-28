Tasa de desempleo cae en Alemania en noviembre al 6,1 % al finalizar reactivación otoñal

1 minuto

Berlín, 28 nov (EFE).- El desempleo en Alemania retrocedió en noviembre con el fin de la reactivación otoñal en 26.000 personas respecto a octubre, lo que situó el número de parados en 2.885.000 y el índice de desocupación en el 6,1 %, una décima menos que en el mes anterior.

Corregidos los efectos estacionales, el número de desempleados apenas varió respecto al mes anterior, con sólo mil personas más sin trabajo, según los datos difundidos este viernes por la Agencia Federal de Empleo (BA).

Respecto a noviembre del año pasado, la cifra de personas sin empleo creció en 111.000 y la tasa de desempleo avanzó dos décimas.

«La debilidad de la coyuntura económica persiste y el mercado laboral sigue sin cobrar impulso. El desempleo y el subempleo disminuyeron en noviembre, como es habitual en esta época del año. El número de personas empleadas se estanca y la demanda de mano de obra se mantiene moderada», indicó la presidenta de la BA, Andrea Nahles.

El subempleo, que también tiene en cuenta la política laboral y la incapacidad laboral a corto plazo, retrocedió en noviembre en términos desestacionalizados en 8.000 personas respecto al mes pasado, hasta los 3.544.000, lo que equivale a 5.000 menos que hace un año. EFE

