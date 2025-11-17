Temas del día de EFE Internacional del 17 de noviembre de 2025 (09.00 horas)

17 minutos

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – La izquierdista y candidata del oficialismo Jeannette Jara y el ultraliberal católico José Antonio Kast comienzan a buscar los apoyos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, el 14 de diciembre, tras un primer asalto muy ajustado que certificó el gran avance de la ultraderecha.

(Texto) (Foto) (Audio) (Video)

(La izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual Gobierno de Gabriel Boric, ganó con un 26,8 % de los votos, seguida de cerca por el ultraderechista y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, que se hizo con un 23,9%, según el 100 % de las mesas escrutadas).

– Se han enviado un análisis a las 05.50: «La ultraderecha se come a la derecha tradicional y Kast se perfila como líder del sector», unas claves a las 04:16: «Victoria agridulce para Jara y respiro para Kast», y un resumen a las 03.11h: «Kast y Jara se disputarán la presidencia de Chile en pleno aumento de la ultraderecha»

JEFFREY EPSTEIN

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere ahora que el Congreso vote a favor de que se difundan todos los documentos del pederasta Jeffrey Epstein, un voto que está previsto para el martes, una vez que los propios republicanos han promovido una iniciativa en ese sentido.

(Texto)

(«Los republicanos de la Casa (de Representantes) deberían votar para difundir los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder, y es tiempo de salir adelante de este Engaño Demócrata perpetrado por lunáticos de izquierda radical para distraer del gran éxito del Partido Republicano», escribió Trump en TruthSocial).

EEUU VENEZUELA

Washington/Caracas – La incertidumbre en el Caribe crece después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que podría abrirse un diálogo con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a la vez que su Administración anuncia que designará al Cartel de los Soles, que Washington acusa a Maduro de liderar, como una organización terrorista.

(Texto) (Vídeo)

(Está previsto que el Cartel de los Soles sea considerado grupo terrorista a partir del 24 de noviembre, mientras siguen los bombardeos de lanchas, que ya ascienden a 21, con un total de 80 muertos)

ECUADOR REFERÉNDUM

Quito – El ‘No’ se ha impuesto en el referéndum convocado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para llamar a una Asamblea Constituyente y reemplazar por completo la carta magna que ha heredado del correísmo, así como para instalar bases extranjeras en el país.

(Texto) (Foto) (Audio) (Video)

(Se ha enviado un resumen a las 04.52. Ecuador dice «No» a la ambición de Noboa de una nueva constitución y de bases extranjeras)

(Foto) (Vídeo)

(Se han enviado las reacciones tanto del presidente Noboa, que dice haber aceptado la derrota, como de la correísta Luisa González, que ha celebrado el triunfo del «no»)

(Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Naciones Unidas – El Consejo de Seguridad de la ONU vota una propuesta de resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan de paz de Donald Trump para Gaza y que podría encontrarse con el veto de Rusia, que presentó un borrador alternativo en el que reivindica la solución de dos estados.

(Texto) (Audio)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – El avance ruso en Zaporiyia enciende las alarmas en Ucrania mientras continúan los combates por el control de las ciudades de Kúpiansk y Pokrovsk y los ataques de larga distancia de ambos bandos contra sus respectivas infraestructuras militares y energéticas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Tres civiles murieron y otros diez resultaron heridos durante la noche en un ataque del Ejército ruso con dos misiles contra el centro de la ciudad de Balaklia, en la región de Járkov, mientras que en Odesa un ataque masivo ruso ha dañado barcos e infraestructuras.

(Texto)

– Mientras siguen apareciendo pruebas que apuntan a que un antiguo socio empresarial del presidente Volodímir Zelenski se lucró ejerciendo influencia directa sobre varios ministros, la administración ucraniana trata de capear el temporal con el mensaje de que la exposición misma del escándalo es una prueba de su voluntad de combatir la corrupción al precio que sea. (Claves)

(Texto) (Foto)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en París a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en su novena visita desde que Rusia comenzó la guerra en 2022, para hablar de las garantías de seguridad para Ucrania

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Conferencia de prensa conjunta a las 11.40 GMT.

