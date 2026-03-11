Taxistas protestan en el aeropuerto de Ciudad de México contra aplicaciones de transporte

Ciudad de México, 11 mar (EFE).- Un grupo de taxistas bloqueó este miércoles los accesos a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) para protestar contra las aplicaciones de transporte, como Uber o Didi, lo que provocó tensión y complicaciones para los pasajeros pese al despliegue policial para garantizar la seguridad.

Decenas de taxis se aglutinaron en los accesos a las terminales, dificultando así la circulación y el tránsito de viajeros en uno de los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros de toda Latinoamérica.

Además, estacionaron sus vehículos para impedir el acceso, lo que provocó una congestión del tráfico para acceder a las instalaciones y que los pasajeros con un vuelo programado tuvieran que salir de sus vehículos para tratar de llegar a pie.

Los manifestantes forman parte de la organización Nueva Imagen y realizaron esta acción para exigir a las autoridades que prohíban la operación de aplicaciones de transporte como Uber o Didi dentro del aeropuerto.

El propio AICM informó que estaban previstas «afecciones en las vialidades de acceso» a las terminales, por lo que recomendó a los pasajeros «anticipar su llegada» para no tener complicaciones.

Estos bloqueos fueron respondidos con un fuerte despliegue de seguridad de efectivos de la Secretaría de Seguridad capitalina, quienes implementaron un dispositivo para permitir el acceso de las personas usuarias y para contener a los manifestantes.

Los agentes retiraron varios taxis con grúas para trasladarlos a un depósito, mientras se producían algunos episodios de tensión y enfrentamiento con los manifestantes.

Estas protestas se producen después de que un fallo judicial haya ordenado a la Guardia Nacional cesar las sanciones contra conductores que utilizan su plataforma para recoger o dejar pasajeros en aeropuertos del país, según la versión de la compañía Uber.

La compañía expresó su expectativa de que la resolución sea respetada, especialmente ante el aumento previsto de visitantes internacionales por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá. EFE

