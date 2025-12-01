Temas del día de EFE Internacional del 1 de diciembre de 2025 (13.00 horas)



HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa.- Los candidatos conservadores Nasry «Tito» Asfura, del Partido Nacional -para quien el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto-, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lideran el recuento preliminar de las elecciones en Honduras, con una ajustada diferencia que evidencia el probable regreso de la derecha al país centroamericano.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Con el 44,23 % de las actas escrutadas, Asfura lograba 597.184 votos (40,39%) , mientras que Nasralla obtenía 579.626 (39,20%). La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), fue relegada por su parte a un lejano tercer lugar con 287.166 votos (19,42%).

(Se ha enviado un primer resumen a las 09.28 horas)

VENEZUELA EEUU

Caracas – La tensión sigue muy alta en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela: mientras el gobierno venezolano ha acudido a las instancias internacionales para denunciar el «amedrentamiento» de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha confirmado la conversación telefónica con Nicolás Maduro, de la que no quiso ofrecer mayores detalles.

(Texto) (Foto) (Video)

– Venezuela convoca este lunes una investigación parlamentaria sobre los ataques de EE.UU. a lanchas en el Caribe, donde mantiene un despliegue militar.

(Texto)

Caracas – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’.

(Texto) (Video)

– Las aerolíneas españolas siguen pendientes de si se prorroga el aviso de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA,) vigente hasta este lunes, sobre los vuelos a Venezuela, país que ha anunciado la cancelación de la licencia Iberia, aunque mantiene las de Air Europa y Plus Ultra.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Washington/Kiev/Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, recibirá mañanaal enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, con quien abordará la marcha de la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, visita que sigue a la reunión que mantuvo el secretario norteamericano de Estado; Marco Rubio, con una delegación ucraniana.

(Texto) (Audio)

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúne en París con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y su gabinete en Berlín, donde tratarán las negociaciones de paz para Ucrania impulsadas por EE.UU, además de las relaciones bilaterales y asuntos comunitarios.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los ministros de Defensa de la UE abordan la guerra de Ucrania en un consejo en Bruselas.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

– Con dos petroleros atacados por drones marítimos cuando se dirigían a los puertos rusos del mar Negro, Ucrania abre un nuevo capítulo en su lucha contra las exportaciones de petróleo del enemigo para obstaculizar su esfuerzo bélico, al tiempo que insta a sus socios extranjeros a garantizar que las sanciones contra la flota rusa sean realmente efectivas. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto) (Foto)

PAPA LÍBANO

– Beirut.- El papa se reúne este lunes con miles de jóvenes en la plaza adyacente al patriarcado de Antioquía de los Maronitas en Bkerké para enviarles un mensaje de esperanza a una población herida por la situación económica y la migración.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El papa León XIV también se reunirá con los obispos y religiosos en el santuario ed Nuestra Señora del Líbano en Harissa.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

CPI ASAMBLEA

La Haya.- La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, denunció este lunes que Estados Unidos haya sancionado a nueve de sus funcionarios -jueces y fiscales- “situándolos al mismo nivel que terroristas y narcotraficantes” y subrayó que tribunal no cederá “a ninguna presión” y que su independencia “permanece intacta”.

(Texto)

– La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” de Venezuela a la hora de investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

(Texto)

(Venezuela se ha situado entre uno de los temas fundamentales de la Asamblea, después de que Argentina exigiera acciones «inmediatas» por lo que considera como deterioro la situación, mientras Caracas ha cricitado a Argentina de «falso defensor de los derechos humanos».

(Texto)

EEUU INMIGRACIÓN

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos prepara este lunes una nueva redada a gran escala contra la población inmigrante, esta vez en Nueva Orleans (Luisiana), a donde llegarán centenares de agentes de la Patrulla Fronteriza, que encabeza la campaña del presidente Donald Trump para lograr deportaciones masivas.

