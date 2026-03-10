Temas del día de EFE Internacional del 10 de marzo de 2026 (07.30 horas)

16 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Los bombardeos contra Teheran han continuado la madrugada de este martes, después de que Irán insistiese en su disposición a seguir combatiendo tras el nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo del país.

(Texto) (Foto)

(Se ha enviado información de la rueda de prensa de el presidente estadounidense, Donald Trump, quien, entre otras coas, afirmó que podría «declarar un éxito» la guerra en Irán y abandonarla tras atacar más de 5.000 objetivos, pero avisó que irá «más allá»).

(También dijo que las fuerzas estadounidenses «no se detendrán» hasta que Irán esté «totalmente y decisivamente derrotado» tras la elección de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí).

– La Guardia Revolucionaria de Irán respondió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, que sus misiles son «ahora más potentes que al inicio de la guerra» y que tiene la capacidad de «expandir» el conflicto.

(Texto)

– El petróleo cae y los mercados de valores se estabilizan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera este lunes que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz su país «golpeará 20 veces más fuerte» al Estado persa de lo que lo ha hecho hasta ahora.

(Texto)

(Al respecto, se ha enviado información de la decisión de EE.UU. Donald Trump de que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas).

– Los ministros de Energía de los países del G7 se reúnen en París para reforzar su coordinación ante las sacudidas de los precios de los hidrocarburos por la guerra en Oriente Medio, después de que el grupo admitiera la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de petróleo. (Texto)

– Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) continúan en Bruselas con su debate sobre las consecuencias económicas de la guerra en Irán. (Texto)

– Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí reportaron este martes nuevos ataques sobre su territorio, en el undécimo día de guerra en Irán.

(Texto)

– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra en Naciones Unidas una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio, la segunda desde que inició el conflicto en la región el pasado sábado 28 de febrero y la primera desde que Estados Unidos asumió la presidencia rotatoria del órgano.

(Texto)

´- El grupo chií libanés Hizbulá lanzó en la madrugada de este martes varios ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes al sur de Líbano e Israel, según medios vinculados al grupo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Gobierno libanés busca el apoyo de la comunidad internacional para gestionar su crisis de desplazados, que ya ascienden a 600.000, mientras prosigue su campaña militar contra el grupo chií Hizbulá.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará un análisis sobre el apoyo de la opinión pública israelí a la guerra con Irán y el posible impacto en las próximas elecciones.

(Texto)

— En 2014, Huda (nombre ficticio) huyó de la guerra que recién comenzaba en su Yemen natal y buscó refugio con su esposo sudanés en el Líbano. Allí, vive ahora desplazada su segundo conflicto en poco más de un año, pero ni su país de origen ni el del padre de su hijo ofrecen una alternativa más segura para la familia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ENERGÍA NUCLEAR

Estrasburgo (Francvia) – La Comisión Europea presenta una hoja de ruta para los pequeños reactores nucleares, así como varias recomendaciones sobre inversiones limpias y comunidades energéticas, en el contexto marcado por el encarecimiento de los hidrocarburos por el conflicto en Oriente Medio y la guerra de Ucrania.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Francia y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) organizan en París la segunda cumbre mundial para promover esa tecnología como parte de la solución para la descarbonización de la economía que permita limitar el calentamiento global. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania continúa sus contraataques en el frente sureste al tiempo que ofrece asistencia en materia de defensa aérea a países de Oriente Medio atacados por Irán con la esperanza de recibir más misiles de EE.UU. para responder a los bombardeos rusos.

(Texto)

VENEZUELA EE.UU

Caracas – El Parlamento de Venezuela da un paso más en la estructuración del entramado jurídico para facilitar la llegada de inversiones al sector minero del país al aprobar en una primera votación una nueva ley de minas, que constata la apertura venezolana al dinero estadounidense, igual que sucedió con la ley de hidrocarburos.

(Texto)

CHILE INVESTIDURA

Santiago de Chile – Chile se prepara para la llegada el miércoles de la extrema derecha al poder por primera vez en democracia y con la expectación de si el «Gobierno de emergencia» prometido por el ultraderechista José Antonio Kast dará solución a las principales preocupaciones ciudadanas: seguridad, migración irregular y economía.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, recibe a los jefes de Estado y de Gobierno que asisten el miércoles a la toma de posesión del ultraderechista José Antonio Kast. (Texto) (Foto) (Vídeo)

LATINOAMÉRICA PRENSA

Miami (EE.UU.) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presenta el último ‘Índice de Chapultepec’ en el que documenta avances y retrocesos de la libertad de prensa en América, marcada en 2025 por ataques a los medios en países como Estados Unidos y Ecuador, y el persistente asesinato de periodistas en México y Centroamérica.

