Tchouaméni admite que enfrentar a su compañero Vinicus es » muy complicado»

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Foxborough (EE. UU.), 26 mar (EFE).- El centrocampista del Real Madrid y de la selección francesa Aurélien Tchouaméni afirmó este jueves que enfrentar a su compañero de club Vinicius Jr «es muy complicado» y elogió a Brasil, pese a que su selección la derrotó por 1-2 en un partido de preparación para el Mundial jugado en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts).

«Tengo la posibilidad de jugar junto a él, pero jugar contra ‘Vini’ es muy complicado», comentó Tchouaméni tras el partido.

El centrocampista del Real Madrid manifestó que Brasil, pese a la derrota de hoy, es una fe las favoritas al título en el Mundial.

«Brasil es una de las favoritas. Con los jugadores que tienen, seguro que va a ser un adversario muy difícil y muy complicado durante esa Copa del Mundo», dijo.

Tchouaméni fue clave en la victoria. Robó un balón a Casemiro y, con su pase a Dembélé, inició el contraataque que culminó Mbappé para colocar el 0-1. EFE

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