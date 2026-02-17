Temas del día de EFE Internacional del 17 de febrero de 2026 (09.00 horas)

16 minutos

UCRANIA GUERRA

Ginebra/Kiev – Pocas horas antes de que Rusia, Ucrania y Estados Unidos inicien en Ginebra una nueva ronda de negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo de paz, Rusia ha lanzado un bombardeo masivo en el que ha utilizado, según la fuerza aéra ucraniana, 29 misiles y casi 400 drones.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Desde Kiev, Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú

– Kiev acusa a Rusia de despreciar los esfuerzos de paz por su ataque de hoy a Ucrania

– El ataque ruso provocó «daños extraordinariamente serios» en una infraestructura energética de la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, según la empresa propietaria de la instalación.

IRÁN EEUU

Ginebra – Irán y EE.UU celebran una segunda ronda de negociaciones nucleares en Ginebra para alcanzar un acuerdo, mientras Washington eleva la presión militar sobre la República Islámica.

(Texto) (Foto) (Audio)

(Se ha enviado información de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho: «Espero que sean más razonables. Ellos quieren llegar a un acuerdo. No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo»).

– El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí interviene en Ginebra la Conferencia de Desarme de la ONU, el único foro multilateral de la ONU para el control de armas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Irán llega al fin de los tradicionales 40 días de luto de los miles de muertos en la represión de las protestas dividido entre actos gubernamentales y restricciones a las ceremonias familiares, con un incremento de la presencia policial en las calles.

(Texto)

CUBA EEUU

La Habana – La posibilidad de un diálogo entre Washington y La Habana que permita una desescalada ha vuelto a abrirse paso con las últimas declaraciones de la administración Trump, que apuntan a conversaciones principalmente económicas, mientras la situación se agrava en la isla.

(Texto) (Foto) (Video)

(El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su secretario de Estado, Marco Rubio, está «hablando con Cuba ahora mismo» sobre un «acuerdo», pero consideró «no necesaria» una operación militar en el país similar a la de Venezuela).

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Ante el inminente inicio del Ramadán, Israel ya tiene preparado el dispositivo policial con el que controlará los rezos de los musulmanes en Jerusalén, mientras que en Gaza los palestinos se preparan para vivir su tercer mes sagrado aún en conflicto, en un enclave devastado y controlado por el Ejército israelí.

(Texto) (Foto)

– Desde la ciudad gazatí de Nuseirat, se enviará una crónica sobre un campo de fútbol convertido en refugio que volvió a ver un partido de este deporte.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUMBRE IA

Nueva Delhi – La mayor cumbre de inteligencia artificial celebrada hasta ahora, a la que asistirán líderes como el francés Emmanuel Macron, el español Pedro Sánchez y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, busca este martes una hoja de ruta para transformar la sanidad y la agricultura en más de cien naciones.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

FRANCIA VIOLENCIA

Lyon (Francia) – Los encargados de la investigación por «homicidio involuntario» de Quentin Deranque, un joven ultraderecha, tratan de identificar a los autores materiales de la paliza que le costó la vida al margen de una conferencia en la Universidad de Lyon de la eurodiputada radical de izquierdas Rima Hassan.

(Texto)

PERÚ JERÍ

Lima – El Congreso de Perú celebra un pleno extraordinario para votar una serie de mociones de censura contra el presidente interino, José Jerí, cuando faltan menos de dos meses para la celebración de las elecciones generales.

(Texto) (Foto) (Video)

GISÈLE PELICOT

París – Gisèle Pelicot, símbolo mundial contra la sumisión química en abusos sexuales, publica este martes sus memorias ‘Et la joie de vivre’, traducida en español como ‘Un himno a la vida’, en una veintena de idiomas en todo el mundo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Enviado a las 08.20 horas)

– Se publicará también una crónica del lanzamiento del libro en Francia, Reino Unido, Italia y España.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AÑO NUEVO CHINO

Pekín – China celebra este martes la entrada del Año Nuevo Lunar, esta vez representado por el Caballo, festividad que el mayor movimiento poblacional del planeta, con el regreso de millones de personas a sus localidades natales, y que es celebrada por la diáspora china en distintas partes del mundo.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Robots humanoides y flamenco español: la gala del Año Nuevo en China

(Texto) (Vídeo)

(Enviado a las 04.52 hoas)

– Jóvenes españoles de ascendencia china regresan a Qingtian, el condado oriental chino del que partieron muchos emigrantes chinos a España

(Foto) (Vídeo)

– El mayor barrio chino de Japón, en Yokohama, se engalanó este martes para celebrar un Año Nuevo lunar marcado por las tensiones entre Tokio y Pekín a causa de Taiwán (Foto) (Vídeo)

En Panamá, la histórica comunidad china en Panamá celebra la llegada del Año Nuevo Chino, en momentos en que EE.UU. intenta reducir la influencia política de Pekín en la región. (Foto) (Vídeo)

