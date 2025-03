Temas del día de EFE Internacional del 11 de marzo de 2025 (09.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Yeda (Arabia Saudí) – Delegaciones de Ucrania y EE.UU encabezadas por sus respectivos responsables de Exteriores, Andrii Sybiha y Marcos Rubio, se reúnen en Arabia Saudí para abordar las posibles negociaciones para un tratado de paz con Rusia.

– La reunión se celebra el mismo día en que Moscú ha sufrido el mayor ataque ucraniano desde el inicio de la guerra, con cientos de drones que se dirigían a la capital derribados por las defensas rusas, mientras Ucrania dice haber derribado sobre su territorio 79 drones kamikaze y un misil Iskander rusos.

– Los jefes de Estado Mayor de los países que tienen la intención de enviar tropas para garantizar un acuerdo de paz en Ucrania mantienen una primera reunión técnica en París.

– Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) debaten este martes el plan para financiar el rearme de Europa, en particular el alcance de la flexibilización de las reglas fiscales que permitirá a los Estados aumentar su gasto en defensa hasta un 1,5 % del PIB al año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Parlamento Europeo debate con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, sobre el resultado de la cumbre extraordinaria del pasado jueves y la preparación para la ordinaria del 20 de marzo, centradas en el futuro de la defensa europea y el apoyo a Ucrania. (Texto)

– Se enviará una crónica desde Leópolis sobre las dificultades del Ejército ucraniano en el frente de Kursk.

GROENLANDIA ELECCIONES

Nuuk (Groenlandia) – Groenlandia celebra este martes unas elecciones autonómicas cuya campaña ha estado marcada por el interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por comprar ese territorio autónomo danés, lo que ha impulsado el debate independentista.

PORTUGAL GOBIERNO

Lisboa – El Gobierno del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), se enfrenta este martes a un voto de confianza en el Parlamento, que, a falta de imprevistos, está destinado a fracasar, por la negativa de los socialistas y la ultraderecha a apoyarlo.

– Se enviará un perfil del primer ministro portugués.

RUMANIA ELECCIONES

Bucarest – El Tribunal Constitucional comienza a evaluar el recurso presentado por el ultranacionalista Calin Georgescu a la prohibición a que se presente a la repetición en mayo de las presidenciales, en medio de una enorme polarización y tensión política.

CHINA ASAMBLEA

Pekín – China clausura su Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país, en la que las autoridades anunciaron diversas medidas para mantener el crecimiento económico y sortear la guerra comercial iniciada por Donald Trump.

SIRIA TRANSICIÓN

Damasco – El nuevo Gobierno sirio sigue buscando a los autores de la matanza de la semana pasada en la costa mediterránea, la peor violencia en años, mientras un comité «independiente» intenta reunir todas las pruebas para esclarecer qué ocurrió.

– El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre cómo puede la UE apoyar una transición justa y la reconstrucción en Siria.

FILIPINAS DUTERTE

Manila.- El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes en Manila después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto, acusándolo de crímenes contra la humanidad durante su sangrienta campaña contra las drogas.

UE MIGRACIÓN

Estrasburgo (Francia) – La Comisión Europea (CE) presenta este martes propuestas para facilitar la devolución de los migrantes que no tienen derecho a permanecer en la UE, a través de una propuesta legislativa que Bruselas ha convertido en una de sus prioridades y que despierta recelos entre las organizaciones humanitarias.

UE MEDICAMENTOS

Bruselas.- La Comisión Europea presenta su propuesta sobre la Ley de Medicamentos Críticos, que busca garantizar el suministro de medicamentos básicos a la Unión Europea y reducir su dependencia de Asia.

GUERRA COMERCIAL

Madrid/Nueva York – Los mercados bursátiles afrontan este martes una sesión de gran incertidumbre una vez que los principales índices de Wall Street vivieran ayer fuertes caídas -su peor jornada desde 2022- por el miedo a una posible recesión motivada por las políticas económicas y comerciales de Donald Trump.

– Entra mañana en vigor la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, que afectarán sobre todo a sus socios comerciales en Norteamérica, como Canadá y México, los principales exportadores de metales a los mercados estadounidenses, además de otros países como Brasil, Japón, el Reino Unido o la Unión Europea (UE). (Previa)

R.UNIDO BARCOS

Londres – Las autoridades y los equipos de rescate investigan la colisión de un petrolero de origen estadounidense y un buque de carga portugués frente a la costa de la localidad de Hull, en Esats Yorkshire (al noreste de Inglaterra) y evalúan el posible daño ambiental, por el derrame que se produzca tanto de crudo como de sales de cianuro.