(Texto)

ASIA LLUVIAS

Bangkok/Colombo/Yakarta- Más de un millar de personas han fallecido por las inundaciones que afectan a varios países asiáticos, sobre todo Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, desde hace días, con aún centenares de desaparecidos y miles de desplazados por el temporal. (foto)(vídeo)

«Llevo casi una semana buscando a mis hermanos y a mi madre»: se pasará información de afectados en Indonesia.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El 2025 fue el año más mortífero y destructivo para la población palestina desde 1967 -cuando Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este- concluye un informe publicado este lunes por La Plataforma, una coalición de 12 organizaciones de derechos humanos israelíes.

(Texto)

– La petición de indulto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de su juicio por corrupción abre un periodo de meses de incertidumbre y tensión política y social en Israel, mientras en Gaza la llegada de la segunda fase del alto el fuego sigue en el aire.

(Texto) (Foto)

– La guerra de Gaza ha dejado una profunda huella en el ámbito cultural de Israel que ha afectado a la vida cotidiana de los artistas, a lo que se añade el aislamiento producido por la campaña de boicot internacional que repercute sobre escritores, músicos o bailarines.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

SIDA DÍA

Redacción Internacional – En el día mundial del Sida la Organización Mundial de la Salud subraya que tras décadas de progreso la respuesta al VIH está en una encrucijada con la alteración de los servicios de asistencia médica que ponen a muchas comunidades ante mayores riesgos y vulnerabilidades.

(Texto)

– Se ha enviado una panorámica sobre la situación del SIDA en África subsahariana: Unos 40,8 millones de personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el mundo, de las que 21,1 millones -más de la mitad del total- se encuentran en África subsahariana.

(Texto)

– El mexicano Rod Vázquez, un joven que vive con VIH desde los 15 años, se ha convertido en una voz influyente en redes sociales para la juventud seropositiva del país

(Texto) (Foto) (Vídeo)

LUIGI MANGIONE

Nueva York – Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, asiste a una nueva audiencia en su caso estatal en Nueva York, después de que el juez desestimara los cargos por terrorismo que afrontaba el joven.

(Texto) (Foto) (Video) (Directo)

UE VIVIENDA

Bruselas – Los ministros de Vivienda de la Unión Europea se reúnen en el marco del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de la UE en Bruselas, para discutir el futuro plan comunitario dirigido a mitigar la crisis de la vivienda en los Veintisiete.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO FIL

Guadalajara – El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reúne con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde Barcelona es invitada de honor.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ARTE

Miami – Artistas internacionales se congregan en la Semana del Arte de Miami, que hasta el 7 de diciembre reunirá lo más destacado del arte contemporáneo en eventos como Art Basel, con las galerías más destacadas del mundo, y Pinta Miami, con una selección iberoamericana.

(Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- Ceremonia de otorgamiento de nacionalidad española a los descendientes de los británicos que lucharon en la Guerra Civil española dentro de las Brigadas Internacionales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Ginebra.- OBESIDAD TRATAMIENTO.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) se posiciona frente al uso de medicamentos análogos del GLP-1, prescritos para la diabetes, en el tratamiento de la obesidad. (Texto)

13:30h.- Bruselas.- UE VIVIENDA.- Los ministros de Vivienda de la Unión Europea se reúnen en el marco del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de la UE en Bruselas, para discutir el futuro plan comunitario dirigido a mitigar la crisis de la vivienda en los Veintisiete. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

14:00h.- Bruselas.- UE LATINOAMÉRICA.- Sesión inaugural de los encuentros entre las comisiones permanentes de la Asamblea parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).

14:15h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y su gabinete en Berlín, donde tratarán las negociaciones de paz para Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15.00 – París.- UCRANIA GUERRA – El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, ofrecen declaraciones a la prensa desde el Palacio del Elíseo sobre las condiciones para una paz «justa y duradera» en Ucrania. (vídeo) (foto)

15:00h.- Beirut.- PAPA LÍBANO.- El papa León XIV participa en un encuentro interreligioso en la Plaza de los Mártires de Beirut. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Londres.- R.UNIDO NAVIDAD.- Encendido del árbol de navidad en 10 Dowining Street, la residencia del primer ministro Keir Starmer. 10 Dowing Street. (Foto) (Vídeo)