(Foto) (Vídeo)

PAPA ESPAÑA

Ciudad del Vaticano- El papa León XIV recibe en el Vaticano a los miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en medio de las acusaciones de presuntos abusos sexuales contra el actual obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COP30 CLIMA

Belém (Brasil) – La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) entra en su semana decisiva, en Belém, con la incorporación a las negociaciones de los ministros de los países participantes en la conferencia, cuya misión será cerrar acuerdos principalmente sobre implementación y adaptación.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– La OCDE publica un informe sobre la perspectiva de expertos de los diez años de los Acuerdos de París, una tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante que entró en vigor en 2016 para ayudar a los países a avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

UE PERSPECTIVAS

Bruselas – La Comisión Europea presenta sus Previsiones Macroeconómicas de Otoño para 2025 y 2026 para la Unión Europea, la eurozona y cada uno de los Estados miembro que, tanto en el caso de España como del área del euro, se espera que mejoren para este año con respecto a las de primavera vistas las revisiones al alza efectuadas ya por otros organismos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe – La tensión vuelve a dispararse en Haiti tras las nuevas amenazas del líder de banda y portavoz de la coalición armada Viv Ansanm (Vivir Juntos), Jimmy Cherisier, alias ‘Barbecue’, que ha pedido a la población no salir de sus casas ante un inminente enfrentamiento con la policía, tras la reciente ofensiva de esas fuerzas del orden contra un grupo pandillero.

(Texto)

BANGLADÉS GOBIERNO

– Nueva Delhi – Un tribunal de Bangladés emite este lunes su veredicto sobre el caso de crímenes de lesa humanidad del que se acusa a la ex primera ministra Sheikh Hasina por la represión de las protestas en 2024, en medio de llamamientos a movilizaciones ciudadanas por parte del partido de la exdirigente.

(Texto)(foto) (vídeo)

Se pasará un perfil de Sheikh Hasina, exiliada en la India.

JAPÓN CHINA

– Tokio/Pekín – Japón envió este lunes a China a un representante de la Cancillería para abordar el aumento de las tensiones bilaterales por la isla de Taiwán, tras la insinuación de Tokio de que intervendría en caso de ataque militar de Pekín, mientras la Armada china comienza hoy maniobras con fuego real en el mar Amarillo.

(Se ha enviado información de que el presidente taiwanés, William Lai, instó este lunes a China a «actuar con moderación» en medio de la tensión con Japón).

TABACO CONVENCIÓN

Ginebra – Se inicia la 11ª Conferencia de las Partes (COP) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, el primer tratado de impacto sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 22 de noviembre.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Fráncfort.- EUROPA FINANZAS.- Apertura de la vigésima octava edición del evento financiero Euro Finance Week, que abordará entre el 17 al 21 de noviembre de 2025 los asuntos más relevantes de las finanzas internacionales. (Texto)

09:00h.- Roma.- PAPA ESPAÑA.- El papa Leon XIV recibe en el Vaticano a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea debaten en un Consejo la PAC posterior a 2027 y temas comerciales, además de mantener un primer intercambio sobre las capturas en el Atlántico y posibilidades de pesca en el Mediterráneo en 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:45h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la conferencia económica del diario ‘Süddeutsche Zeitung’ (SZ). (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE PERSPECTIVAS.- La Comisión Europea presenta sus Previsiones Macroeconómicas de Otoño para 2025 y 2026 para la Unión Europea, la eurozona y cada uno de los Estados miembros. (Texto).

13:10h.- Bruselas.- OTAN FINLANDIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, tras reunirse con él en la sede de la Alianza.

14:00h.- Praga.- REPÚBLICA CHECA PROTESTA.- La asociación cívica ‘Un millón de momentos por la democracia’ ha convocado para hoy una manifestación en el centro de Praga bajo el lema ‘La República Checa no está en venta’,. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, inaugura el nuevo Centro de Seguridad y Defensa del laboratorio de ideas DGAP.

