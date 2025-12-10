Temas del día de EFE Internacional del 10 de diciembre de 2025 (13.00 horas)

NOBEL PAZ

Oslo – La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado ha comenzado ya, pero ella lamentó en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pueda llegar a tiempo, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está «de camino ahora mismo».

Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

.- El artista venezolano Danny Ocean abrió la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo: «Yo nací en esta ribera. Del Arauca vibrador», comenzó a cantar de forma lírica y acompañado de un piano Danny Ocean, versionando la tradicional canción ‘Alma Llanera’, convertido en un segundo himno venezolano.

(Texto)

PREMIOS NOBEL

Estocolmo – El rey Carlos Gustavo XVI de Suecia entrega en la Sala Conciertos de Estocolmo, la medalla a los nuevos nobel de Medicina, Física, Química, Economía y Literatura de 2025.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(La entrega de los galardones está prevista a las 16.00 horas)

VENEZUELA EEUU

Caracas – En medio de la tensión entre el Gobierno de Nicolás Maduro y EE.UU, por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y con el telón de fondo de la entrega del Nobel a la opositora Maria Corina Machado, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convoca a una marcha en Caracas de campesinos en conmemoración del 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas – El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(Texto) (Vídeo)

AUSTRALIA REDES SOCIALES

Sídney – Miles de adolescentes australianos se quedaron este miércoles sin acceso a varias redes sociales tras la entrada en vigor de la pionera ley que prohíbe la participación en algunas plataformas a menores de 16 años, una medida sin precedentes que Camberra definió como «uno de los mayores cambios sociales y culturales» de las pasadas décadas.

(Texto) (foto) (vídeo)

(Se han enviado las claves: Sistemas de verificación, ciberacoso y aislamiento y se enviará una información sobre el repunte de descargas de redes sociales alternativas en Australia tras el veto).

(Texto)(Foto)(Vídeo)

(Se ha enviado un resumen a las 11.04 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intenta transformar las exigencias de su homólogo de EE.UU., Donald Trump, para que convoque ya elecciones, pese a que la ley del país lo prohíbe mientras dure la guerra, en una forma de conseguir que Estados Unidos se implique en ofrecer seguridad a Ucrania durante dicho proceso.

(Texto) (Foto)

– Ucrania se prepara para aumentar los impuestos a las pequeñas empresas con el fin de asegurar la financiación continua del Fondo Monetario Internacional (FMI), si bien economistas y emprendedores cuestionan la decisión de incrementar la carga financiera sobre empresarios que ya luchan contra los múltiples efectos negativos de la invasión. Por Rostyslav Averchuk

(Texto) (Audio)

– El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, interviene ante el Senado de Rusia.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Nablus (Cisjordania) – La palestina Manal Amirah tiene la mirada perdida y los ojos llorosos cuando se sienta a conversar con EFE para explicar que el cuerpo de su marido, Nidal Amirah, de 40 años, lleva más de seis meses retenido por las autoridades israelíes después de que en junio un soldado lo «ejecutara» a él y a su hermano en una redada israelí en la Ciudad Vieja de Nablus. Por Nuria Garrido Gómez

(Texto) (Vídeo) (Audio)

(Enviada a las 09.50 horas)

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometerá ante el presidente palestino, Mahmud Abás, al que recibe en Madrid, a reforzar el apoyo político y financiero de España a la Autoridad Nacional Palestina.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

BRASIL BOLSONARO

Sao Paulo – La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.

(Texto) (Foto)

(Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión, pero de concretarse el proyecto de ley, que debe pasar por el Senado, el expresidente podría dejar el régimen cerrado en dos años)

(Información enviada a las 06.51 horas)

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok/Oddar Manchey (Camboya) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que llamará a los líderes de Tailandia y Camboya, que han vuelto a enfrentarse en la frontera, la mayor escalada desde julio de un histórico conflicto que deja más de una decena de fallecidos y medio millón de desplazados. (foto)(vídeo)

(Texto) (foto) (Audio) (vídeo)

– Se enviará información de la situación humanitaria en zonas de desplazados.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – El recuento de las elecciones presidenciales de Honduras, con más del 99 % escrutado, entra en una fase aún más compleja tras las denuncias de «fraude monumental» del opositor Salvador Nasralla, quien exige la revisión exhaustiva de las actas mientras Nasry Asfura, el candidato respaldado por Donald Trump, se mantiene al frente por una diferencia mínima.