16:45h.- Beirut.- PAPA LÍBANO.- El papa León XIV se reúne con los jóvenes libaneses en la plaza adyacente al Patriarcado de Antioquía de Los Maronitas en Bkerke. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA SUBASTA.- Artcurial y Pierre Hermé Paris celebran una subasta benéfica «inédita» de Alta Pastelería que reunirá creaciones de los mejores chefs del mundo.. (Texto)

América

14:00h.- Nueva York.- LUIGI MANGIONE.- Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, asiste a una nueva audiencia en su caso estatal en Nueva York, después de que el juez desestimara los cargos por terrorismo que afrontaba el joven. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA DERECHOS HUMANOS.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta los principales hallazgos de su informe Situación de los derechos humanos en Guatemala (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Washington.- ROSA PARKS.- Setenta aniversario del día en que la activista estadounidense Rosa Parks (1913-2005) rechazó la orden de un conductor de autobús de Alabama de abandonar una fila de cuatro asientos en la sección «de color» después de que la parte de blancos se hubiera llenado.

Bogotá.- COLOMBIA DEFENSA.- Comienza la décima edición de la feria de la industria de defensa y seguridad de Colombia, Expodefensa, que este año trae 53 delegaciones internacionales, oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de 27 países de todo el mundo, y alrededor de 250 expositores. Corferias (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central chileno publica el índice mensual de actividad económica (Imacec) de octubre, que se considera una estimación adelantada del PIB. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- El Canal de Panamá inicia las reuniones bilaterales con las empresas interesadas en el desarrollo de dos nuevos puertos, una a cada lado de la vía que une el Atlántico y el Pacífico, tras un primer acercamiento con 19 corporaciones. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO VIH.- El mexicano Rod Vázquez, un joven que vive con VIH desde los 15 años, se ha convertido en una voz influyente en redes sociales para la juventud seropositiva del país (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO REMESAS.- El Banco de México difunde los datos de las remesas recibidas en octubre, luego de una caída del 5,5 % interanual en los primeros nueve meses de 2025. (Texto)

Ciudad de Panamá.- ONU DESERTIFICACIÓN.- La sesión 23° del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 23) para la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) da comienzo en Panamá con representantes de casi 200 países para analizar los avances frente a las sequías. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY TURISMO.- El Ministerio de Turismo de Uruguay lanza la temporada de cruceros 2025-2026, en la que llegarán menos barcos que en la última temporada estival, aunque se espera que los que arriben sean de mayor tamaño y eso permita mantener el número de turistas. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY EXPORTACIONES.- La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI presenta el informe de comercio exterior correspondiente a noviembre de 2025. (Texto)

Montevideo.- UE MERCOSUR.- Los desafíos y las oportunidades del acuerdo Unión Europea-Mercosur para Uruguay y la comunidad de Cataluña son analizados en un encuentro organizado por la Delegación para el Cono Sur de la Generalitat de Cataluña, la Embajada de España y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Guadalajara.- MÉXICO FIL.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reúne con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El fisco de Argentina da a conocer los datos de la recaudación tributaria en noviembre, después de que en octubre registrara un aumento del 26,5 % en comparación con igual mes de 2024. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO SINGAPUR.- La presidenta, Claudia Sheinbaum, recibe al presidente de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, en la Ciudad de México. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Antigua Guatemala.- GUATEMALA TURISMO.- La ciudad colonial de Antigua Guatemala acoge la ceremonia de premiación de los 50 best restaurants de Latinoamérica 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- La guerra de Gaza ha dejado una profunda huella en el ámbito cultural de Israel que ha afectado a la vida cotidiana de los artistas, a lo que se añade el aislamiento producido por la campaña de boicot internacional que repercute sobre escritores, músicos o bailarines.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Argel.- ÁFRICA SEGURIDAD.- Argelia celebra la 12 edición del seminario de alto nivel de Paz y Seguridad de África.

Argel.- ÁFRICA COLONIALISMO.- Líderes africanos adoptan una resolución conjunta para criminalizar el colonialismo en la ley internacional, que será presentada en la próxima cumbre de la Unión Africana (UA) de febrero de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

