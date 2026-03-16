Temas del día de EFE Internacional del 16 de marzo de 2026 (07.30 horas)

15 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Beirut/Washington – La tensión diplomática por la guerra contra Irán aumenta, tras las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países occidentales para que colaboren en la seguridad del estrecho de Ormuz.

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(Entre las negativas a la propuestas, las últimas han sido las de Australia y Japón)

– En la tercera semana de la ofensiva de Israel y EEUU contra Irán, persisten las dudas sobre duración y efectividad, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que está «en contacto» con Irán, pero mostró dudas de que Teherán esté preparado para llevar a cabo negociaciones serias.

– La ofensiva de Israel contra Irán está teniendo un impacto creciente en la economía israelí, con un coste de decenas de miles de millones de séqueles, que supone cerca del 2 % del producto interior bruto (PIB) y está contribuyendo a elevar la deuda pública del país, una factura que se incrementa con cada día del conflicto.

– La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, da una rueda de prensa en Ginebra tras participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del actual conflicto. (Texto) (Vídeo)

– El Banco de Pagos Internacionales (BPI) publica su Informe trimestral de marzo de 2026, en el que analiza la reacción de los mercados al cierre del estrecho de Ormuz tras el ataque de EEUU e Israel a Irán y la escalada de la violencia en Oriente Medio.

– En Bruselas, los ministros de Energía de los países de la Unión Europea se reúnen este lunes en un consejo en Bruselas marcado por la guerra en el golfo Pérsico y la escaldada de precios del petróleo y del gas.

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CUBA EEUU

La Habana – El Gobierno cubano está preparando una serie de reformas para tratar de reactivar su economía, sumida en una grave crisis estructural, anuncios que podrían ayudar a lubricar las conversaciones que La Habana ha iniciado con Washington.

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– Los estudiantes críticos convocan un «debate público» en la escalinata de la Universidad de La Habana que la semana previa acogió la primera sentada de protesta en décadas.

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UE EXTERIORES

Bruselas – Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordan en un Consejo en Bruselas cómo sacar adelante el préstamo de 90.000 millones a Ucrania que veta Hungría, así como la guerra en Irán y su impacto para la seguridad comunitaria.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Mientras los ucranianos conmemoran a las víctimas de los ataques rusos más mortíferos contra Mariúpol, en el cuarto aniversario de la destrucción de su Teatro Dramático, en el que se encontraban cientos de civiles, el número de víctimas del brutal asedio de Rusia sigue sin conocerse debido a la ocupación en curso y a la destrucción de pruebas. Por Rostyslav Averchuk

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FRANCIA ELECCIONES

París.- Comienza la negociación entre los partidos para perfilar acuerdos de cara a la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia, que se celebrarán el próximo domingo, y que pueden ser clave en el resultado final de importantes ciudades, como París y Marsella.

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(Resumen a las 23 horas. El avance de la ultraderecha y de la extrema izquierda marcó este domingo la primera vuelta de las municipales francesas).

GUERRA COMERCIAL

París – El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, se reúne este lunes con el primer ministro chino, He Lifeng, en el marco de una nueva ronda de negociaciones comerciales entre las dos potencias para atenuar las tensiones de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump, que tiene programada una visita a Pekín a finales de mes.

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MÉXICO EEUU

Ciudad de México – El secretario de Economía de México viaja a Estados Unidos para el arranque de la primera ronda de negociación bilateral que inicia esta semana en Washington y donde la parte mexicana buscará terminar con los aranceles impuestos al acero, aluminio y los vehículos.

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ROSALÍA GIRA

Lyon (Francia) – Convertida en un fenómeno mundial y alabada tanto por la crítica como por el público, Rosalía arranca su gira mundial para presentar ‘Lux’, su trabajo más espiritual, con un concierto en Lyon (Francia).

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EEUU ARTE

Nueva York – El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa una exposición de obras clave de los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera, que acompaña al estreno de la obra ‘El último sueño de Frida y Diego’ en la Metropolitan Opera.

