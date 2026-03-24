TEDH rechaza paralizar eutanasia de joven barcelonesa Noelia, afectada por una paraplejia

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París, 24 mar (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado paralizar la eutanasia de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, a la que se opone su padre, que agotó todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna, confirmaron este martes a EFE fuentes judiciales.

La Corte de Estrasburgo desestimó así el 10 de marzo pasado una petición de medidas cautelares contra la eutanasia de la joven que había recibido siete días antes, precisaron las fuentes. EFE

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