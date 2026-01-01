Temas del día de EFE Internacional del 1 de enero de 2026 (13.00 horas)

SUIZA INCENDIO

Crans Montana (Suiza) (EFE).- Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana ha causado esta madrugada «decenas de muertos» y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais. Por Isabel Saco

– Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó a alrededor de las 01.30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio, cuyo origen aún se investiga.

– La policía suiza teme que haya víctimas extranjeras porque la estación de Crans Montana es muy popular en el exterior.

– Se ha enviado una documentación: Alrededor de 800 personas han muerto durante la última década a consecuencia de incendios y otro tipo de siniestros en lugares de ocio de todo el mundo: salas de fiesta, discotecas, restaurantes, cafés y karaokes.

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – Las autoridades de Indonesia decidieron este jueves extender hasta el domingo las labores de búsqueda de los tres españoles desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico el pasado viernes en aguas del este del país.

– Al conocer que dos españolas, madre e hija, habían sido rescatadas tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia, el español Santi Tinoco, asentado en Labuan Bajo -puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo-, no dudó a la hora de ayudar a las supervivientes mientras se busca al resto de su familia. «Quiero que regresen todos juntos a España». Por Noel Caballero

EEUU MAMDANI

Nueva York.- El demócrata Zohran Mamdani juró como alcalde de Nueva York este jueves justo después de la medianoche en una breve ceremonia privada junto a sus familiares, en la que aseguró que servir como regidor es el «honor y privilegio» de su vida.

(Mamdani prestará juramento de nuevo hoy en las escaleras de la Alcaldía a la 13:00 hora local (19.00 horas en España), acontecimiento que será seguido de una fiesta comunitaria abierta al público en las calles del sur de Manhattan).

(Se han enviado además unas claves: Mamdani asume Nueva York con el reto de hacer realidad su ambiciosa agenda progresista)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Más de un mes después de la advertencia de EE.UU. de extremar precauciones al sobrevolar el espacio venezolano, la conectividad aérea del país sigue limitada -con una sola aerolínea internacional y el resto locales- y la perspectiva de que la situación se prolongue en medio del despliegue militar norteamericano en el Caribe.

(El Ejército de EE.UU. anunció el miércoles que había destruido otras tres lanchas que supuestamente transportaban droga en un ataque que ha dejado al menos tres muerto, mientras que el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones para cuatro empresas involucradas en el transporte de crudo venezolano)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Este jueves 1 de enero entró en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo, periodo que el Gobierno israelí les da para completar el cese de sus actividades.

Ciudad de Gaza – La hambruna, los misiles, la muerte y las tiendas en las que malviven cientos de miles de personas cobran vida con las pinceladas que la joven gazatí Sarah Fadl Saadeh lleva dos años dando a sus lienzos mientras sufre el desplazamiento de un lado a otro de la Franja palestina, lo que le ha permitido narrar el dolor de su pueblo en primera persona.

UCRANIA GUERRA

Kiev – La Fuerza Aérea de Ucrania derribó en Nochevieja y en la madrugada del día de Año Nuevo 176 drones lanzados por Rusia contra su territorio en un ataque en el que el país invasor utilizó 205 de esos sistemas, según informó en Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania, un ataque condenado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensk.

– Los ucranianos entran en 2026 sin estar dispuestos a ceder ante los ultimátums rusos, en medio de los cortes masivos de electricidad y los continuos ataques contra infraestructuras vitales y centros civiles, mientras que las esperanzas de paz se ven contrarrestadas por el escepticismo sobre la disposición de Rusia a poner fin a la guerra. Por Rostyslav Averchuk

SIRIA TRANSICIÓN

Damasco.- La nueva moneda nacional siria reemplazará a partir de hoy a los billetes de la era del régimen depuesto de Bachar al Asad, que se encuentra devaluada tras años de guerra.

UE PRESIDENCIA

Nicosia – Chipre asume este jueves la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea con el objetivo de hacer frente a los retos geopolíticos y reforzar la defensa del bloque, sin perder de vista la cooperación regional y mediterránea.

BULGARIA EURO

Sofia – Bulgaria introduce hoy el euro y se convierte así en el país número 21 en unirse a la zona de la moneda común europea y, tras 145 años, dejará atrás el lev, su moneda nacional desde 1881, en un contexto de incertidumre porque no tiene gobierno ni presupuesto.

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Viena.- La Filarmónica de Viena celebra hoy su tradicional Concierto de Año Nuevo en la Sala Dorada de la Musikverein, dirigido por el maestro canadiense Yannick Nézet-Séguin. El programa incluye además de los las tradicionales obras de vals y polka de la familia Strauss, entre otras, dos piezas de dos compositoras.

