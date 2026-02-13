Temas del día de EFE Internacional del 13 de febrero de 2026 (07.30 horas)

16 minutos

CONFERENCIA MÚNICH

Múnich (Alemania) – Las relaciones transatlánticas, la soberanía europea en defensa y la guerra rusa en Ucrania serán los temas centrales de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que inaugura el canciller alemán, Friedrich Merz y en la que participan, entre otros, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio; el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, o el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Al salir de Washington, el secretario norteamericano de Estado ha dicho: «El viejo mundo se ha ido … Vivimos en una nueva era en la geopolítica, y va a requerir que todos nosotros examinemos de nuevo cuál va a ser nuestro papel»).

EEUU VENEZUELA

Caracas – El aplazamiento de la ley de amnistía en Venezuela, debido a las diferencias en la Asamblea Nacional sobre un artículo clave, prolonga la incertidumbre de los presos y sus familiares, que ssiguen sus protestas para presionar al Parlamento y pedir la aprobación del texto.

(Texto)

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, se reúnen con familias de militares y miembros de las Fuerzas Especiales que llevaron a cabo la Operación Resolución Absoluta que el pasado 3 de enero condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

(Texto) (Foto)

EEUU INMIGRACIÓN

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional encargado de inmigración en EE.UU. y parte fundamental de la estrategia fronteriza del Gobierno de Donald Trump parece abocado a un cierre parcial a partir de la medianoche ante la negativa demócrata a extender su financiación tras la muerte de dos ciudadanos de Mineápolis en operativos migratorios.

(Texto)

EEUU CUBA

La Habana – El asedio petrolero de EE.UU. está agravando los apagones «quita y pon» que sufren en lugares como el barrio habanero de Alamar, cortes breves pero que se repiten sin descanso durante horas, lastrando el día a día de sus pobladores y poniendo a prueba su paciencia y la resistencia de sus equipos eléctricos.

(Texto) (Foto) (Video)

– Cubanos en Miami aceleran los envíos de comida, medicinas e insumos básicos a sus familias ante la agudización de la crisis en la isla, donde dependen de esta ayuda para sobrevivir, pero expresan a EFE su apoyo a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eleve la restricciones con tal de que «caiga el régimen».

(Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Los combates entre Rusia y Ucrania prosiguen en un frente que vuelve a estar estancado después de que Moscú lograra importantes avances al final de 2025.

(Texto)

(Se ha enviado información de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este jueves que espera reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, y subrayó la necesidad de poner fin a la guerra en Ucrania).

ISRAEL PALESTINA

Ciudad de Gaza – En el puerto de la ciudad de Gaza, que durante los más de dos años de ofensiva israelí contra la Franja ha servido como refugio y espacio de descanso a decenas de miles de palestinos, es también ahora el lugar en el que muchas jóvenes se reúnen para procesar sus vivencias cotidianas a través de la pintura.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

OCDE EDUCACIÓN

París – La OCDE publica un documento de trabajo sobre el alcance del acoso escolar y sus efectos en estudiantes, escuelas y sociedades, con recomendaciones de políticas que se pueden aplicar.

(Texto)

BANGLADÉS ELECCIONES

Daca.- Bangladés cierra este viernes su histórica transición tras la revuelta de la «Generación Z» con una victoria, según los resultados preliminares, del opositor Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) , sellando así el fin de la era de Sheikh Hasina.

(Con el escrutinio aún en marcha, los recuentos preliminares de este viernes difundidos por medios locales otorgan al BNP al menos 151 de los 299 escaños en juego, el umbral exacto para gobernar en solitario).

(Se enviará también un tema sobre la culminación del mandato del Nobel de la Paz Muhammad Yunus, tras 18 meses tratando de desmantelar la autocracia sin hundir a Bangladés en el caos).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE BERLINALE

Berlín – La competición de la Berlinale comienza hoy con las películas ‘A voix basse’, de la tunecina Leyla Bouzid; ‘Everybody Digs Bill Evans’, sobre el legendario pianista de jazz, y ‘Yellow Letters’, del turco-alemán İlker Çatak, en una jornada en la que, fuera de competición, se proyectará lo nuevo de Gore Verbinski, ‘Good Luck, Have Fun, Don’t Die’, con Sam Rockwell.

(Texto) (Foto)

– El español Ian de la Rosa habla con EFE de su ópera prima, ‘Iván & Hadoum’, que presenta este viernes en la sección Panorama de la Berlinale.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El chileno Juan Pablo Sallato presenta en la Berlinale su primera película, ‘Hangar Rojo’, que se desarrollan durante el golpe militar de 1973 en Chile, un filme del que habla con EFE.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BAD BUNNY

Buenos Aires – Bad Bunny ofrece el primero de sus tres conciertos en el estadio Monumental de Buenos Aires, también el primero desde su resonada actuación en el intermedio del Super Bowl.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro.- La entrega de las llaves de la ciudad al Rey Momo da inicio a las fiestas del Carnaval de Río de Janeiro, fiestas que paralizan a Brasil durante cinco días.

