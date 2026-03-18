Temas del día de EFE Internacional del 18 de marzo de 2026 (09.00 horas)

19 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – La incertidumbre política y social en Irán se acrecienta tras el asesinato por un bombardeo israelí del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, el número 2 del régimen, que deja a la cúpula de poder muy mermada y con perfiles de menor nivel.

(Se ha enviado un perfil de Lariyani a las 00.07 horas; «Quién era Lariyani, el influyente dirigente iraní víctima de la ofensiva de Israel y EStados Unidos)

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– Mientras tanto, continúan los bombardeos: Irán asegura haber atacado Tel Aviv en venganza por la muerte de Lariyani, mientras que Estdos Unidos ha atacado instalaciones de misiles de Irán ubicados cerca del Estrecho de Ormuz.

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– Israel continuó esta madrugada con sus ataques contra Líbano, con al menos 19 muertos, tras anunciar su operación terrestre y después de que anoche ordenara la evacuación de la ciudad de Tiro .

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(Se ha enviado el último resumen a las 07.50 horas: Irán ataca Israel para vengarse de la muerte de Lariyani: comienza el día 19 de la guerra)

– El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a reunirse para tratar la situación en Oriente Medio.

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– El director gerente del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ofrece en Washington una rueda de prensa en un momento marcado por la guerra de Irán y las aseveraciones del Gobierno Trump sobre los avance de Teherán para lograr una bomba nuclear.

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– La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, pone rumbo a Washington para reunirse este jueves con el presidente estadounidense, Donald Trump, encuentro marcado por la petición del mandatario a sus aliados de enviar buques de guerra para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz, y con la previsión de mantener también negociaciones comerciales. (Texto)

– La Organización Marítima Internacional comienza en Londres una sesión extraordinaria de dos días para tratar el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

(Texto)

– La propaganda bélica desplegada alrededor de la masacre en la escuela femenina de Minab en Irán repite los patrones de la que se utilizó hace cuatro años contra el hospital de Bucha y que también inició entonces el conflicto en Ucrania: desinformación personalizada y global para minimizar una masacre.

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CUBA EEUU

La Habana.- La red eléctrica en Cuba ha quedado completamente reconectada esta madrugada, según ha reconocido la propia compañía, tras casi 30 horas después de apagón nacional que sufrió la víspera, el sexto en 18 meses, aunque se mantienen los cortes del servicio en amplias zonas de la isla debido a la baja capacidad de generación de energía.

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– La actualidad judicial en EE.UU. y los anuncios de reformas económicas en Cuba en medio de las tensiones bilaterales han revivido el interés en la poderosa y controvertida ley Helms-Burton, lastre para cualquier potencial inversión extranjera en Cuba.

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UCRANIA GUERRA

Madrid – El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reúne con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una visita en la que el líder ucraniano prevé firmar acuerdos en materia de defensa.

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VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – La amnistía en Venezuela, que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero vaticinó será «una referencia» por su aprobación y aplicación «tan rápida», enfrenta críticas por las exclusiones de este proceso, en particular de militares, políticos de oposición vinculados a la premio nobel María Corina Machado o periodistas.

(Texto)

COLOMBIA ECUADOR

Bogotá/Quito – El hallazgo en Colombia de una bomba sin explotar en la frontera con Ecuador, que el presidente Gustavo Petro dice haber confirmado que pertenece al Ejército ecuatoriano y fue arrojada desde el país vecino, tensa aún más la relación entre los dos socios, también inmersos en una guerra comercial desde febrero.

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FRANCIA ELECCIONES

París – Los candidatos a las alcaldías de las principales ciudades de Francia retoman la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones municipales del próximo domingo tras los pactos alcanzados por las fuerzas que superaron la primera cita electoral.

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AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad- El conflicto entre Pakistán y Afganistán se recrudece sin tregua y bajo una guerra de relatos: mientras los talibanes afirman que un ataque contra un centro de salud en Kabul causó centenares de muertos, Islamabad dice haber destruido una base terrorista encubierta, y la ONU y otras organizaciones urgen a investigaciones exhaustivas.

