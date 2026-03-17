Temas del día de EFE Internacional del 17 de marzo de 2026 (07.30 horas)

20 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su decimoctavo día con ataques continuos pero con altos y bajos en la intensidad mientras la situación en el estrecho de Ormuz continúa estancada y los precios del petróleo en máximos de años.

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– El presidente de EEUU, Donald Trump, continúa con su intento de buscar aliados que le ayuden a proteger el estrecho de Ormuz mientras su Gobierno intenta enviar mensajes de calma sobre una resolución temprana del conflicto. (Texto)

– Israel inicia una operación terrestre en el sur del Líbano para luchar contra el grupo chií Hizbulá, mientras sigue bombardeando distintas zonas de ese país y atacando objetivos en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas, que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este martes de un nuevo ataque contra un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz, sin heridos.

– Se enviará una crónica sobre la familia que fue tiroteada el fin de semana por la Policía de Israel, que mató a cuatro miembros incluidos dos niños. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Líbano fija la mirada en su frontera sur tras el anuncio israelí de una nueva operación terrestre en su territorio, mientras los bombardeos aéreos parecen ralentizarse paralelamente a una bajada en el número de víctimas en las últimas 24 horas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Altos enviados humanitarios de la ONU en el Líbano expondrán por vídeoconferencia desde el Líbano la creciente crisis humanitaria en este país a raíz del nuevo conflicto con Israel, y sus repercusiones más allá de sus fronteras. (Texto)

– Se enviarán unas claves sobre la operación terrestre de Israel en el Líbano.

– Los miembros de la Misión de Establecimiento de los Hechos para Irán ofrecen una rueda de prensa en Ginebra tras presentar un informe de sus investigaciones al Consejo de Derechos Humanos, en el contexto de la guerra contra Israel y Estados Unidos. (Texto) (Vídeo)

– La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, comparece ante la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. (Texto)

UE CUMBRE

Bruselas – El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aborda en una entrevista con EFE y otras agencias europeas la necesidad de la diplomacia para acabar con el conflicto en Oriente Medio y, sobre la relación con Rusia, asegura que la UE tendrá que dialogar con Vladímir Putin de seguridad en el futuro, pero no ahora.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Un fuerte aumento en la producción de energía solar en Ucrania contribuye a reducir la magnitud de los cortes de electricidad por los ataques rusos a medida que mejora el clima y cada vez más ucranianos instalan paneles solares para contrarrestar el impacto de los continuos ataques rusos contra la infraestructura energética. Por Rostyslav Averchuk

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– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viaja este miércoles a España en un contexto marcado por el estancamiento de las negociaciones de paz con Rusia y EE.UU. debido a la guerra con Irán y en medio de tensiones inéditas entre Kiev y la Unión Europea (UE). (Texto)

CUBA EEUU

La Habana – Las reformas económicas que baraja actualmente Cuba pueden servir para mostrar buena voluntad política y generar confianza dentro de las conversaciones bilaterales con EE.UU., pero el consenso entre los expertos es que no tienen la talla del rescate que precisa la isla.

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– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma ante la prensa que sería «un gran honor» para él «tomar Cuba», en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla.

– La opositora cubana Rosa María Paya dijo en entrevista con EFE que en Cuba no necesitan a los Castro ni a su cúpula para hacer una eventual transición a la democracia porque la sociedad civil y la oposición dentro y fuera de la isla se han preparado para el fin de la dictadura, y porque además el régimen «no se va a cambiar así mismo». (Foto) (Video)

FRANCIA ELECCIONES

París – El baile de las alianzas de partidos de cara a la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, que se celebra el próximo domingo, concluye en la tarde de este martes con la vista puesta en las principales ciudades.

(Texto)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/ Islamabad. – La tensión entre Afganistán y Pakistán aumenta después de que un bombardeo paquistaní sobre un hospital en Kabul dejara al menos 400 civiles muertos, según el régimen afgano, en el que sería el ataque más mortífero desde que Islamabad declaró una «guerra abierta» contra el país de los talibanes en su lucha frente a la insurgencia armada.

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EEUU CHINA

Washington/ Pekín – China tiene la pelota en su tejado después de que el presidente de EE. UU. , Donald Trump, dijera que ha solicitado a Pekín posponer su visita al país asiático, prevista inicialmente para finales de este mes, «un mes, más o menos», por la guerra de Irán, a lo que el Gobierno chino no ha contestado por el momento.

(Texto)

UE MEDIOAMBIENTE

Bruselas – Los ministros de Medioambiente de los países de la Unión Europea analizan la propuesta de la Comisión Europea para flexibilizar el veto a los coches que emitan CO2 a partir de 2035.

