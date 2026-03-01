Temas del día de EFE Internacional del 1 de marzo de 2026 (13.00 horas)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, y de otros dirigentes, sumen el país en la incertidumbre por su futuro, mientras el Ejército israelí mantiene sus ataques sobre Teherán.

– El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado tercer miembro del consejo interino que liderará el país tras la muerte de Jameneí, junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

– El número de fallecidos en el ataque israelí contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas.

– El portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani afirmó que hasta este domingo a mediodía se han registrado menos de diez impactos de misiles iraníes en Israel, frente a los «cientos» de proyectiles y drones que ha lanzado contra territorio israelí y de otros países de la región.

– Los ministros de Exteriores de la Unión Europea analizan en una reunión extraordinaria por videoconferencia la situación en Oriente medio tras los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán y la respuesta de Teherán. (Texto).

– La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que aumentará en 206.000 barriles al día la producción de crudo, «en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo», sin mencionar la guerra con Irán, que mantiene a los mercados en tensión. (Texto)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad.- La guerra entre Pakistán y el Gobierno de los talibanes se enquista tras varios días de intensos enfrentamientos armados, sin que Islamabad ofrezca señales de buscar una salida diplomática al conflicto pese a la disposición de Kabul.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Ucrania emerge del invierno más difícil de su historia reciente con su sistema energético gravemente dañado por los ataques aéreos rusos mientras los cortes de electricidad continúan en gran parte del país y el aumento de las temperaturas reduce la carga sobre la infraestructura.

BOLIVIA ACCIDENTE

La Paz – Las familias de al menos 22 víctimas fatales que dejó el accidente de un avión militar que transportaba dinero en Bolivia esperan la entrega de sus cuerpos para velarlos, mientras el Gobierno toma medidas para llevar ante la ley a 50 personas acusadas de robar los billetes esparcidos en el siniestro del viernes.

ARGENTINA CONGRESO

Buenos Aires – El presidente de Argentina, Javier Milei, da un discurso a la nación desde el Congreso, con motivo del inicio del curso legislativo, tras un mes de febrero en el que logró sacar adelante, en sesiones extraordinarias, la reforma laboral y la aprobación del acuerdo comercial Mercosur-UE, entre otras iniciativas clave para su gestión.

CUBA EEUU

La Habana.- El asedio petrolero de Washington a Cuba cumple este domingo un mes, con una crisis humanitaria fraguándose inexorable en la isla, incertidumbre absoluta, señales políticas contradictorias y un rumor creciente de contactos bilaterales en la sombra.

MÉXICO VIOLENCIA

Guadalajara – Una semana después del operativo militar en el que murió El Mencho, líder del CJNG, el estado de Jalisco aún vive con zozobra la ola de violencia desatada y trata de recuperar la normalidad en medio de los desafíos de seguridad de cara al Mundial de Fútbol, donde la capital, Guadalajara, acogerá varios partidos.

SHAKIRA

Ciudad de México – La cantante colombiana Shakira se presenta en el Zócalo de la Ciudad de México en un concierto masivo organizado por el Gobierno capitalino y Corona, en medio del cierre de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en el país.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

12:00h.- Viena.- OPEP+ REUNIÓN.- Ocho ‘petroestados’ clave de la alianza OPEP+ liderados por Arabia Saudí y Rusia celebran una teleconferencia para evaluar la evolución del mercado y eventualmente reajustar su oferta de crudo para abril. (Texto)

Bruselas.- IRÁN GUERRA.- Los ministros de Exteriores de la UE mantienen una reunión extraordinaria por videoconferencia para tratar la situación en Oriente medio tras los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán. (Texto)

América

19:00h.- Nueva York.- EEUU AÑO NUEVO LUNAR.- Nueva York celebra el Año del Caballo en el icónico barrio de Chinatown con ceremonias tradicionales, espectáculos y un gran desfile el 1 de marzo que recorrerá las calles del sur de Manhattan (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.) – EEUU PREMIOS.- El mayor sindicato de actores y guionista de Hollywood, SAG-AFTRA, entrega este domingo los premios The Actor Awards, la pugna definitiva entre ‘Sinners’ y ‘One Battle After Another’ en su última gran parada hacia los Óscar. (Texto)

Nueva York.- EEUU SALUD.- El prestigioso psiquiatra e investigador español Luis Rojas Marcos, de 82 años, atiende en una entrevista a EFE en su despacho de Nueva York con motivo de la presentación de su nuevo libro, ‘El regalo de los años’, en el que desentraña las claves “para tomar el timón de la tercera etapa de la vida” en busca de una longevidad plena y feliz. (Texto) (Foto) (Video)

Toronto.- CANADÁ MINERÍA.- La principal feria del mundo para el sector minero, PDAC, se celebra en Toronto (Canadá) del 1 al 4 de marzo. (Texto)

Asunción.- AMÉRICA EJÉRCITOS.- El comandante del Ejército de Paraguay, el general Manuel Rodríguez Sosa, quien encabeza el foro que agrupa a 23 fuerzas de la región, defendió, en una entrevista con EFE, el trabajo coordinado ante desafíos que «no conocen de frontera», como el crimen organizado transnacional. (Texto) (Foto) (Video)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, participa en una protesta en la Avenida Paulista, en São Paulo, contra la Corte Suprema, que encarceló a su padre, y al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo.- URUGUAY GOBIERNO.- El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el ingreso al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico y el trabajo que Uruguay deberá hacer en 2026 cuando se ponga al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y del Mercosur son analizados por el canciller Mario Lubetkin, en una entrevista con EFE en el marco del primer año de Gobierno. (Texto)

Oriente Medio

Argel.- ARGELIA JUSTICIA.- Nuevo juicio, tras la admisión de apelación en el Supremo argelino, por el asesinato del joven Jamal Ben Ismail, linchado hasta la muerte en 2021 al ser acusado de provocar los incendios ese verano, y por el que fueron condenados decenas de personas a pena de muerte. Tribunal de Dar al Beida

Asia

Singapur.- SINGAPUR COREA DEL SUR.- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, visita Singapur, la primera parada de una gira de cuatro días por el Sudeste Asiático.