(Texto) (Foto) (Video) (Directo)

– En Brasil, ni los hospitales se quedan afuera del Carnaval. El silencio de los pasillos, que usualmente se interrumpe con el pitido de los monitores cardíacos, en esta época del año cede su lugar a una comparsa de payasos, que desfila y transforma el diagnóstico en juego. Por Ailén Desirée Montes.

(Texto) (Foto) (Video)

EEUU ESPACIO

Miami (EEUU) – La NASA tiene previsto el lanzamiento de la misión tripulada Crew-12 a la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes.

(Texto) (Foto) (Video)

(El lanzamiento para las 11.15 hora española)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

11:00h.- Bruselas.- UE COMERCIO.- Eurostat publica los datos del comercio internacional de bienes de la UE de diciembre.

11:00h.- Bruselas.- UE PIB.- Eurostat publica la segunda estimación del PIB de la UE y la eurozona del cuarto trimestre de 2025. (Texto)

11:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- Inauguración de la exposición «Seurat and the Sea», con algunas de las obras emblemáticas de este pintor francés, maestro del puntillismo. The Courtauld Gallery. Somerset House. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Moscú.- RUSIA TIPOS.- El Banco Central de Rusia decide si mantiene o cambia los tipos de interés

12:00h.- Londres.- R.UNIDO POLÍTICA.- Paul Sinclair, antiguo asesor del gobierno laborista entre 2005 y 2009, habla con la prensa extranjera en Londres sobre la reciente crisis que afrontó el primer ministro británico, Keir Starmer, por la designación en 2025 de Peter Mandelson como embajador en Estados Ünidos, aún sabiendo sus pasados vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. The Royal Overseas League. 6 Park Place (Texto) (Foto)

13:45h.- Múnich.- CONFERENCIA MÚNICH.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia el discurso de inauguración de la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que las debilitadas relaciones transatlánticas, la soberanía europea en defensa y la guerra rusa en Ucrania serán los temas centrales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- Una historia de amor con la transexualidad, la inmigración o la precariedad laboral como telón de fondo. Eso es lo que propone Ian de la Rosa con su ópera prima, ‘Iván & Hadoum’, que presenta este viernes en la Berlinale y que, según asegura a EFE, también es un retrato de la «Almería trans», ese híbrido transcultural en el que se crió. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- CINE BERLINALE.- La competición de la Berlinale comienza este viernes con la presentación de las películas ‘A voix basse’, de la tunecina Leyla Bouzid; ‘Everybody Digs Bill Evans’, sobre el legendario pianista de jazz, y ‘Yellow Letters’, del turco-alemán İlker Çatak, en una jornada en la que se podrá ver, fuera de competición, lo nuevo de Gore Verbinski, ‘Good Luck, Have Fun, Don’t Die’. (Texto) (Foto)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Continúan los combates entre Rusia y Ucrania en un frente que vuelve a estar estancado tras lograr Moscú importantes avances al final del año pasado. (Texto)

Bruselas.- BRUSELAS ATOMIUM.- Veinte años después de su reapertura al público tras una importante renovación, el emblemático Atomium de Bruselas celebra un aniversario que arranca este viernes con un amplio programa que combina instalaciones de arte digital y otras actividades para los más de 800.000 visitantes que recibe anualmente. Pl. de l’Atomium 1, 1020 Bruselas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oslo.- NORWEGIAN RESULTADOS.- La aerolínea de bajo coste noruega Norwegian presenta su resultado anual.

La Haya.- ÁMSTERDAM VAN GOGH.- El Museo Van Gogh dedicará su gran exposición de primavera a un color cargado de ambigüedad, energía y significado, bajo el título “Amarillo. Más que el color favorito de Van Gogh”, y propone un recorrido a partir de este viernes por los múltiples sentidos del amarillo en el arte desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. (Texto) (Foto)

París.- OCDE EDUCACIÓN.- La OCDE publica un documento de trabajo sobre el alcance del acoso escolar, sus efectos en estudiantes, escuelas y sociedades, con recomendaciones de políticas.

Londres.- R.UNIDO TRIBUNALES.- Tres hombres serán sentenciados por planear un ataque armado masivo contra la comunidad judía en el área de Mánchester (noroeste de Inglaterra), en un complot de inspiración yihadista frustrado por la Policía antiterrorista en 2024.