ARGENTINA CONGRESO

Buenos Aires – Los diputados y senadores electos el 26 de octubre asumen este miércoles sus escaños en un Congreso clave para la gobernabilidad de Javier Milei, que confía en la nueva composición legislativa para aprobar de forma exprés sus reformas laboral y fiscal durante las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 30 de diciembre.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente argentino, Javier Milei, cumple este miércoles dos años de gobierno en los que superó importantes turbulencias y comienza la segunda mitad de su mandato con un panorama favorable tras imponerse en unos comicios legislativos clave. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– También se enviará una nota sobre los ‘outsiders’ que han entrado en ambas cámaras, provenientes de distintos ámbitos y sin trayectoria política, entre los que destacan la exvedette Virginia Gallardo, el ‘streamer’ Sergio “Tronco” Figliuolo y la influencer de vida saludable Laura Soldano.

(Texto) (Foto)

DERECHOS HUMANOS

Ginebra – El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ofrece una rueda de prensa de fin de año, durante la que pasará revista a las mayores crisis en el mundo y sus consecuencias.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

UNESCO PATRIMONIO

Nueva Delhi – El Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco inscribió este miércoles la cocina italiana en su Lista Representativa, que se unió a otros de los elegidos este miércoles en la reunión de Nueva Delhi: el caftán de Marruecos, la música y danza aimara Sarawja de Perú, la Pasión de Iztapalapa -el mayor vaicrucis de México- o el compas, la música emblemática de Haití.

(Texto) (Vídeo)

(Las diez claves de la cocina italiana, nuevo Patrimonio de la Humanidad)

MUSEO LOUVRE

París – Se presentan ante la comisión de Cultura del Senado las conclusiones de la investigación administrativa abierta tras el espectacular robo en pleno día el 19 de octubre de joyas de la corona de Francia en el Museo del Louvre, que es también objeto de controversia por los problemas de vetustez de algunas de sus instalaciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile del próximo domingo, en las que los chilenos eligen al sucesor del progresista Gabriel Boric entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, la Agencia EFE enviará hasta el próximo viernes una serie previa con la guía CHILE ELECCIONES.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA CROACIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, para tratar temas de actualidad bilateral y comunitaria, así como la seguridad europea antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) los días 18 y 19 en Bruselas. (Texto) (Foto)

15:30h.- París.- FRANCIA SARKOZY.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy inicia en una librería de París la promoción de su libro, titulado en francés ‘Le journal d’un prisonnier’ (‘Diario de un prisionero’), sobre sus vivencias durante tres semanas encarcelado en la prisión de Santé de París por su condena a 5 años de corrupción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Bruselas.- UE ADUANAS.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presentarán la candidatura de la ciudad de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

18:15h.- Oslo.- NOBEL PAZ.- La Alianza por la Justicia Noruego-Venezolana organiza una procesión de antorchas en el marco de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que parte del Centro Nobel de la Paz y finaliza frente al Grand Hotel, donde está prevista que la laureada, si acude a Oslo finalmente, salude al desfile desde el balcón de la Suite Nobel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) participan en un acto cultural en Ucrania para simbolizar su solidaridad e identidad europea compartida en la víspera de una reunión informal del Consejo en la que evaluarán las negociaciones de paz impulsadas por EE.UU., la ayuda militar y económica al país invadido por Rusia y su camino hacia la adhesión al club comunitario. (Foto)

Moscú.- RUSIA INDONESIA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con su colega indonesio, Prabowo Subianto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sofía.- BULGARIA LÍBANO.- Un Tribunal de Sofia celebra hoy una audiencia y podría decidir sobre la extradición al Líbano de un ciudadano ruso, supuestamente implicado en la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020 (Texto) (Foto) (Vídeo)

Astaná.- KAZAJISTÁN IRÁN.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, efectúa una visita oficial a Kazajistán, (Texto)

París.- C.EUROPA ESPAÑA.- El Consejo de Europa publica un informe de evaluación de España con respecto al conocido Convenio de Tromso sobre el derecho de los ciudadanos para acceder a documentos oficiales.

Reikiavik.- EUROVISIÓN 2026.- La cadena pública islandesa RUV decide sobre su participación en Eurovisión 2026 después de que se permitiera competir a Israel. (Texto)

París.- FRANCIA SARKOZY.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy publica un libro, titulado en francés ‘Le journal d’un prisonnier’ (‘Diario de un prisionero’), sobre sus vivencias durante tres semanas encarcelado en la prisión de Santé de París por su condena a 5 años de corrupción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, interviene ante el Senado de Rusia (Texto) (Foto)

Estocolmo.- PREMIOS NOBEL.- El rey Carlos Gustavo XVI de Suecia entrega en la Sala Conciertos de Estocolmo, la medalla a los nuevos nobel de Medicina, Física, Química, Economía y Literatura de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- SUIZA GOBIERNO.- El Consejo Federal (Ejecutivo) elige cuál de sus siete miembros será el presidente de Suiza en 2026, un cargo principalmente representativo y que suele encomendarse cada año a quien haya sido vicepresidente en el ejercicio anterior, por lo que en este caso se espera que el elegido sea el ministro de Economía Guy Parmelin. (Texto)