– El icónico barrio neoyorquino de Chinatown celebra este martes su tradicional ceremonia de petardos que marca el inicio oficial de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en la Gran Manzana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE BERLINALE

Berlín – Ethan Hawke presenta este martes en la Berlinale, fuera de competición, ‘The Weight’, un filme que protagoniza junto a Russel Crowe, mientras que Juliette Binoche llega a la competición con ‘Queen at Sea’.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El realizador Pol Rodríguez y los actores Enric Auquer y María Rodríguez Soto hablan con EFE de ‘Ravalear’, serie que se presenta en Berlinale Special.(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El paraguayo Marcelo Martinessi presenta en la sección Panorama de la Berlinale su filme ‘Narciso’, protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart, de la que hablan con EFE.(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro – Las ‘escolas de samba’ de Río de Janeiro celebran la tercera noche de desfiles en el sambódromo, el momento cumbre del Carnaval de Brasil y considerado el mayor espectáculo del mundo a cielo abierto.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Celebración del gran desfile del carnaval de Trinidad y Tobago, en el que las bandas muestran sus mejores disfraces, junto con sus reyes y reinas, y los tradicionales ‘blue devils’ escupen fuego por la boca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la tasa del desempleo británico correspondiente a enero. (Texto)

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato definitivo de la tasa de inflación en enero. (Texto)

09:30h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- La Cámara de Comercio e Industria Alemana (DIHK) publica la encuesta económica que hizo a comienzos de año a unas 26.000 empresas sobre el estado de ánimo de las compañías al inicio de 2026 y sus perspectivas económicas para el país.

10:00h.- Ginebra.- LIBIA MIGRACIÓN.- La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publica un informe sobre las condiciones de los migrantes en Libia, y los abusos que sufren a manos de redes de traficantes y autoridades. (Texto)

10:00h.- Bruselas.- UE FINANZAS.- Los ministros de Economía y Finanzas de la UE celebran una reunión en la que prevén aprobar la actualización de su lista de paraísos fiscales y abordar la propuesta de Bruselas para potenciar las pensiones privadas complementarias, entre otros temas. (Texto)

11:00h.- Mannheim (Alemania).- ALEMANIA INDICADORES.- El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica su índice de confianza inversora en febrero.

12:30h.- Calw (Alemania).- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visita las tropas del Comando de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas en Calw.

13:30h.- Londres.- R.UNIDO CURIOSIDADES.- Celebración de la «carrera de los panqueques», en la que los participantes deben recorrer una distancia con una sartén mientras que voltean una crepe en su sartén sin dejar de correr. (Texto) (Vídeo)

15:15h.- Ginebra.- IRAN NUCLEAR.- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, hace una intervención en la Conferencia de Desarme de la ONU, el único foro multilateral de la ONU para el control de armas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA EL SALVADOR.- Conferencia del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sobre «Estado de derecho, seguridad y derechos humanos: respuestas jurídicas a la violencia en sociedades democráticas». (Texto)

17:15h.- París.- AIE EEUU.- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, interviene ante el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) en París la víspera del inicio de la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Lisboa.- PORTUGAL CARNAVAL.- La comunidad brasileña afincada en Lisboa reivindica el orgullo migrante en el Carnaval da Rua en la capital portuguesa, donde reivindica su cultura e identidad en una celebración que sirve de altavoz contra el racismo y a favor de la diversidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- IRÁN EEUU.- Delegaciones de Irán y Estados Unidos se reúnen en Ginebra para continuar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y ante la amenaza de Washington de usar la vía militar. (Texto)

Adís Abeba.- ETIOPÍA TURQUÍA.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, viaja a Etiopía para entrevistarse con el primer ministro, Abiy Abu Ali, en una gira en la que procede desde Emiratos.

París.- GISÈLE PELICOT.- Lanzamiento mundial en una veintena de lenguas del libro ‘La alegría de vivir ‘ (Flammarion), escrito por Gisèle Pelicot en colaboración con la periodista Judith Perrignon. (Texto)

Ginebra.- UCRANIA GUERRA.- Rusia, Ucrania y Estados Unidos vuelven a reunirse en el marco de los contactos trilaterales para alcanzar un acuerdo de paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- UE ESPAÑA.- Grupo de eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo visitan España para evaluar el Estado de derecho, y mantienen reuniones con la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Isabel Perelló, y la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, entre otras personalidades.

Bruselas.- UE ECONOMÍA.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE). (Texto)

Beirut.- LÍBANO ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, continúa su visita al Líbano, con una reunión con representantes de la ONG ‘Luchadores por la Paz’ , una visita al lugar de la explosión en 2020 en la capital, Beirut, y una visita a la escuela de la Armada.