(Texto)

ARGENTINA MARADONA

San Isidro (Argentina) – El juicio oral a los ocho acusados por la muerte del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 por presuntas negligencias médicas, comienza este martes en la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.

PARÍS MODA

París – El desfile de la mítica firma Chanel protagoniza la jornada de clausura de la Semana de la Moda de París, que ha mostrado las propuestas para mujer de la temporada otoño-invierno 2025/26.

IRÁN PICASSO

Teherán – El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán inaugura una exposición de obras de Pablo Picasso, que se exhibirán junto a piezas de artistas iraníes relacionadas con la obra del español.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Estrasburgo.- UCRANIA GUERRA.- El Parlamento Europeo debate con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, sobre el resultado de la cumbre extraordinaria del pasado jueves y la preparación para la ordinaria del 20 de marzo, centradas en el futuro de la defensa europea y el apoyo a Ucrania

10:00h.- Estrasuburgo (Francia).- UE TERRORISMO.- Ceremonia europea en homenaje a las víctimas del terrorismo con la participación del presidente francés, Emmanuel Macron, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- La Comisión Electoral Central (CEC) publica los datos oficiales de las elecciones generales del pasado 23 de febrero, en las que ganaron los conservadores, seguidos por la ultraderecha y los socialdemócratas, con los que negocia un acuerdo de coalición. (Texto)

11:30h.- París.- FRANCIA ESPAÑA CINE.- Presentación de la programación de la próxima edición del Festival de Cine Español de Nantes. (Texto)

13:00h.- Londres.- DERECHOS HUMANOS.- El exdirector de la organización de derechos humanos Human Rights Whatch, Ken Roth, repasa su trayectoria al frente de la entidad en un encuentro con la prensa internacional en Londres.

13:00h.- Basilea.- BPI INFORME.- El Banco de Pagos Internacionales (BPI) publica su informe trimestral de marzo en el que analiza la situación en los mercados financieros ante las amenazas de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump.

13:50h.- Pristina.- OTAN KOSOVO.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viaja a Pristina para realizar una visita a la KFOR, la misión de la Alianza Atlántica en Kosovo, y entrevistarse con la presidenta del país, Vjosa Osmani, y el primer ministro, Albin Kurti. (Texto)

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA TERRORISMO.- El Gobierno alemán conmemora por cuarta vez el «Día Nacional en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Terrorista». Invitados son representantes oficiales -entre ellos del gobierno federal, los estados federados y el cuerpo diplomático- y víctimas de actos de violencia terrorista y extremista de épocas recientes y más recientes.

16:00h.- Estrasburgo.- UE DEFENSA.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre el futuro libro blanco de la defensa europea.

17:00h.- Estrasburgo.- SIRIA CONFLICTO.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre cómo puede la UE apoyar una transición justa y la reconstrucción en Siria.

17:00h.- Lisboa.- PORTUGAL GOBIERNO.- El Parlamento de Portugal debate y vota una moción de confianza presentada por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha). (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

18:00h.- Berlín.- ALEMANIA EUROPA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, participa en un acto por el centenario de la Fundación Friedrich-Ebert, vinculada a la socialdemocracia alemana.

18:00h.- Estrasburgo.- ISRAEL PALESTINA.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre el deterioro de la situación en Gaza después de que no se extendiera el alto el fuego. (Texto) (Foto)

Chabahar.- RUSIA IRAN.- Las armadas de Irán, China y Rusia realizan maniobras navales conjuntas en el Golfo de Omán. (Texto)

Nuuk (Groenlandia).- GROENLANDIA ELECCIONES.- Groenlandia celebra elecciones autonómicas en medio de la polémica por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere comprar ese territorio autónomo danés. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA OSCE.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con el secretario general de la OSCE, Feridun Sinirlioglu. (Texto)

Estrasburgo.- UE MIGRACIÓN.- La Comisión Europea presenta una propuesta para aumentar los retornos de los migrantes que no tienen derecho a permanecer en la UE. (Texto) (Foto)

París.- PARÍS MODA.- Desfile de Chanel en la última jornada de la Semana de la Moda de París. (Texto) (Foto)

Bruselas.- UE FINANZAS.- Reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

París.- FORO DEFENSA.- El Foro de Defensa y Estrategia de París debate y analiza los actuales desafíos de la seguridad internacional. Entre los participantes figuran el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, o la Alta Representante de la UE, Karja Kallas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- PAPA SALUD.- El papa Francisco llega a su día 26 días ingresado en el hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios habiendo consolidado su mejoría pero aún en terapia por la situación «compleja» de su cuadro clínico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- ONU DROGAS.- La Comisión de Estupefacientes de la ONU debate los desafíos internacionales del problema de las drogas. (Foto)