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EEUU INMIGRACIÓN

Miami – La persistente intención del presidente Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 350.000 haitianos para deportarlos expone a decenas de miles de niños a la separación familiar, el orfanato y a volver a un país sumido en su mayor crisis de violencia, alerta un nuevo informe de organizaciones civiles.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

06:00h.- Bruselas.- UE CUMBRE.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aborda en una entrevista con EFE y otras agencias europeas el conflicto en Oriente Medio y su impacto en la seguridad y la economía de la UE, entre otros temas que formarán parte de la cumbre de líderes europeos de este jueves. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Viena.- ONU FRAUDE.- La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) organiza en Viena la denominada «Cumbre contra el fraude 2026», que reúne representantes de gobiernos, de la judicatura, grandes empresas digitales, fuerzas de seguridad y entidades financieras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:15h.- Berlín.- ALEMANIA GRECIA.- El ministro alemán de Exteriores,Johann Wadephul, recibe a su homólogo griego Giorgos Gerapetritis. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Ginebra.- IRÁN GUERRA.- Los miembros de la Misión de Establecimiento de los Hechos para Irán ofrecen una rueda de prensa tras presentar un informe de sus investigaciones al Consejo de Derechos Humanos, en el contexto de la guerra contra Israel y Estados Unidos. (Texto) (Vídeo)

10:00h.- Bruselas.- UE MEDIOAMBIENTE.- Los ministros de Medioambiente de los países de la Unión Europea analizan la propuesta de la Comisión Europea para flexibilizar el veto a los coches que emitan CO2 a partir de 2035. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Bruselas.- UE ASUNTOS GENERALES.- Reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE.

10:30h.- Londres.- R.UNIDO CURIOSIDADES.- Presentación del museo internacional de tierra comestible que reúne muestras comestibles de arcilla, tiza y tierras ricas en minerales de todo el mundo, ofreciendo un encuentro sensorial único con el suelo. (Foto) (Vídeo)

11:00h.- París.- PARÍS EXPOSICIÓN – El Petit Palais acoge una muestra sobre retratos de artistas del siglo XIX en el que se mezcla la pintura, escultura y fotografía (vídeo) (foto)

11:00.- París.- FRANCIA COREA – El museo Guimet de París, dedicado al arte asiático, inaugura la exposición ‘K-Beauty, dedicada a la belleza coreana. (vídeo) (foto)

12.00.- París.- PARÍS EXPOSICIÓN – El Grand Palais ofrece la primera retrospectiva en Francia de los vídeos y diapositivas de Nan Goldin, un viaje íntimo al corazón de su vida, sus amistades, sus amores y sus batallas. (vídeo y foto)

12:00h.- Roma.- ROMA COLISEO.- El Coliseo de Roma estrena nueva pavimentación exterior en mármol blanco, un proyecto que ha causado gran controversia entre arqueólogos y expertos en patrimonio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Berlín.- ALEMANIA UE.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- París.- BOLSA PARÍS.- El operador de mercados Euronext presenta un informe sobre las evoluciones de los accionistas de las empresas del índice CAC-40 que reúne a las mayores de la Bolsa de París.

15:00h.- Bruselas.- UE EXTERIORES.- La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, comparece ante la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo

17:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ESPAÑA PENA DE MUERTE.- Portugal inaugura la exposición ‘Herencia de esperanza: el legado abolicionista en Europa’, que explora la trayectoria histórica de la abolición de la pena de muerte en la península ibérica, en un proyecto en que han colaborado sitios distinguidos con el Sello del Patrimonio Europeo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viaja el miércoles a España en un contexto marcado por el estancamiento de las negociaciones de paz con Rusia y EE.UU. debido a la guerra con Irán y en medio de tensiones inéditas entre Kiev y la Unión Europea (UE). (Texto)

Londres.- R.UNIDO UCRANIA.- Visita del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que será recibido por el primer ministro británico Keir Starmer

Berlín.- ALEMANIA LUFTHANSA.- La compañía aérea alemana Lufthansa revisa la etapa más sombría de su historia en un libro sobre su centenario titulado «100 años de Lufthansa», donde expone por primera vez su complicidad el nacionalsocialismo. Por Salvador Martínez Mas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- SUIZA MÚSICA.- El festival de música Paleo, el mayor de Suiza y premiado recientemente como el mejor de Europea, anuncia la programación para su próxima edición, del 21 al 26 de julio. (Texto)

Ginebra.- ONU ESPAÑA.- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne en Ginebra con responsables de organizaciones humanitarias de la ONU. (Texto) (Vídeo)

Bruselas.- UE EEUU.- Los responsables del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos en el Parlamento Europeos se reúnen para decidir si retoman la tramitación del pacto, a la espera de saber cómo le afectará la decisión de la Corte Suprema que anulaba la mayor parte de los aranceles de Donald Trump.