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OSCAR

Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar (EFE).- La comedia dramática ‘Una batalla tras otra’ fue la gran triunfadora de la 98 edición de los Óscar, que finalmente reconocieron el talento de su director, Paul Thomas Anderson, uno de los directores más prestigiosos de Hollywood pero menos premiados por la academia. Por Ana Millena Varón

(Enviado a las 08.26 hoas)

– La película ‘Sirat’ del director gallego Oliver Laxe, no ha podido cumplir el sueño de lograr un Óscar, en la gala celebrada este domingo en Los Ángeles (EE.UU.) a la que había llegado con dos nominaciones en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido.

(Enviado a las 03.46 horas)

Entre muchas informaciones se ha enviado una contracróncia:

– Jacob Elordi en el bar del Teatro Dolby con su madre, Emma Stone corriendo a ocupar su asiento una vez más y una fiesta que se vive tanto dentro como fuera de la sala donde se celebra la gala de los Óscar: así transcurre la noche más importante de Hollywood más allá de las cámaras. Mónica Rubalcava

(Enviado a las 06.39 horas)

Y una crónica:

– La 98 edición de los premios Óscar recobró este domingo el pulso político, con varias proclamas exigiendo el fin de la guerra, además de homenajes que recordaron a estrellas fallecidas como Rob Reiner o el icónico Robert Redford. Por Mikaela Viqueira

(Enviada a las 06.00 horas)

Enviado el listado de galardones (03.41 horas)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Viena.- ONU FRAUDE.- La Oficina de Naciones Unidas contras la Droga y el Delito (ONUDD) organiza en Viena la denominada «Cumbre del fraude 2026», que reúne representantes de gobiernos, de la judicatura, grandes empresas digitales, fuerzas de seguridad y entidades financieras, como el Banco Santander, para analizar como frenar el avance del fraude y otros delitos por el planeta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Bruselas.- UE ENERGÍA.- Los ministros de Energía de los países de la Unión Europea se reúnen en un consejo en Bruselas marcado por la guerra en el golfo Pérsico y la escaldada de precios del petróleo y del gas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Londres.- R.UNIDO IRA.- El líder del Sinn Fein norirlandés, Gerry Adams, comparece en el juicio donde se dirime su responsabilidad como presunto dirigente del IRA en tres atentados que tuvieron lugar en Londres. Tribunal Superior de Justicia. (Texto) (Vídeo)

10:00h.- Ginebra.- NICARAGUA D.HUMANOS.- El Grupo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos para Nicaragua presenta un informe sobre la situación en el país ante este foro. (Texto)

12:00h.- París.- G20 PIB.- La OCDE publica las cifras trimestrales del PIB en los países del G20.

13:00h.- Basilea.- BPI INFORME.- El Banco de Pagos Internacionales (BPI) publica su Informe trimestral de marzo de 2026.

15:30h.- Ginebra.- IRÁN GUERRA.- La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, da una rueda de prensa tras participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del actual conflicto. (Texto) (Vídeo)

17:00h.- Berlín.- ALEMANIA PAÍSES BAJOS.- El canciler alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro neerlandés Rob Jetten y ambos comparecen en una rueda de prensa conjunta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Lyon.- ROSALÍA.- Rosalía da comienzo a su gira para presentar ‘Lux’ con un concierto en Lyon (Francia). (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- GUERRA COMERCIAL.- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reúne con el primer ministro chino, He Lifeng, en el marco de una nueva ronda de negociaciones comerciales.

París.- FRANCIA YAZIDÍES.- El Tribunal de Apelación de París celebra desde hoy al 20 de marzo el primer juicio en Francia contra un francés acusado de crímenes de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo yazidí. (Texto)

Bruselas.- UE EXTERIORES.- Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordan en un Consejo en Bruselas cómo sacar adelante el préstamo de 90.000 millones a Ucrania que veta Hungría, así como la guerra en Irán y su impacto para la seguridad comunitaria. (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- VENEZUELA D.HUMANOS.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos hace una presentación oral sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Mientras los ucranianos conmemoran a las víctimas de los ataques rusos más mortíferos contra Mariúpol, en el cuarto aniversario de la destrucción de su Teatro Dramático, en el que se encontraban cientos de civiles, el número de víctimas del brutal asedio de Rusia sigue sin conocerse. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO CANADÁ.- El primer ministro británico, Keir Starmer, se reúne con su colega de Canadá, Mark Carney. (Texto)

Moscú.- RUSIA KENIA.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, recibe a su colega keniano, Musalia Mudavadi. (Texto)

Belgrado.- SERBIA UE.- Delegados de la Comisión de Venecia visitan Serbia con el objetivo de preparar dictamen urgente sobre las recientes reformas judiciales promulgadas por el presidente serbio Aleksandar Vucic que impactan de manera significativa en la independencia del poder judicial.

Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, recibe a su homólogo letón, Andris Spruds. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA SARKOZY.- El Tribunal de Apelación de París inicia el juicio al expresidente francés, Nicolas Sarkozy, y otros nueve condenados en primera instancia por la financiación libia de su campaña presidencial de 2007. Está previsto que termine el 3 de junio de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- IRÁN D.HUMANOS.- Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos mantienen un diálogo con el relator y la comisión que investiga la situación de derechos humanos en Irán. (Texto)

América

05:00h.- Guayaquil.- ECUADOR CRIMINALIDAD.- Comienza en Ecuador el nuevo toque de queda nocturno decretado por 15 días por el presidente Daniel Noboa, que lo ha denominado como una «nueva fase» de la «guerra» que desde hace dos años mantiene contra el crimen organizado, causante de una ola de violencia sin precedentes en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga la variación en enero del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

14:00h.- Washington.- EEUU SXSW.- Austin (EE.UU.), 12 mar (EFE).- South by Southwest (SXSW), el festival anual que combina nuevas promesas de la música, cine independiente y tecnología, arranca este jueves en Austin, capital de Texas, con una destacada presencia latina que va desde talentos emergentes de la música regional mexicana hasta producciones cinematográficas centradas en la comunidad migrante en Estados Unidos. (Texto) (Foto)

14:15h.- Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de febrero. (Texto)

14:30h.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- La misión de observación electoral en Perú realiza su primera rueda de prensa, a menos de un mes de la celebración de los comicios general, donde se hay 36 candidatos presidenciales en contienda. Hotel Hyatt Centric San Isidro Lima (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el dato la producción industrial de Colombia en enero. (Texto)

20:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

20:30h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa una exposición de obras clave de los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera, que acompaña al estreno de la obra ‘El último sueño de Frida y Diego’ en la Metropolitan Opera. MoMa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, mantendrá este lunes una jornada oficial en Panamá, en la que se reunirá con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, y visitará el icónico Canal de Panamá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El Ministerio de Economía de Argentina difunde los datos del resultado fiscal de las cuentas públicas en febrero, después de que en el primer mes del año el país suramericano registrara un superávit primario equivalente al 0,3 % del PIB. (Texto)

Brasilia.- BRASIL BOLIVIA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe a su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, en Brasilia, donde firmarán al menos cinco acuerdos bilaterales en distintas áreas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- AMÉRICA DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebra su 187º período de sesiones, que se llevará a cabo hasta el 20 de marzo, en Brasilia. (Texto) (Foto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA ACCIDENTES.- Un tribunal de la capital dominicana retoma la audiencia preliminar contra los propietarios de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril pasado causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180. Palacio de Justicia de Ciudad Nueva (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Rangún.- BIRMANIA POLÍTICA.- La junta militar que detenta el poder en Birmania (Myanmar) comienza a instalar un nuevo parlamento, con la conformación de la cámara baja, y elegirá en los próximos 15 días al nuevo presidente después de unas elecciones generales señaladas de fraudulentas por la oposición democrática y Naciones Unidas.

Katmandú.- NEPAL ELECCIONES.- La Comisión Electoral presenta al actual Gobierno interino el informe sobre las elecciones generales y se inicia el proceso de formación del nuevo Ejecutivo.

Pekín.- CHINA INMOBILIARIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en febrero de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional. (Texto)

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos del primer bimestre de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos. (Texto)

Nuevo Taipéi.- FOXCONN RESULTADOS.- Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, publica sus resultados financieros del cuarto trimestre. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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