Ginebra.- CONTAMINACIÓN AIRE.- La contaminación del aire es el segundo mayor factor de riesgo de muerte a nivel mundial y el segundo en el caso de los niños menores de cinco años (después de la malnutrición) por su impacto en su sistema respiratorio y su desarrollo en general, según un informe de la empresa suiza de tecnologías especializadas en la calidad del aire IQAir. (Texto)

Varsovia.- UE INVESTIGACIÓN.- Consejo informal de ministros de Competitividad (Investigación).

París.- UCRANIA GUERRA.- Reunión en París de los jefes de Estado Mayor de los países que tienen la intención de enviar tropas para garantizar un acuerdo de paz en Ucrania Escuela militar (Texto)(Foto) (Vídeo)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- A medida que Ucrania pierde más terreno en Kursk bajo la creciente presión de las tropas rusas y norcoreanas, aumentan las insinuaciones de que sus fuerzas podrían tener que retirarse de esa región de Rusia, aunque sus dirigentes se empeñan en seguir luchando. (Texto)

Ankara.- TURQUÍA PAÍSES BAJOS.- El ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, viaja a Turquía para una reunión de trabajo con su homólogo turco, Hakan Fidan.

Oriente Medio

10:00h.- Jerusalén.- ISRAEL EXTERIORES.- Rueda de prensa semanal del ministro de Exteriores, Gideon Saar. Ministerio de Exteriores (Texto) (Foto)

13:00h.- El Cairo.- EGIPTO FMI.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) realiza un encuentro virtual con la prensa para explicar la situación de la revisión del acuerdo bilateral que mantiene con Egipto, a cargo de la jefa de misión de la organización para el país árabe, Ivanna Vladkova.

18:00h.- Tel Aviv.- ISRAEL PALESTINA.- El grupo de activistas israelí-palestino Standing Together organiza proyecciones por todo Israel del documental ganador del óscar «No Other Land» después de que el Ministerio de Cultura israelí pidiera a los cines del país no proyectar la película por considerar que «sirve a los enemigos del Estado». Este martes, se proyecta en Tel Aviv. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Yeda (Arabia Saudí).- UCRANIA GUERRA.- Delegaciones de Ucrania y los EE.UU encabezadas por sus respectivos responsables de Exteriores, Andrii Sybiha y Marcos Rubio, se reúnen en Arabia Saudí para abordar las posibles negociaciones para un tratado de paz con Rusia. (Texto)

Teherán.- IRÁN PICASSO.- El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán inaugura una exposición de obras de Pablo Picasso, que se exhibirán junto a piezas de artistas iraníes relacionadas con la obra del español. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Chabahar (Irán).- RUSIA IRAN.- Las armadas de Irán, China y Rusia realizan maniobras navales conjuntas en el Golfo de Omán. (Texto)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en enero. (Texto)

14:00h.- Nueva York.- ONU MUJERES.- Entrevista con María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU, ministra de Ecuador en varias carteras y que suena como posible nueva secretaria general de la ONU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- ONU UE.- Sesión anual del Consejo de Seguridad en la que se pasa revista a la cooperación entre la ONU y la Unión Europea. Asistirá la Alta Representante de política exterior de la UE, Kaja Kallas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Cartagena de Indias.- COLOMBIA CINE.- Rueda de prensa del 64 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), que se celebrará del 1 al 6 de abril. Casa Moraima Comfenalco (Texto)

15:00h.- Lima.- PERÚ CASTILLO.- Se celebra la tercera sesión del juicio contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de un fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. (Texto) (Vídeo)

15:30h.- Lima.- PERÚ GOBIERNO.- El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria analiza un pedido de la Fiscalía para que ordene impedimento de salida del país del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien es investigado por un presunto abuso de autoridad. (Texto)

17:30h.- Nueva York.- GUSTAVO DUDAMEL.- La Filarmónica de Nueva York presenta su temporada de la mano de su director ejecutivo, Matías Tarnopolsky, y su director musical, el venezolano Gustavo Dudamel, quien dirigirá la filarmónica el año que viene. Lincoln Center (Texto)

