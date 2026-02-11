Temas del día de EFE Internacional del 11 de febrero de 2026 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Washington – El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, firmó este miércoles, durante su visita oficial a Washington, su adhesión a la Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para, inicialmente para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza, pero después ampliada con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.

– Israel mantiene sus ataques contra la Franja de Gaza, que se cobran a diario la vida de varios gazatíes a pesar del alto el fuego vigente, mientras crecen las especulaciones sobre una nueva operación en el enclave para desarmar al grupo islamista Hamás.

UE COMPETIVIDAD

Bruselas – Los líderes de la UE se reunirán este jueves en el castillo belga de Alden Biesen para abordar cómo impulsar la competitividad económica, un debate en el que ha emergido si priorizar la industria comunitaria y en el que flota la idea de avanzar a dos velocidades ante la falta de consenso entre los Veintisiete.

– Los agricultores europeos pidieron, tanto en Bruselas como en varias capitales europeas, a los líderes de la Unión Europea (UE) que sitúen a la agricultura y la alimentación «en el centro» de la agenda de competitividad del bloque comunitario, que se discutirá en el retiro informal de este jueves.

EEUU VENEZUELA

Caracas – El programa de convivencia y paz del Gobierno venezolano se reúne con familiares de presos políticos como parte de las consultas públicas que realiza el Parlamento para la aprobación de una ley de amnistía, que será aprobada esta misma semana según anticipó el Ejecutivo.

– El opositor Simón Calzadilla opina, en una entrevista con EFE, que la celebración de elecciones en Venezuela debe pasar por el restablecimiento de todos los derechos y de la institucionalidad, así como por un proceso de reestructuración de los poderes públicos a través de un diálogo con la mediación de Estados Unidos.

(Enviada a las 15:06 horas)

– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

CUBA EEUU

La Habana – El peso cubano marcó este miércoles un mínimo histórico en el mercado informal al depreciarse hasta las 500 unidades por dólar estadounidense, en medio de las crecientes presiones de Washington sobre la isla.

– El Gobierno de México anunció este miércoles que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba y afirmó que continuará con los envíos hasta completar unas 800 toneladas, en medio de la aguda crisis en la isla por el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo.

EEUU AVIACIÓN

Washington/México – El aeropuerto de El Paso (Texas), en la frontera con México, estuvo cerrado al tráfico aéreo este miércoles durante unas horas por razones de seguridad que las autoridades estadounidenses relacionaron con el sobrevuelo de drones operados por un cartel del narcotráfico. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay información sobre los supuestos drones y pidió evitar especulaciones.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Las defensas aéreas ucranianas destruyeron este miércoles dos misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por Rusia a plena luz del día contra la ciudad de Leópolis, en el extremo occidental del país y cerca de la frontera con Polonia, según informó el alcalde de la ciudad, Andrí Sadoví.

– Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen en un Consejo en Bruselas para abordar el apoyo militar a Ucrania, con un foco especial en la innovación en defensa, junto a su homólogo ucraniano, Mijailo Fédorov.

(Se ha enviado una información publicada por el diario Financial Times según la cual Zelenski planea convocar elecciones y un referéndum sobre el acuerdo de paz, así como el desmentido de las autoridades ucranianas)

– El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, responde a las preguntas de diputados rusos acerca de la política exterior del país.

UE DEFENSA

Bruselas – La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles un plan de acción para luchar contra los drones maliciosos, centrado en mejorar su detección mediante el uso de las redes 5G como radares, entre otras medidas, y en reforzar la industria con nuevos métodos de registro.

(El Consejo de la Unión Europea dio un paso más este miércoles para facilitar los planes de inversión en defensa de España y otros siete Estados miembros, dentro del instrumento bautizado como SAFE, al adoptar las correspondientes decisiones de ejecución. Además de España, los otros países son Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Croacia, Portugal y Rumanía).

CANADÁ TIROTEO

Toronto (Canadá).- Nueve personas han muerto en un tiroteo perpetrado por un solo tirador, que presuntamente se ha suicidado, en una escuela de secundaria y una casa de Tumbler Ridge, en la Columbia británica (oeste de Canadá), una localidad de poco menos de 2.500 habitantes.

(Se ha enviado una documentación sobre los sucesos más graves de este tipo en las últimas décadas en Canadá)

TAILANDIA TIROTEO

Bangkok – La Policía de Tailandia detuvo este miércoles a un hombre sospechoso de irrumpir a tiros en una escuela del sur del país, donde tomó como rehenes a profesores y alumnos, con un saldo de al menos tres heridos, una mujer y dos adolescentes.

BANGLADÉS ELECCIONES

Daca – La Comisión Electoral de Bangladés afirmó este miércoles que más del 90 % de los centros de votación para las elecciones del jueves están bajo vigilancia de cámaras de circuito cerrado (CCTV), drones y cámaras corporales, en el despliegue tecnológico y de seguridad más extenso en la historia electoral del país.

FRANCIA LE PEN

París – El juicio en Apelación contra Marine Le Pen por presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo quedó este miércoles visto para sentencia, que será pronunciada el próximo 7 de julio y que puede marcar el futuro político de la líder ultraderechista francesa. Del veredicto dependerá que pueda optar por cuarta vez al Elíseo.

ARGENTINA TRABAJO

Buenos Aires – El Senado argentino comenzó este miércoles el debate del proyecto de ley de modernización laboral, propuesto por el Gobierno del presidente Javier Milei, al tiempo que las protestas comienzan a extenderse por Buenos Aires y las principales ciudades argentinas.

CUMBRES BORRASCOSAS CINE

Los Ángeles (EE.UU.) – Jacob Elordi y Margot Robbie hablan con EFE sobre cómo fue explorar los límites del amor y el odio atravesados por la obsesión en la más reciente adaptación de ‘Wuthering Heights’, dirigida por Emerald Fennell. Por Mónica Rubalcava

(Enviada a las 08.00 horas)

LUCIAN FREUD

Londres – Más de 170 dibujos y grabados de Lucian Freud (1922-2011), muchos de ellos nunca antes expuestos y presentados en diálogo con sus pinturas, revelan nuevas claves sobre el proceso creativo de uno de los pintores figurativos más importantes del siglo XX.

(Enviada a las 17:03 horas)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

19:00h.- Londres.- R.UNIDO CINE.- Comienza el Festival de cine colombiano de Londres con la proyección de la película ‘La sargento Matacho’. Estará presente la actriz protagonista Fabiana Medina. (Texto)

20.30h UE COMPETITIVIDAD – París – El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro checo, Andrej Babis, para abordarán los retos de la competitividad europea.

América

20:00h.- Lima.- PERÚ GOBIERNO.- Comparecen ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú los empresarios chinos con los que el presidente interino, José Jerí mantuvo reuniones semiclandestinas que son materia de investigación. Congreso de Perú (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA TRABAJO.- El Senado de Argentina comienza este miércoles a debatir la reforma laboral impulsada por Javier Milei, en una jornada marcada por las protestas sindicales convocadas a las afueras del Congreso en rechazo a la iniciativa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- NUEVA YORK MODA.- Comienza oficialmente la Semana de la Moda de Nueva York, en la que presentarán sus colecciones más de 60 marcas, desde Carolina Herrera y Michael Kors hasta emergentes como Campillo y Dwarmis. (Texto) (Foto) (Vídeo)