(Texto) (Vídeo)

MODA PARÍS

París – Las firmas Louis Vuitton, Miu Miu y Pierre Cardin muestran sus propuestas en la última jornada de la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto) (Foto)

GUSTAVO DUDAMEL

Nueva York – El maestro venezolano director musical y artístico designado de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, presenta en el Lincoln Center la visión estratégica y la programación de la de la Filarmónica que definirá la temporada 2026-27.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– Con motivo de las elecciones municipales en Francia del próximo domingo, la Agencia EFE enviará este martes y miércoles una serie previa con la guía FRANCIA ELECCIONES

– Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE está enviando una serie previa de informaciones hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guía ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- Wolfsburg.- VOLKSWAGEN RESULTADOS.- Volkswagen presenta los resultados de 2025.

09:00h.- París.- RENAULT ESTRATEGIA.- Renault organiza una jornada para presentar la nueva estrategia del grupo automovilístico francés.

10:00h.- Bruselas.- UE FINANZAS.- Reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin)

11:20h.- Riga.- LETONIA CHEQUIA.- El presidente checo, Petr Pavel, se reúne con su homólogo letón, Edgar Rinkevics.

12:00h.- Estrasburgo.- UE VIVIENDA.- El Parlamento Europeo debate y vota el informe de su comisión especial sobre Vivienda

12:00h.- Estrasburgo.- UE PREMIO.- El Parlamento Europeo anuncia los primeros 20 condecorados con la Orden al Mérito Europeo, un reconocimiento a las mayores contribuciones a los valores de la Unión Europea.

12:00h.- Estrasburgo.- UE FRAUDE.- El Parlamento Europeo vota el nombramiento del nuevo fiscal europeo contra el fraude

12:45h.- Madrid.- HISTORIA ENRIQUE V.- Entrevista con el historiador Dan Jones, experto medievalista y popular divulgador en el Reino Unido, que presenta su biografía sobre Enrique V, más allá del mito forjado por Shakespeare. Hotel Indigo Madrid – Gran Vía, en la calle Silva 6 (Texto)

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA REPÚBLICA CHECA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe a su homólogo checo Andrej Babis con honores militares antes de una rueda de prensa conjunta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Ginebra.- NICARAGUA D.HUMANOS.- El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua habla con la prensa en Ginebra sobre la presentación del informe que ha presentado al Consejo de Derechos Humanos. (Texto) (Vídeo)

19:00h.- Lisboa.- PORTUGAL GUÍA MICHELIN.- Guía Michelin celebra su tercera gala exclusiva para Portugal en Funchal, en el archipiélago de Madeira, después del que el año pasado las chefs Rita Magro y Marlene Vieira se convirtieran en las dos primeras mujeres en recibir una estrella en más de tres décadas en el país ibérico, que no tiene ningún establecimiento con tres estrellas. (Texto)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania continúa sus contraataques en el frente sureste al tiempo que ofrece asistencia en materia de defensa aérea a países de Oriente Medio atacados por Irán con la esperanza de recibir más misiles de EE.UU. para responder a los bombardeos rusos. (Texto)

París.- IRÁN GUERRA.- Los ministros de Energía de los países del G7 mantienen un encuentro para reforzar su coordinación ante las sacudidas de los hidrocarburos por la guerra en Oriente Medio, después de que sus colegas de Finanzas hayan abierto la puerta a recurrir a las reservas estratégicas de petróleo si lo consideran necesario para estabilizar la situación de los mercados, alterados sobre todo por el cierre del estrecho de Ormuz por Irán.

Varsovia.- POLONIA DEFENSA.- El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, se reúnen este martes para tratar el programa europeo «Acción por la Seguridad de Europa» (SAFE, por sus siglas inglesas), en un contexto político marcado por el escepticismo del jefe de Estado frente a esa iniciativa comunitaria, que podría vetar de aquí al 20 marzo.

Varsovia.- SUECIA NORUEGA.- Una delegación formada por el rey y la reina de Suecia y los ministros de Exteriores, Defensa, entre otros, viajará a Polonia por invitación del presidente Karol Nawrocki.

Estrasburgo.- UE ENERGÍA.- La Comisión Europea presenta una hoja de ruta para los pequeños reactores nucleares, así como varias recomendaciones sobre inversiones limpias y comunidades energéticas. (Texto)

Batam.- INDONESIA ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, viaja a la ciudad indonesia de Batam, donde visita las empresas Infeon Technologies y McDermott.