18:00h.- Washington.- EEUU ESPAÑA.- El lehendakari, Imanol Pradales, habla ante los medios en el marco de su viaje a Estados Unidos. Cúpula del Senado (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- San José.- COSTA RICA ECONOMÍA.- La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) presenta el «Estudio Económico de Costa Rica», un informe que analiza el desempeño económico del país y cómo puede mantener su crecimiento y sostenibilidad fiscal. (Texto)

22:30h.- Quito.- ECUADOR VIOLENCIA MACHISTA.- Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comparece ante el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador para reclamar junto a otras mujeres que se apruebe un proyecto de ley para tipificar a la violencia vicaria como violencia machista. Asamblea Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO SEQUÍA – La sequía, que afecta a más del 53 % del país, especialmente a los estados del noroeste de México, preocupa a sectores como la agricultura y la ganadería y expertos advierten que el fenómeno meteorológico La Niña podría acentuar la problemática, recrudeciendo la falta de agua y lluvias extraordinarias en el sur del territorio nacional.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO SEGURIDAD.- El Gobierno de México presenta el informe de seguridad preliminar de los primeros cinco meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, así como el balance del primer mes de la ‘Operación Frontera Norte’, que acordó con el mandatario estadounidense, Donald Trump, a cambio de aplazar los aranceles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington – EEUU P.VASCO – El lehendakari, Imanol Pradales, se reúne con representantes demócratas y republicanos y con empresas vascas implantadas en Washington durante su primer viaje oficial a Estados Unidos. (Texto) (Foto)

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- Un año después de que Ariel Henry anunciara su dimisión como primer ministro de Haití -efectiva desde la instalación del Consejo Presidencial en abril pasado- este país está inmerso en la transición y con la vista puesta en la celebración de elecciones, aunque la violencia no cesa y sigue marcando el día a día de los haitianos. (Texto)

Santiago de Chile- CHILE GOBIERNO – El presidente de Chile, Gabriel Boric, cumple su tercer año en el cargo e inicia el último año de su mandato, que estará marcado por las elecciones de noviembre en las que más de 15 millones de chilenos elegirán a su sucesor. (Texto) (Foto) (Video)

Naciones Unidas – ONU MUJERES (Entrevista) – Entrevista con María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU, ministra de Ecuador en varias carteras y que suena como posible nueva secretaria general de la ONU. (Texto) (Foto) (Video)

Cartagena (Colombia).- COLOMBIA CINE.- Rueda de prensa del 64 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), que se celebrará del 1 al 6 de abril. (Texto)

Nueva York.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, continúa su viaje a Nueva York para participar en la 69ª edición de la Comisión para la Condición Jurídica y Social (CSW) de la ONU.

África

Trípoli.- LIBIA LANGOSTAS.- Libia enfrenta una grave amenaza con la proliferación de langostas del desierto una plaga devastadora que pone en riesgo la producción agrícola y la seguridad alimentaria del país. (Texto)

Asia

08:00h.- Pekín.- CHINA ASAMBLEA.- China clausura su Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país, en la que las autoridades anunciaron diversas medidas para mantener el crecimiento económico y sortear la guerra comercial iniciada por Donald Trump.

Manila.- FILIPINAS ESLOVENIA.- La ministra de Exteriores de Eslovenia, Tanja Fajon, se reúne con su homólogo filipino, Enrique A. Manalo, en el marco de una visita oficial de tres días al país asiático

Tokio.- FERIA ALIMENTACIÓN.- Comienza la 50 edición de Foodex Japón, una de las principales ferias de la industria alimentaria de Asia, en la que participarán más de 3.000 empresas de unos 70 países. Tokyo Big Sight (Texto) (Foto)

Port Lois.- INDIA MAURICIO.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, inicia una visita oficial de dos dias a Mauricio.

Tokio.- NISSAN MOTOR.- El consejo de administración de Nissan Motor celebra una reunión para discutir posibles cambios en la cúpula de la firma, en un momento en que el liderazgo del CEO Makoto Uchida está cuestionado por las dificultades financieras que atraviesa la firma y tras el proyecto fallido de fusión con Honda Motor.

Tokio.- FUKUSHIMA ANIVERSARIO.- Se cumple el 14 aniversario del terremoto y el tsunami que arrasaron el noreste de Japón y desencadenaron el accidente nuclear de Fukushima. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA CONTAMINACIÓN.- Nueva Delhi fue la capital con peor calidad del aire en todo el planeta en 2024, un dudoso honor que registró por octavo año consecutivo, y que se produce a pesar de la leve mejora en la toxicidad del aire que atestiguó la India en el último año, según el Ranking Mundial de Contaminación del Aire que publica la plataforma especializada IQAir.

