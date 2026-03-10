Temas del día de EFE Internacional del 10 de marzo de 2026 (19.00 horas)

9 minutos

IRÁN GUERRA

Washington – El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, adelantó que este martes será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y afirmó que la capacidad de respuesta de Teherán se ha reducido mientras avanza la ofensiva, enfocada también contra la industria de defensa iraní.

(Texto)

– El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que su país no busca «una guerra interminable» con Irán y que esta acabará cuando, «a su debido tiempo», consulte con Estados Unidos el momento para ponerle fin.

(Texto)

– El petróleo y el gas caen y los mercados de valores se estabilizan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que, si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, su país «golpeará 20 veces más fuerte» de lo que lo ha hecho hasta ahora.

(Texto)

– Los países del G7 aseguraron este martes que están listos para actuar «de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles» para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos a Irán, aseguró el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

(Texto)

– Aplazada la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, prevista para analizar la situación en Oriente Medio.

– El Ejército israelí ha lanzado este martes nuevos bombardeos contra la «infraestructura» de la milicia libanesa chií Hizbulá, apoyada y financiada por Irán, en la zona del Dahiye, los barrios del sur de la capital libanesa de Beirut.

(Texto)

– El número de muertos en ocho días de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 570, el de heridos a más de 1.400 y el de desplazados registrados con las autoridades a 759.000, informó este martes la Unidad de Gestión de Riegos en Desastres del Líbano.

(Texto)

(El último resumen se ha enviado a las 18.32 horas: El undécimo día de guerra contra Irán, el «más intenso» y con las miradas en Ormuz)

UE EXTERIORES

Bruselas – La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha recibido este martes la réplica de otros altos cargos de instituciones comunitarias por unas declaraciones en la víspera en las que afirmó que Europa «ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial».

(Texto)

ENERGÍA NUCLEAR

Estrasburgo (Francia) – La Comisión Europea presenta una hoja de ruta para los pequeños reactores nucleares, así como varias recomendaciones sobre inversiones limpias y comunidades energéticas, en el contexto marcado por el encarecimiento de los hidrocarburos por el conflicto en Oriente Medio y la guerra de Ucrania.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Francia y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) organizan en París la segunda cumbre mundial para promover esa tecnología como parte de la solución para la descarbonización de la economía que permita limitar el calentamiento global. (Texto)

(Se han enviado, entre otras, informaciones de Emmanuel Macron, que dice que apuesta por la energía nuclear como respuesta a la inestabilidad regional, y de Ursula Von der Leyen, que afirma ahora que Europa cometió un «error estratégico» al alejarse de la energía nuclear)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania continúa sus contraataques en el frente sureste al tiempo que ofrece asistencia en materia de defensa aérea a países de Oriente Medio atacados por Irán con la esperanza de recibir más misiles de EE.UU. para responder a los bombardeos rusos.

(Texto) (Audio)

VENEZUELA EE.UU

Caracas – El Parlamento de Venezuela da un paso más en la estructuración del entramado jurídico para facilitar la llegada de inversiones al sector minero del país al aprobar en una primera votación una nueva ley de minas, que constata la apertura venezolana al dinero estadounidense, igual que sucedió con la ley de hidrocarburos.

(Texto)

CHILE INVESTIDURA

Santiago de Chile – Chile se prepara para la llegada el miércoles de la extrema derecha al poder por primera vez en democracia y con la expectación de si el «Gobierno de emergencia» prometido por el ultraderechista José Antonio Kast dará solución a las principales preocupaciones ciudadanas: seguridad, migración irregular y economía.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Enviado a las 12.13 horas)

– El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, recibe a los jefes de Estado y de Gobierno que asisten el miércoles a la toma de posesión del ultraderechista José Antonio Kast. (Texto) (Foto) (Vídeo)

BRYCE ECHENIQUE

– El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del ‘boom’ latinoamericano, autor de novelas como ‘Un mundo para Julius’ y ‘La vida exagerada de Martín Romaña’, ha fallecido a los 87 años.