Berlín.- CINE BERLINALE.- Se celebra la 76a edición del Festival de Cine Internacional de Berlin, Berlinale. (hasta el día 22) (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- NICARAGUA PESTICIDAS.- El Tribunal de Apelación de París dicta sentencia sobre si reconoce en Francia de la condena a tres firmas estadounidenses, a las que la Justicia de Nicaragua pidió en 2013 indemnizaciones de 800 millones de dólares por haber contaminado con pesticidas a 1.246 recolectores de bananas de este país. (Texto)

Madrid – JAIME BAYLY -Tras novelar el enfrentamiento entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa en ‘Los genios’, el escritor peruano Jaime Bayly presenta en rueda de prensa ‘Los golpistas’, que recrea los tres turbulentos días de 2002 en que Hugo Chávez perdió el poder en Venezuela y el papel jugado por la Cuba de Fidel Castro. (Texto) (Foto)

América

12:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- El caraval de Río llega a su último día con los desfiles callejeros de las comparsas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- EEUU JUGUETES.- La Feria del Juguete 2026 presenta en el Jacob Javits Center de Nueva York una propuesta renovada que promete redefinir el sector. (Texto) (Foto)

16:00h.- Lima.- PERÚ JERÍ.- El Congreso de Perú celebra un pleno extraordinario para votar una serie de mociones de censura contra el presidente interino José Jerí. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- EEUU JUGUETES.- La Feria del Juguete 2026 presenta en el Jacob Javits Center de Nueva York una propuesta renovada que promete redefinir el sector. (Texto) (Foto)

18:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Cientos de jóvenes protestan en Florida contra máscaras de agentes del ICE y contra identificaciones que exhiban estatus migratorio (Texto) (Foto)

21:00h.- Puerto España.- TRINIDAD Y TOBAGO CARNAVAL.- Gran desfile del carnaval de Trinidad y Tobago, en el que las bandas muestran sus mejores disfraces, junto con sus reyes y reinas, y los tradicionales ‘blue devils’ escupen fuego por la boca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- AÑO NUEVO LUNAR.- El icónico barrio neoyorquino de Chinatown celebra este martes su tradicional ceremonia de petardos que marca el inicio oficial de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en la Gran Manzana (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU MÚSICA.- El cantautor Carín León, una de las principales figuras de la música regional mexicana contemporánea, presenta este martes en Miami su gira ‘De Sonora para el mundo’, con la que recorrerá este año diversas ciudades de Norteamérica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO ECONOMÍA.- El oro es el corazón de la «shabka», el compromiso matrimonial tradicional en Egipcio, pero el encarecimiento sin freno de este metal ha obligado a reformular una práctica que parecía intocable: ahora hay que rebajar el peso de las alhajas para poder cumplir con la exigencia social por un precio razonable en un país marcado por la crisis y elevada inflación. (Foto) (Vídeo)

Trípoli.- LIBIA REVOLUCIÓN.- El asesinato hace dos semanas de Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio Muamar Gadafi y considerado el heredero político, sobrevuela en la conmemoración del aniversario de la revolución que terminó con el derrocamiento y la muerte de su padre sin que Libia haya completado una transición quince años después. (Texto)

Argel.- ARGELIA FRANCIA.- El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, visita Argelia para relanzar las relaciones bilaterales en medio de la peor crisis diplomática vivida entre ambos países.

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA DESEMPLEO.- Sudáfrica publica los datos de desempleo correspondientes al último trimestre de 2025. (Texto)

Asia

Qingtian.- CHINA AÑO NUEVO.- Crecer en España, hablar castellano y construir una vida lejos de China marca de forma distinta el regreso al hogar familiar que cada Año Nuevo lunar emprenden jóvenes españoles de ascendencia china hacia Qingtian, el condado del que partieron sus familias y donde la Fiesta de la Primavera se convierte también en un ejercicio de identidad, memoria y retorno cultural. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Daca.- BANGLADÉS GOBIERNO.- El nuevo Gobierno del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), encabezado por su líder Tarique Rahman, toma posesión.

Nueva Delhi.- INDIA FRANCIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, comienza su visita oficial de 3 días a la India.

Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- Corea del Sur ha visto en los últimos años un aumento del conservadurismo entre los jóvenes, representado por grupos como Freedom University, que continúan respaldando a Yoon Suk-yeol, el expresidente que aguarda una posible condena a muerte, en medio de un creciente descontento generacional por la falta de oportunidades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA FRANCIA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, en Bombay (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA FRANCIA.- El Ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, se reúne con la Ministra de las Fuerzas Armadas de Francia, Catherine Vautrin, en la ciudad de Bangalore.

08:40h.- Tokio.- JAPÓN ISLANDIA.- El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, recibe en Tokio a su homóloga islandesa, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, en la primera jornada de una visita que la mantendrá en el país asiático hasta el próximo día 22.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245