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CHILE GOBIERNO

Santiago de Chile – El inicio de la construcción de una franja antimigrantes en la frontera con Perú, el diálogo con Estados Unidos sobre minerales críticos, un proyecto de ley con considerables bajadas de impuestos y la recuperación del rol de la primera dama marcan la primera semana del nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast.

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EEUU ELECCIONES

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona al Senado para que apruebe una ley federal que exija presentar un documento de identidad con foto para poder votar en las elecciones, una medida que algunos rechazan porque afectaría a ciertas minorías que tienen menos probabilidades de disponer de documentación oficial.

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Miami – Las encuestas indican que los votantes latinos en EE.UU. parecen alejarse del presidente Donald Trump de cara a las elecciones de medio mandato, debido sobre todo a la inflación y a sus políticas económicas —como los aranceles— más que a la migración, mientras analistas advierten que su postura hacia Cuba y Venezuela tiene un efecto limitado en su popularidad dentro de esta comunidad.

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GERALD MURNANE

Sídney – En una casa modesta del árido oeste de Victoria, lejos de festivales y aeropuertos, el escritor australiano Gerald Murnane ha dedicado más de medio siglo a una obra única que desafía la novela convencional. En una entrevista con EFE, realizada tras meses de intercambio por escrito, reafirma su convicción de que, desde el inicio, supo que su camino literario sería distinto.

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(Enviado a las 08.49 horas)

MÚSICA INFORME

Londres – El informe más exhaustivo de la industria mundial de la música se presenta hoy en un evento virtual organizado por IFPI, que agrupa a 8.000 actores de la industria, incluidas las grandes empresas como Sony, Warner o Universal

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

01:01h.- Lisboa.- UE DROGAS.- La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) publica un informe con los resultados anuales sobre estupefacientes y aguas residuales. (Texto)

09:00h.- Lisboa.- PORTUGAL LIBROS.- Diana de Cadaval (Ginebra, 1978) compagina su título de duquesa de Cadaval, uno de los más antiguos de Portugal, con el de escritora para dar voz a legendarias reinas europeas, la última de ellas, María Antonieta, una mujer «víctima de su época y de su tiempo». (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Londres.- IRÁN GUERRA.- Reunión extraordinaria de la Organización Marítima Internacional (OMI) para tratar la crisis abierta por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Dura dos días. Sede la la OMI. (Texto)

10:30h.- Bilbao.- GUGGENHEIM ASAWA.- Presentación de la exposición ‘Ruth Asawa: Retrospectiva’ en el Museo Guggenheim, una exposición dedicada a la icónica escultora estadounidense Ruth Aiko Asawa en el centenario de su nacimiento. (Texto) (Foto)

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona, segunda lectura del dato de febrero. (Texto)

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA FRANCIA.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, con quien aborda la ayuda a Ucrania y la guerra en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Berlín.- ALEMANIA TECNOLOGÍA.- Los ministros de Economía y de Digitalización, Katherina Reiche y Karsten Wildberger, respectivamente, ofrecen declaraciones sobre la estrategia de centros de datos del Gobierno y las medidas que contiene para apoyar la construcción y operación de centros de datos en Alemania.

12:45h.- Londres.- MÚSICA INFORME.- Presentación del Global Music Report 2026. (Es virtual) (Texto) (Vídeo)

13:30h.- Fráncfort.- BCE SUPERVISIÓN.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su informe anual de sus actividades de supervisión en 2025.

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comparece en la Cámara Baja con su tradicional declaración de Gobierno antes de la cumbre europea, en medio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y los ataques de la República Islámica contra países en el golfo Pérsico y cuando la atención de Washington y de la Unión Europea (UE) se ha desviado de Ucrania por este motivo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:31h.- Bruselas.- UE BANCA.- La presidenta de la Junta Única de Supervisión del BCE, Claudia Buch, y el presidente de la Junta Única de Resolución, Dominique Laboureix, mantienen debates con las comisiones de Economía y Fiscalidad del Parlamento Europeo.