París.- FRANCIA DRAGONES.- Una nueva exposición en París, en el Museo del Quai Branly Jacques Chirac repasa 5.000 años de historia de la representación de los dragones asiáticos, en colaboración con el Museo Nacional del Palacio de Taipéi (Taiwán). (Texto) (Foto)

Moscú – RUSIA INDIA.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, reaparece en un acto público para reunirse con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, (Texto)

Londres -R.UNIDO MIGRACIÓN – La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, anuncia ante el Parlamento reformas «radicales» en la política de asilo para refugiados en el Reino Unido con el objetivo de combatir la migración ilegal.

París.- UCRANIA GUERRA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. (texto)

Estambul.- OSCE CONFERENCIA.- La Asamblea Parlamentaria de la OSCE inaugura en Estambul su 23ª conferencia de otoño, que durará hasta el 19 de noviembre, bajo el tema «Revitalizar el multilateralismo mediante diálogo y cooperación». (Texto)

Ginebra.- TABACO CONVENCIÓN.- Se inicia la 11ª Conferencia de las Partes (COP) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, el primer tratado de impacto sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 22 de noviembre. (Texto)

París.- OCDE CAMBIO CLIMÁTICO.- La OCDE publica un informe sobre la perspectiva de expertos de los diez años de los Acuerdos de París.

París.- FRANCIA RD CONGO.- El ex líder de un grupo rebelde RCD-N de la República Democrática del Congo, Roger Lumbala, es juzgado en París del 17 de noviembre al 20 de diciembre por complicidad en crímenes contra la humanidad cometidos en el noreste de su país en 2002-2003.

Moscú.- RUSIA PETRÓLEO.- Reunión del consejo de dirección de la mayor petrolera rusa, Rosneft, sancionada por Estados Unidos.

Moscú.- OCS GOBIERNO.- Reunión del consejo de jefes de Gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Belgrado.- ALEMANIA BALCANES.- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, visita este lunes Montenegro, Albania y Serbia, tres países candidatos a ingresar en la Unión Europea (UE).

América

9.30 – Lima – PERÚ PROTESTAS – Colectivos de la Generación Z que han liderado las últimas protestas contra el Gobierno denuncian acciones de intimidación y seguimiento por parte del Estado y se posicionan frente a las próximas elecciones generales de 2026. (texto) (foto) (video)

15:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) da a conocer la temática de su gran exposición de primavera de 2026, que a su vez marca el tema de la célebre Met Gala. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA AMINISTÍA INTERACIONAL.- Amnistía Internacional presenta, vía zoon, un informe sobre el impacto de las políticas contra la migración irregular del Gobierno de la República Dominicana en la atención médica a migrantes.

Naciones Unidas – ISRAEL PALESTINA – El Consejo de Seguridad de la ONU vota una propuesta de resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan de paz de Donald Trump para Gaza y que podría encontrarse con el veto de Rusia, que presentó un borrador alternativo en el que reivindica la solución de dos estados.

Ciudad de México.- MÉXICO CIENCIA.- Investigadores mexicanos hablan sobre la primera clonación de un borrego vivo mediante la transferencia de núcleos de células somáticas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El Ministerio de Economía de Argentina difunde los datos del resultado fiscal de las cuentas públicas en octubre, después de que en los primeros nueve meses del año el país suramericano acumulara un superávit primario equivalente al 0,4 % del PIB. (Texto)

Belém.- COP30 CLIMA.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ JUSTICIA.- El expresidente interino de Perú Francisco Sagasti (2020-2021) está citado a declarar en una audiencia virtual ante un juez que investiga un supuesto abuso de autoridad en el retiro de 18 altos mandos policiales tras la muerte de dos jóvenes manifestantes en las protestas contra su efímero predecesor Manuel Merino, que estuvo cinco días en el cargo. (Texto) (Vídeo)