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París (hasta el 10 de marzo). (Texto) (Foto)

París.- CUMBRE NUCLEAR.- Francia y el OIEA organizan la segunda cumbre mundial sobre la energía nuclear que pretende promover esta tecnología como una parte de la solución de la descarbonización de la economía. (Texto)

Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Puro cine, pocos personajes y un mensaje potente, así define el cineasta chileno Sergio Castro en una entrevista con EFE ‘Mil pedazos’, el segundo largometraje de su carrera que este martes presenta a nivel mundial en el Festival de Málaga (España), un viaje emocional al límite, con tintes de road movie y una tragedia familiar de fondo. (Texto) (Foto)

América

15:00h.- Nueva York.- ONU CONSEJO SEGURIDAD.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio, la segunda desde que inició el conflicto en la región el pasado sábado 28 de febrero y la primera desde que Estados Unidos asumió la presidencia rotatoria del órgano.

15:00h.- Miami.- EEUU PRENSA.- La SIP presenta el ‘Índice de Chapultepec’ sobre la libertad de prensa en América en 2025 (Texto) (Vídeo)

15:00h.- Quito.- ECUADOR TURISMO.- Rueda de prensa oficial de presentación de Premios «Latin American Wedding & MICE», cuya séptima edición se realizará en la capital de Ecuador entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre próximos. Swissotel. Salón Basel.

20:00h.- Nueva York.- IRÁN GUERRA.- El comité del Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre las sanciones al programa nuclear iraní (Resolución 1737 de 2006) mientras las hostilidades en Oriente Medio prosiguen tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa escalando el conflicto a otros países de la región

20:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL CAFÉ.- El Consejo de los Exportadores de Café de Brasil (Cecafé) divulga las exportaciones del grano en febrero. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY ANTISEMITISMO.- La organización judía B’nai B’rith Uruguay organiza un encuentro en homenaje a David Fremd, asesinado hace exactamente diez años en un ataque antisemita llevado a cabo en la ciudad uruguaya de Paysandú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a mercado de trabajo por área geográfica de residencia para el período desde noviembre de 2025 a enero de 2026. (Texto)

Nueva York.- GUSTAVO DUDAMEL.- El maestro venezolano director musical y artístico designado de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, presenta en el Lincoln Center la visión estratégica y la programación de la de la Filarmónica que definirá la temporada 2026-27 (Texto) (Foto) (Vídeo)

San José.- NICARAGUA DERECHOS HUMANOS.- La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más participa en una audiencia pública del 195° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expondrá la situación urgente de Nicaragua.

Santiago.- CHILE INVESTIDURA.- El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, recibe a los jefes de Estado y de Gobierno que asisten el miércoles a la toma de posesión del ultraderechista José Antonio Kast. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ELECCIONES.- El 14º distrito congresional de Georgia celebra elecciones para elegir al sucesor de la representante Marjorie Taylor Greene, antigua aliada del presidente estadounidense, Donald Trump, que renunció a su cargo por discrepancias sobre la gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein y la política exterior del país (Texto)

O.Medio

Riad.- ARAMCO RESULTADOS.- La petrolera saudí Aramco anuncia los resultados de 2025.

Beirut.- IRÁN GUERRA.- En 2014, Huda (nombre ficticio) huyó de la guerra que recién comenzaba en su Yemen natal y buscó refugio con su esposo sudanés en el Líbano. Allí, vive ahora desplazada su segundo conflicto en poco más de un año, pero ni su país de origen ni el del padre de su hijo ofrecen una alternativa más segura para la familia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Rabat.- MARRUECOS MEDICAMENTOS.- El Consejo marroquí de la Competencia emite su opinión sobre la competencia en la distribución de medicamentos en Marruecos. Sede del CC, calle Mohamed el Yazidi

África

Abuya.- NIGERIA JUSTICIA.- Nueva audiencia en un Tribunal de Nigeria sobre la causa abierta por presunta financiación de terrorismo contra el exministro de Justicia y exfiscal general Abubakar Malami.

Asia

Pekín.- CHINA ASAMBLEA.- Se celebra en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país, en la que se trazarán las directrices políticas y económicas del gigante asiático para este año, en medio de tensiones geopolíticas y comerciales.

CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos del primer bimestre de las exportaciones del país asiático, que aumentaron un 6,1 % interanual en 2025 según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN PIB.- El Gobierno de Japón publica su segundo informe preliminar del producto interior bruto (PIB) relativo al último trimestre de 2025. (Texto)

Kabul.- AFGANISTÁN ONU.- Afganistán aguarda la decisión del Consejo de Seguridad sobre la prórroga de la UNAMA, que se reúne este lunes en Nueva York para decidir si la ONU sigue operando legalmente en el país bajo control talibán.