Berlín.- UE DEFENSA.- La presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, el comisario europeo para la Defensa y el Espacio, Andrius Kubilius, y los ministros de Exteriores de Alemania y Francia, Johann Wadephul y Jean-Noël Barrot, respectivamente, participan en la conferencia ‘Europe 2026’ en Berlin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Belgrado.- SERBIA UE.- Delegados de la Comisión de Venecia visitan Serbia con el objetivo de preparar dictamen urgente sobre las recientes reformas judiciales promulgadas por el presidente serbio Aleksandar Vucic que impactan de manera significativa en la independencia del poder judicial.

Astaná.- KAZAJISTÁN UE.- El enviado especial de la Unión Europea en materia de sanciones, David O’Sullivan, efectúa una visita a Kazajistán. (Texto)

Madrid.- TELEVISIÓN SERIES.- La emblemática serie argentina ‘Patito Feo’, que marcó a toda una generación hace casi 20 años, aterrizará en los escenarios transformada en un tour musical encabezado por sus dos protagonistas, Brenda Asnicar y Laura Esquivel, con «el mismo ADN» que antaño, pero «con banda en vivo», según explican en una entrevista con EFE. (Texto)

Lyon (Francia).- FRANCIA CHILE.- Más de un año después de que la sentencia por la que fue condenado en Francia a 28 años de cárcel fuera anulada por el Supremo, el chileno Nicolás Zepeda volverá a sentarse por tercera vez en el banquillo de los acusados en la repetición del juicio en apelación que comenzará este martes en Lyon por el asesinato de su exnovia japonesa cuyo cuerpo nunca apareció. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Buenos Aires – CRISTINA FERNÁNDEZ – La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), en prisión domiciliaria desde junio de 2025 por un caso de irregularidades en la concesión de obras viales, está citada a declarar ante la Justicia argentina por otra causa, en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios. (Texto) (Foto)

Washington – EEUU IRLANDA – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al primer ministro irlandés, Micheál Martin, cumpliendo con la tradicional visita por el Día de San Patricio.

Ciudad de México – EEUU MÉXICO – La construcción del muro negro fronterizo entre Estados Unidos y México en la zona de Santa Teresa, frente a Ciudad Juárez, forma parte de un proyecto impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump que contempla una inversión aproximada de 4.500 millones de dólares para reforzar la seguridad en distintos puntos de la frontera. (Texto)(Foto)(Video)

Ciudad de México.- MEXICO EEUU.- México y EE.UU. comienzan formalmente la revisión del TMEC, de forma virtual, antes del primer encuentro en Washington el miércoles en medio de las dudas planteadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el acuerdo comercial. (Texto)

Washington – RESERVA FEDERAL – El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión de dos días sobre política monetaria, la penúltima con el presidente de la Fed, Jerome Powell, al frente de la entidad. (Texto)

Guatemala.- GUATEMALA ALEMANIA.- Ciudad de Guatemala – El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realiza una visita de dos días a Guatemala como parte del «diálogo político y la cooperación» entre ambas naciones, con reuniones programadas con su homólogo, Bernardo Arévalo de León, y con otros miembros del Gobierno y de la iniciativa privada. (Texto) (Foto) (Video)

Miami – EEUU PENA DE MUERTE – Florida ejecuta a Michael King, condenado por el secuestro, la violación y el asesinato de una mujer en 2008, la cuarta aplicación de la pena capital en 2026 en el estado, que el año pasado batió su récord histórico con 19 ejecuciones. (Texto) (Foto)

Brasilia.- AMÉRICA DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebra su 187º período de sesiones, que se llevará a cabo hasta el 20 de marzo, en Brasilia. (Texto) (Foto)

Asunción.- MERCOSUR UE.- La Cámara de Diputados de Paraguay debate el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que ya fue aprobado por el Senado del país el pasado 4 de marzo, mientras que los Parlamentos de los otros tres países del bloque —Argentina, Brasil y Uruguay— ya han dado su visto bueno al tratado. (Texto) (Foto)

Austin (EE.UU.)- EEUU SXSW- El South by Southwest (SXSW), el festival anual que combina nuevas promesas de la música, cine independiente y tecnología, continúa en Austin (Texas) con una destacada presencia latina que va desde talentos emergentes de la música regional mexicana hasta producciones cinematográficas centradas en la comunidad migrante en Estados Unidos y que se extenderá hasta el 18 de marzo. (Texto) (Foto)

Quito.- ECUADOR LIBERTAD DE PRENSA.- Rueda de prensa del director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Artur Romeu, sobre la libertad de prensa y la situación del ejercicio periodístico en Ecuador. (Texto) (Foto) (Video)