Los Ángeles.- SELENA QUINTANILLA.- Han pasado casi 30 años desde que su asesinato sacudió al mundo, pero el legado de Selena Quintanilla permanece más vivo que nunca. Su corazón vuelve a latir a partir de este lunes en un nuevo documental que explora la vida más personal de la reina de la música tejana mexicana (tex-mex). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York – EEUU SUBASTAS – Un cuadro de Rothko valorado en unos 50 millones de dólares y un Picasso de unos 40 millones encabezan la subasta de arte del empresario de supermercados Robert Weis y su esposa Patricia Ross en Christie’s, en Nueva York. (Texto) (Foto)

Nueva York – EEUU SUBASTAS – Un cuadro de David Hockney valorado en unos 40 millones de dólares y otro del impresionista Claude Monet que retrata nenúfares y parte de 40 millones encabezan la subasta de arte del siglo XX de Christie’s, en Nueva York. (Texto) (Foto)

Nueva York – EEUU SUBASTAS – Un cuadro de Gustav Klimt valorado en 150 millones, las colecciones de arte de varios magnates y el esqueleto de un dinosaurio marcarán la temporada de subastas de noviembre en Nueva York, en la que se espera una recaudación en torno a 1.000 millones de dólares. (Texto) (Foto)

Ciudad de México – MÉXICO CIENCIA – Investigadores mexicanos hablan sobre la primera clonación de un borrego vivo mediante la transferencia de núcleos de células somáticas, lo que ayudaría al rescate y protección de especies en peligro de extinción, así como aplicar tecnología de edición genética para producir biofármacos. (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo- UE MERCOSUR – El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti, aseguró que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur será «muy beneficioso» para su país y para la región. (Texto) (Foto) Video)

Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga la variación en septiembre del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)(Foto) (Video)

O.Medio y África

Beirut – LÍBANO ISRAEL – El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia un nuevo discurso televisado en momentos en que el Líbano aguarda una respuesta israelí a la propuesta para comenzar negociaciones pese a la total oposición del movimiento armado.

Túnez.- TÚNEZ MACROJUICIO.- Audiencia sobre el recurso de apelación contra la condena a casi cuarenta opositores tunecinos, que en mayo recibieron severas penas de prisión.

Beirut.- PAPA LÍBANO.- En un país donde la gran mayoría de los cristianos pertenece a alguna de las iglesias católicas orientales, uno de los pocos templos de tradición litúrgica latina del Líbano florece de la mano de decenas de trabajadoras domésticas procedentes de Filipinas, Sri Lanka, Congo o Costa de Marfil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Túnez.- TÚNEZ LIBERTADES.- Los familiares de casi cuarenta opositores tunecinos condenados a prisión por conspiración contra la seguridad del Estado convocan una protesta frente al Tribunal donde se celebra una audiencia del recurso de apelación contra las sentencias.

Asia

15:30h.- Tokio.- JAPÓN INDONESIA.- Los ministros de Exteriores y Defensa de Japón, Motegi Toshimitsu y Shinjiro Koizumi, se reúnen en Tokio con sus homólogos de Indonesia, Sugiono y Sjafrie Sjamsoeddin, en la tercera reunión del formato conocido como 2+2 entre ambos países. (Texto)

Pekín – CHINA JAPÓN – China comienza hoy maniobras militares con fuego real en el mar Amarillo, en un contexto de agravamiento de las tensiones con Japón, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, asegurase que el país nipón podría intervenir en caso de conflicto en torno a Taiwán.

Daca.- BANGLADÉS PROTESTAS.- El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés emite su veredicto en el caso por crímenes de lesa humanidad contra la ex primera ministra Sheikh Hasina y dos de sus principales asesores.

Pekín.- CHINA NAVARRA.- La presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, mantiene una reunión en el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional y en el Centro de Enlace Económico del Partido Comunista Chino, visita las plantas de Xiaomi EV y Li Auto y vuela por la noche a la ciudad central de Chongqing.

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245