(Texto)

– Se ha enviado una biografía y un perfil a las 17.17 y 17.57 horas

LATINOAMÉRICA PRENSA

Miami (EE.UU.) – El último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), divulgado este martes, constata un deterioro dramático de las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en las Américas.

(Texto) (Vídeo)

MODA PARÍS

París – Las firmas Louis Vuitton, Miu Miu y Pierre Cardin muestran sus propuestas en la última jornada de la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto) (Foto)

LIZA MINELLI

Redacción Internacional – La cantante y actriz estadounidense Liza Minnelli cumple este jueves 80 años como una de las grandes figuras del espectáculo del último siglo. Coincidiendo con este aniversario, la artista publica hoy ‘Kids, Wait Till You Hear This!’, un libro de memorias en el que repasa su vida con franqueza.

(Texto)

GUSTAVO DUDAMEL

Nueva York – El maestro venezolano director musical y artístico designado de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, presenta en el Lincoln Center la visión estratégica y la programación de la de la Filarmónica que definirá la temporada 2026-27.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– Con motivo de las elecciones municipales en Francia del próximo domingo, la Agencia EFE enviará este martes y miércoles una serie previa con la guía FRANCIA ELECCIONES

– Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE está enviando una serie previa de informaciones hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guía ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

19:00h.- Lisboa.- PORTUGAL GUÍA MICHELIN.- Guía Michelin celebra su tercera gala exclusiva para Portugal en Funchal, en el archipiélago de Madeira, después del que el año pasado las chefs Rita Magro y Marlene Vieira se convirtieran en las dos primeras mujeres en recibir una estrella en más de tres décadas en el país ibérico, que no tiene ningún establecimiento con tres estrellas. (Texto)

Estrasburgo.- UE ENERGÍA.- La Comisión Europea presenta una hoja de ruta para los pequeños reactores nucleares, así como varias recomendaciones sobre inversiones limpias y comunidades energéticas. (Texto)

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París (hasta el 10 de marzo). (Texto) (Foto)

París.- CUMBRE NUCLEAR.- Francia y el OIEA organizan la segunda cumbre mundial sobre la energía nuclear que pretende promover esta tecnología como una parte de la solución de la descarbonización de la economía. (Texto)

Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Puro cine, pocos personajes y un mensaje potente, así define el cineasta chileno Sergio Castro en una entrevista con EFE ‘Mil pedazos’, el segundo largometraje de su carrera que este martes presenta a nivel mundial en el Festival de Málaga (España), un viaje emocional al límite, con tintes de road movie y una tragedia familiar de fondo. (Texto) (Foto)

América

20:00h.- Nueva York.- IRÁN GUERRA.- El comité del Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre las sanciones al programa nuclear iraní (Resolución 1737 de 2006) mientras las hostilidades en Oriente Medio prosiguen tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa escalando el conflicto a otros países de la región

20:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL CAFÉ.- El Consejo de los Exportadores de Café de Brasil (Cecafé) divulga las exportaciones del grano en febrero. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a mercado de trabajo por área geográfica de residencia para el período desde noviembre de 2025 a enero de 2026. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY ANTISEMITISMO.- La organización judía B’nai B’rith Uruguay organiza un encuentro en homenaje a David Fremd, asesinado hace exactamente diez años en un ataque antisemita llevado a cabo en la ciudad uruguaya de Paysandú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a mercado de trabajo por área geográfica de residencia para el período desde noviembre de 2025 a enero de 2026. (Texto)

Nueva York.- GUSTAVO DUDAMEL.- El maestro venezolano director musical y artístico designado de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, presenta en el Lincoln Center la visión estratégica y la programación de la de la Filarmónica que definirá la temporada 2026-27 (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE INVESTIDURA.- El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, recibe a los jefes de Estado y de Gobierno que asisten el miércoles a la toma de posesión del ultraderechista José Antonio Kast. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245