América

14:00h.- Asunción.- PARAGUAY DERECHOS HUMANOS.- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presenta su informe anual de los derechos humanos, que en 2025 cumple 30 años. Biblioteca del Congreso Nacional (Texto) (Foto)

16:40h.- Bogotá.- COLOMBIA AEROLÍNEAS.- El CEO del Grupo Abra -formado por las aerolíneas Avianca y Gol-, Adrian Neuhaser, y el presidente de Avianca, Frederico Pedreira, presentan en una rueda de prensa los planes y proyecciones del holding para 2026, que incluye una expansión de su flota para fortalecer su operación regional. (Texto) (Foto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ARTE.- El Museo Franz Mayer de Ciudad de México inaugura la exposición ‘¡Moda hoy! Diseño latinoamericanx y latinx contemporáneo’, en colaboración con el Museo del Fashion Institute of Technology de Nueva York (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Brasilia.- BRASIL INDÍGENAS.- El Tribunal Supremo de Brasil inicia un juicio para decidir si los pueblos indígenas solo pueden reclamar las tierras que ocupaban antes de 1988, una disputa que enfrenta a pueblos originarios y terratenientes. (Texto) (Foto)

18:00h.- Lima.- PERÚ EXTERIORES.- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, comparece ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) para tratar asuntos de coyuntura como la solicitud de modificar la convención interamericana de asilo diplomático, al considerar que México ha desvirtuado el tratado al asilar a la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada por el fallido golpe de Estado del expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022). Ministerio de Relaciones Exteriores, Jirón Lampa 545 (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- La artista británica Es Devlin expone en Nueva York su escultura audiovisual ‘Congregation’, con retratos de medio centenar de refugiados, proyecciones de ‘mapping’ sobre sus experiencias y un paisaje sonoro que combina poesía y música coral. PAC NYC, 6 World Trade at 251 Fulton Street (Lower Manhattan) (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ARTE.- La Alcaldía de Bogotá presenta la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), que se celebrará entre el 27 de marzo y 5 de abril de 2026 y contará con la Comunidad de Madrid como región internacional invitada de honor. Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Nueva York.- EEUU LATINOS.- La Arquidiócesis de Nueva York lanza ‘Buenas Noticias’, con la que espera llegar a la comunidad hispana de Nueva York con historias, videos y artículos en español (Texto)

La Habana – CUBA CINE – Para el actor cubano Alejandro Phillips encarnar en el cine a uno los grandes boxeadores de todos los tiempos, el triple campeón mundial y olímpico Teófilo Stevenson (1952-2012), fue «un reto, un honor, un orgullo y también una responsabilidad». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal estadounidense da a conocer la decisión de los miembros de su Comité Federal de Mercado Abierto sobre posibles subidas o bajadas de los tipos de interés al término de su última reunión del año. (foto)(vídeo)

Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central brasileño decide si mantiene o modifica la tasa básica de tipos de interés. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU JUSTICIA.- Jasveen Sangha, conocida como la «Reina de la Ketamina», se presentará este 10 de diciembre ante un tribunal federal para ser sentenciada tras declararse culpable en septiembre por cinco cargos relacionados con la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry. (Texto)

Nueva York.- TECNOLOGÍAS IA.- Expertos de la inteligencia artificial (IA) se reúnen en Nueva York para participar en el evento anual «The AI Summit New York». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny ofrece el primero de sus siete conciertos en Ciudad de México de su «DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour». (Texto) (Foto)

Asia

Nueva Delhi.- GUERRA COMERCIAL.- El representante comercial adjunto de Estados Unidos, Rick Switzer llega a Nueva Delhi para seguir trabajando en el cierre de un acuerdo de comercio entre ambos países.

Rangún.- BIRMANIA CRISIS.- Está prevista que se celebre en Birmania una huelga silenciosa en protesta por las elecciones organizadas por la junta militar de Birmania que comienzan el 28 de diciembre

Bangkok.- ISRAEL PALESTINA.- Está previsto que regresen a Tailandia los restos mortales de un tailandés que fue secuestrado por Hamás en octubre de 2023, la última víctima de esta nacionalidad que aún quedaba en Gaza.

Pekín.- CHINA FINANZAS.- El Fondo Monetario Internacional celebra en Pekín una rueda de prensa presencial al término de su misión anual de evaluación de la economía china, con la presencia de su directora, Kristalina Georgieva (Texto)