PORTUGAL ECCIONES

Lisboa – Portugal inicia 2026 con elecciones presidenciales a la vista, el próximo 18 de enero, que pueden ser los comicios más abiertos en décadas, con el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura y el exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, como favoritos a suceder a Marcelo Rebelo de Sousa.

BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo – El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, parte con ventaja para las elecciones presidenciales del próximo octubre frente una derecha dividida entre seguir vinculada a la familia Bolsonaro o pasar página y volver a posiciones de centro.

– El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, recibirá el alta médica el jueves, tras ocho días hospitalizado y en los que fue sometido a cuatro operaciones, tal y como anunció el miércoles el equipo de doctores que lo atiende.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Viena.- OSCE PRESIDENCIA.- Suiza asume hoy la presidencia de turno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) (Texto)

11:00h.- Londres.- R.UNIDO SALUD.- La publicidad de la «comida basura», incluyendo bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, se prohíbe a partir de hoy en el Reino Unido a excepción de horario nocturno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Londres.- R. UNIDO AÑO NUEVO.- Desfile de Año Nuevo de Londres. (Vídeo)

16:30h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) ilumina el edificio de su sede central los primeros once días del año para celebrar la adhesión de Bulgaria a la zona del euro. .

América

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, parte con ventaja para las elecciones presidenciales del próximo octubre frente una derecha dividida entre seguir vinculada a la familia Bolsonaro o pasar página y volver a posiciones de centro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- Haití celebra el 222 aniversario de su Independencia, en un contexto marcado por la violencia de las bandas y la crisis humanitaria, que afecta a seis millones de personas, la mitad de la población. (Texto)

Nueva York.- EEUU MAMDANI.- El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, toma posesión oficialmente con una ceremonia de juramento administrada por el senador progresista Bernie Sanders en las escalinatas del Ayuntamiento, a la que seguirá una fiesta popular en Broadway (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) debe presentar las cifras de la inflación de diciembre y el balance anual del índice de precios al consumidor durante 2025 en Perú. (Texto)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Colombia entra este 2026 en un crucial año electoral en el que está en juego la continuidad del primer gobierno de izquierdas del país ante las alternativas de centro y derecha en medio de una creciente polarización política. (Texto)

14:00h.- Caracas.- VENEZUELA EEUU.- Más de un mes después de la advertencia de EE.UU. de extremar precauciones al sobrevolar el espacio venezolano, la conectividad aérea del país petrolero sigue limitada -con una sola aerolínea internacional y el resto locales- y la perspectiva de que la situación se prolongue en medio del despliegue militar norteamericano en el Caribe.

Ciudad de México – MÉXICO ARANCELES – La entrada en vigor de aranceles impuestos por México a productos asiáticos marca el fin de un periodo de casi 40 años de apertura comercial, con una medida proteccionista que, según analistas, podría tener impacto en la inflación y en el comercio exterior del país.(texto)

Oriente Medio

Damasco.- SIRIA TRANSICIÓN.- La nueva moneda nacional siria reemplazará a partir de hoy a los billetes de la era del régimen depuesto de Bachar al Asad, que se encuentra devaluada tras años de guerra en el país.

Ciudad de Gaza.- ISRAEL PALESTINA.- La hambruna, los misiles, la muerte y las tiendas en las que malviven cientos de miles de personas cobran vida con las pinceladas que la joven gazatí Sarah Fadl Saadeh lleva dos años dando a sus lienzos mientras sufre el desplazamiento de un lado a otro de la Franja palestina, lo que le ha permitido narrar el dolor de su pueblo en primera persona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Kuala Lumpur.- MALASIA REDES SOCIALES.- Malasia tiene prevista la entrada en vigor de una nueva normativa que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, en línea con países como Australia.

Hanói.- VIETNAM TIERRAS RARAS.- Entra en vigor en Vietnam una nueva ley de tierras raras con la que el Gobierno del partido comunista busca proteger estos minerales ante la creciente demanda global y reducir la dependencia del mercado de China, líder mundial en el sector.

Pionyang.- COREA DEL NORTE KIM JONG-UN.- Se espera que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, dé un discurso de Año Nuevo en el que suele presentar las líneas generales de la política del hermético país.

Tokio.- JAPÓN EMPERADOR.- El emperador Naruhito de Japón comparte su tradicional mensaje con motivo del Año Nuevo, tras un año marcado por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra mundial y los efectos de la persistente inflación en los hogares japoneses.

