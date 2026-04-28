Taylor Swift ve «raro» que sus seguidores busquen a sus ex en sus letras

1 minuto

Nueva York, 28 abr (EFE).- Taylor Swift tacha de «raro» el afán de algunos de sus seguidores y de la opinión pública por someter sus letras a «pruebas de paternidad» para adivinar sobre qué expareja está escribiendo, y reivindicó su papel como única creadora de sus éxitos.

«Ese tipo no escribió la canción. Lo hice yo», sentenció la cantante estadounidense durante una entrevista a The New York Times publicada este martes.

Swift explicó que sus vivencias han dado forma a las historias que cuenta en sus temas, pero también ha usado como fuente de inspiración la mitología, fábulas, libros, películas y personajes inventados.

La autora de éxitos como ‘You Belong With Me’, ‘Shake It Off’ o ‘Love Story’ habló de sus ‘rant bridge’ (un puente musical de desahogo o queja), una herramienta narrativa que utiliza para intensificar la emoción.

Swift confesó que le encanta escribir este tipo de partes vocales rápidas, detallando que sirven para ver la perspectiva completa y revelar el verdadero cuadro de la historia.

«Quieres que este puente del desahogo transmita con la mayor intensidad posible la emoción que intentas establecer a lo largo de la canción, y quieres que sea una especie de crescendo», anotó.

La multipremiada estrella, de 36 años, también reflexionó sobre cómo, desde muy temprana edad, su amor por cantar y tocar instrumentos la llevó a darse cuenta de que la composición sería un pilar fundamental de su vida. EFE

syr/jco/mgr