Nueva York.- EEUU INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El ingeniero español Darío Gil, subsecretario de Ciencia e Innovación estadounidense, habla en una conferencia sobre la Misión Génesis, que busca crear una plataforma de IA y supercomputación que acelere la investigación científica, energética y tecnológica. (Texto) (Video)

Nueva York.- DAREDEVIL: BORN AGAIN – Los productores Dario Scardapane y Sana Amanat conversan con EFE sobre la segunda temporada de ‘Daredevil: Born Again’, que se estrena el próximo 25 de marzo en la plataforma Disney+, en la que el superhéroe de Marvel “acepta plenamente quién es”. (Texto) (Foto)

Ciudad de México – MÉXICO MASCOTAS – El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de México ha implementado un proyecto pionero en la región que consiste en utilizar perros para dar apoyo emocional con el objetivo de reducir el estrés y la ansiedad de los viajeros que se transportan desde este lugar. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA LITERATURA.- Presentación de una nueva edición del festival literario Centroamérica Cuenta, que se celebrará en mayo en Panamá. (Texto) (Foto) (Video)

Washington.- EEUU SEGURIDAD.- El FBI ofrece una rueda de prensa en el National Press Building sobre la lista de los 10 fugitivos más buscados de EE.UU..

Quito.- ECUADOR UE.- Eurofront, un programa financiado por la Unión Europea (UE) de cooperación en materia de seguridad entre Latinoamérica y Europa, presenta su ampliación con un acto en Quito donde participan ministros y delegados de los gobiernos de Ecuador, Argentina, Paraguay y Costa Rica. (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo – URUGUAY MUJERES – Naciones Unidas presenta un estudio sobre las candidatas que participaron en las elecciones celebradas en Uruguay en 2024, que analiza la participación política, la igualdad y la representación. (Texto)

Montevideo – URUGUAY ECONOMÍA – El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, presenta un proyecto de ley destinado a impulsar la innovación y mejorar la competitividad de las empresas que invierten en el país suramericano. (Texto) (Foto) (Video)

Luque (Paraguay).- PARAGUAY MÚSICA.- El festival musical Asunciónico levanta el telón de un cartel de estrellas encabezado por Sabrina Carpenter, The Killers y Deftones. (Texto) (Foto)

Santo Domingo – REPÚBLICA DOMINICANA BALEARES – La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares (España), Marga Prohens, se reúne con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en el marco de una visita oficial al país caribeño. (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo – URUGUAY CINE – La asociación Cinemateca Uruguaya lanza el 44° Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay, que se llevará a cabo entre el 30 de marzo y el 12 de abril y tendrá a Bélgica como país invitado. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ NATURALEZA (Crónica) – La rana dorada, un anfibio en peligro crítico de extinción, está un poco más cerca de volver a su hábitat natural en el centro de Panamá, después de casi dos décadas de vivir en cautiverio porque un hongo exterminó a casi toda la población, aunque sin fecha estimada aún a corto plazo. Por Ana de León (Texto) (Foto) (Video)

San Salvador.- EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS – El Estado de El Salvador se enfrenta a denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a investigaciones de la Corte Penal Internacional debido a la implementación de un régimen de excepción, por medio del cual se habrían cometido crímenes de lesa humanidad, advierte el abogado especialista en derecho internacional José Antonio Guevara. (texto)

África

Abuya.- BOXEO NIGERIA.- Se celebra una nueva audiencia en el caso del conductor del vehículo en el que viajaba el boxeador británico-nigeriano Anthony Joshua cuando tuvo un accidente el pasado 29 de diciembre que le causó heridas y en el que murieron dos de los acompañantes.

Johannesburgo.- SUDÁFRICA MUGABE.- Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del fallecido expresidente zimbabuense Robert Mugabe y acusado de intento de asesinato, comparece de nuevo ante un tribunal de Johannesburgo (Sudáfrica), después de haber presuntamente disparado contra su jardinero y tras haber aceptado la pasada semana buscar un acuerdo con la justicia sudafricana para declararse culpable. (Texto)

Asia

Bangkok.- TAILANDIA ELECCIONES.- Un tribunal de Tailandia revisa en una audiencia la acusación contra el presidente de la Comisión Electoral y otras ocho personas con respecto a la orden de imprimir papeletas electorales con códigos de barras que supuestamente violaron el secreto del voto en los comicios del 8 de febrero.

Kabul.- AFGANISTÁN ONU.- Expira el mandato de la misión de asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA).

Pekín.- CHINA TURKMENISTÁN.- El presidente de Turkmenistán, Serdar Berdimujammédov, llega a China para una visita oficial, en la que está previsto que se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping.

Tokio.- JAPÓN SINGAPUR.- El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, arranca una visita de tres días a Tokio en la que se reunirá con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, para profundizar en las relaciones bilaterales.

Redacción EFE Internacional

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