Nicosia.- UE EMPLEO.- Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre). Asiste la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (Texto)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en diciembre y en el acumulado de 2025. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de enero. (Texto)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado de la producción industrial de Colombia en diciembre de 2025. (Texto)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA VENEZUELA.- Los cambios económicos que se están dando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro abren una enorme oportunidad para Colombia pero no en el sector petrolero, como espera el Gobierno, sino en los campos comercial y de importación de gas, afirma en una entrevista con EFE el profesor universitario e investigador Sergio Cabrales, uno de los mayores expertos del sector minero-energético colombiano. (Texto) (Foto)

21:00h.- Nueva York.- SIRIA ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar la situación en Siria

Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- La entrega de las llaves de la ciudad al Rey Momo da inicio a las fiestas del Carnaval de Río de Janeiro, fiestas que paralizan a Brasil durante cinco días. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU INMIGRACIÓN.- Si el Congreso estadounidense no es capaz de aprobar presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional para el resto del ejercicio fiscal su financiación expira a la medianoche, lo que técnicamente situaría a esta cartera, capital en la estrategia migratoria de Donald Trump, en un cierre técnico que afectaría a sus operaciones. (Texto)

Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA tiene previsto le lanzamiento de la misión tripulada Crew-12 a la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- ODEBRECHT PANAMÁ.- El juicio por el caso Odebrecht en Panamá, la mayor trama de corrupción en la historia del país, estaba previsto que concluyera este viernes tras un mes de audiencia y más de una década después de que se abriera la investigación, destacando entre los imputados el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia, pero varios recesos esta semana lo hacen muy poco probable que finalice en el plazo estipulado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- Amazon se ha consolidado como la segunda mayor plataforma de comercio digital en Brasil gracias a una ofensiva agresiva y ya amenaza el liderazgo de Mercado Libre en la disputa por los consumidores en internet del mayor mercado de América Latina. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO FINANZAS.- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ofrece una rueda de prensa virtual al término de su Reunión Plenaria celebrada en México en la que se discutió la colaboración internacional para prevenir y combatir delitos financieros. (Texto) (Foto)

Nueva York.- MODA NUEVA YORK.- La marca Dwarmis, de la diseñadora dominicana Dwarmis Concepción, presenta su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- BAD BUNNY.- Bad Bunny ofrece el primero de sus tres conciertos en el estado Monumental de Buenos Aires, también el primero desde su resonada actuación en el intermedio del Super Bowl. (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ANIMALES.- La mascota del carnaval de Bolivia se elegirá en un concurso de disfraces de perros en la ciudad de La P (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO SAN VALENTÍN – Más de 8,6 millones de mexicanos buscan actualmente pareja a través de aplicaciones móviles de citas, reflejo de la creciente digitalización de las relaciones personales en el país aunque, en algunos casos, se arriesgan a ser víctimas de estafas u otros delitos. (Texto) (Foto)

San Juan.- PUERTO RICO LITERATURA.- La jueza de ascendencia puertorriqueña Sonia Sotomayor, primera latina en el Tribunal Supremo de EE.UU., presenta su nuevo libro ilustrado ‘¡Solo Brilla! Cómo ser una mejor versión de ti’.

Oriente Medio

Ciudad de Gaza.- ISRAEL PALESTINA.- En el puerto de la ciudad de Gaza, que durante los más de dos años de ofensiva israelí contra la Franja ha servido como refugio y espacio de descanso a decenas de miles de palestinos, es también ahora el lugar en el que muchas jóvenes se reúnen para procesar su realidad a través de la pintura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Adís Abeba.- ÁFRICA ITALIA.- La capital etíope, Adís Abeba, acoge la segunda edición de la cumbre Italia-África, convocada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. En la reunión, que se celebra por primera vez en África, se revisará el progreso del multimillonario Plan Mattei, la estrategia italiana para un nuevo paradigma en las relaciones con África, presentada hace dos años en Roma. (Texto)

Asia

Daca.- BANGLADÉS ELECCIONES.- Bangladés aguarda los resultados de las elecciones generales celebradas el jueves, las primeras tras la salida del poder de la ex primera ministra Sheikh Hasina en 2024.

Tokio.- JAPÓN POLÍTICA.- El partido japonés Team Mirai (o ‘Equipo futuro’ en japonés) ha pasado de cero a once escaños en la Cámara Baja del Parlamento en las elecciones del pasado domingo. Liderada por el ingeniero de inteligencia artificial (IA) Takahiro Anno, la formación defiende un futuro tecnológico como solución para los males del archipiélago. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Gobierno taiwanés actualiza sus pronósticos de crecimiento económico para 2026, después de que el PIB local aumentara en 2025 un 8,63 %, el mayor avance en 15 años, por el auge de la inteligencia artificial. (Texto)

Pekín.- CHINA INMOBILIARIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en enero de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Yakarta.- INDONESIA ECONOMÍA.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, presenta las perspectivas económicas del país para 2026, en medio de dudas sobre la salud financiera del archipiélago –principal economía del Sudeste Asiático– y tras una crisis bursátil.