15:00h.- Ginebra.- OMS VACUNAS.- El Grupo Asesor sobre Vacunación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta sus recomendaciones sobre la vacuna para la covid-19 y otras enfermedades. (Texto)

15:20h.- Oslo.- NORUEGA DEFENSA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se encuentra en Noruega, donde se reúne con el primer ministro, Jonas Gahr Støre, en Oslo, y presenciará el ejercicio «Cold Response» en Bardufoss, además de ofrecer una rueda de prensa junto a los ministros de Defensa y de Exteriores del país nórdico, Tore O. Sandvik y Espen Barth Eide, respectivamente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Berlín.- IRÁN GUERRA.- Los ministros de Economía y Energía y de Transporte, Katherina Reiche y Patrick Schnieder, responden a preguntas en la Cámara Baja del Parlamento alemán en medio del alza de los precios del petróleo por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que se ha extendido a otros países del golfo Pérsico y de Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Bruselas.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en evento del laboratorio de ideas Wilfried Martens Center en Bruselas donde abordará la importancia de los vínculos con América Latina. (Texto) (Vídeo)

15:30h.- Ginebra.- OMS SALUD.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa sobre los asuntos sanitarios globales más urgentes. (Texto)

Madrid.- ESPAÑA R. UNIDO.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Economía y Hacienda de Reino Unido, Rachel Reeves, clausuran el Foro Empresarial España-Reino Unido. (Texto) 8Foto) (Vídeo) (Directo)

Bruselas.- UE EMPRESAS.- La Comisión Europea presenta su propuesta para crear un régimen de sociedades único para las empresas innovadoras de la UE, bautizado como Régimen 28 o EU Inc., que permitiría que estas se registren en 48 horas, de manera digital y sin requisitos mínimos de capital social para operar en los 27 Estados miembro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA HUELGA.- El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo no tendrá vuelos regulares este miércoles debido a una huelga convocada por el sindicato alemán de servicios Ver.di, que considera insuficiente la propuesta de la patronal en las actuales negociaciones salariales. Se prevé que unos 57.000 pasajeros se vean afectados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA DEFENSA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, visita el astillero que construye el nuevo portaviones francés de propulsión nuclear, que debe entrar en servicio en 2038: pesará casi 80.000 toneladas y tendrá 310 metros de largo, con capacidad para 2.000 marineros y 30 aviones de combate. (Texto) (Vídeo)

París.- FRANCIA COREA.- El museo Guimet de París, dedicado al arte asiático, inaugura la exposición ‘K-Beauty, dedicada a la belleza coreana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- La Basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde el viernes Felipe VI tomará posesión como protocanónigo de este templo, guarda un histórico y arraigado vínculo con España y a lo largo de los siglos soberanos ibéricos, eclesiásticos y fieles han apoyado a este santuario contribuyendo a su vida, protección y decoración. (Texto)

América

13:30h.- Washington.- IRÁN GUERRA.- El director gerente del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ofrece una rueda de prensa en un momento marcado por la guerra de Irán y las aseveraciones del Gobierno Trump sobre los avance de Teherán para lograr una bomba nuclear. (Texto)

14:00h.- Miami.- EEUU ELECCIONES.- El apoyo de los latinos a Trump cae antes de las elecciones con efectos limitados de la política hacia Cuba y Venezuela (Texto) (Foto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El New Museum de Nueva York invita a los medios a un recorrido exclusivo por su nueva ampliación de 60.000 pies cuadrados, diseñada por la firma OMA de los arquitectos Rem Koolhaas y Shohei Shigematsu, previo a su apertura oficial el próximo 21 de marzo. (Texto) (Foto)

15:00h.- Nueva York.- ONU ORIENTE MEDIO.- El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a reunirse para tratar la situación en Oriente Medio

17:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas Jessica Meir y Chris Williams realizan una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional (EEI) para preparar la futura instalación de unos paneles solares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- The Martinez Brothers, un dúo de hermanos de origen puertorriqueño y entre los latinos más influyentes de la música electrónica, repasan en una entrevista con EFE su preparación para el Ultra Music Festival, que se celebrará del 27 al 29 de marzo en Miami. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- Concluye la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Nueva York.- TECNOLOGÍAS NVIDIA.- El fundador y consejero delegado de NVIDIA, Jensen Huang, encabeza un panel de alto nivel sobre el estado y el futuro de la inteligencia artificial de código abierto, en encuentro que reúne en el San Jose Civic a las figuras más influyentes del sector. (Texto)

23:00h.- Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central anuncia si mantiene o altera la tasa básica de intereses de Brasil, la mayor economía latinoamericana. (Texto)

Washington – EEUU MÉXICO – El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, visita Washington para reunirse con el representante de Comercio Estados Unidos, Jamieson Greer, en el marco de la primera ronda de negociaciones para la revisión formal del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). (Texto)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- Los presidentes de las principales cámaras empresariales de Uruguay —la Asociación Rural y las cámaras de Comercio y Servicios, Industrias y Construcción— participan en un encuentro para analizar los desafíos del sector privado del país de cara a 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- CELAC ÁFRICA.- Comienza el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y 19 países africanos, orientado a fortalecer la cooperación política, económica y cultural entre ambas regiones. Ágora Centro de Convenciones (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de 2025 y el informe de cuentas nacionales y balanza de pagos del cuarto trimestre del año pasado. (Texto)

Washington.- EEUU ESPAÑA.- El museo de arte moderno Colección Phillips presenta a la prensa la exposición ‘Miró and the United States’, en colaboración con Fundació Joan Miró, para explorar el poco conocido intercambio transatlántico entre el pintor catalán y artistas estadounidenses. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DESEMPLEO.- Argentina publica este miércoles los datos de desempleo correspondientes al cuatro trimestre de 2025, después de que alcanzase el 6,6 % en el tercer trimestre del año. (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU GOBIERNO.- Posible audiencia en el Senado para confirmar a Markwayne Mullin, el candidato a secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Lima.- PERÚ GOBIERNO.- La primera ministra de Perú, Denisse Miralles, acude al Congreso a pedir el voto de confianza luego de ser nombrada como la cabeza del Consejo de Ministros del nuevo presidente interino, José María Balcázar. Congreso de Perù (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- MBRF RESULTADOS.- La cárnica brasileña MBRF divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Asia

Hong Kong.- GEELY RESULTADOS.- La junta directiva de la automotriz china Geely se reúne para aprobar las cuentas de resultados del ejercicio 2025. (Texto)

Shenzhen (China).- TENCENT RESULTADOS.- La junta directiva del gigante digital chino Tencent se reúne para aprobar las cuentas de resultados del ejercicio 2025. (Texto)

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón (BoJ) inicia su reunión de dos días sobre política monetaria.

Tokio.- JAPÓN NUCLEAR.- La central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, da comienzo finalmente a sus operaciones comerciales, tras la accidentada reactivación de su reactor número 6 en la prefectura japonesa de Niigata (centro) a comienzos de año.

Pekín.- CHINA TURKMENISTÁN.- El presidente de Turkmenistán, Serdar Berdimujammédov, prosigue su visita oficial a China, en la que está previsto que se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping.

Tokio.- JAPÓN EEUU.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, puso rumbo a Washington este miércoles para mantener una cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump, marcada por la petición del mandatario a sus aliados de enviar buques de guerra para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz, en el marco de su ofensiva contra Irán.

Tokio.- JAPÓN COMERCIO.- El Gobierno de Japón publica los datos relativos a la balanza comercial respecto al mes anterior.

Tokio.- JAPÓN TURISMO.- La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica los datos de visitantes internacionales para el mes de febrero, en pleno debate nacional por los efectos del sobreturismo en el archipiélago tras registrar cifras récord en los últimos años.

Oceanía

Sídney.- AUSTRALIA EE.UU..- La Embajada de Estados Unidos en Camberra organiza una sesión informativa con el secretario del Interior, Doug Burgum, para abordar cuestiones energéticas en el Indo-Pacífico en el contexto de guerra en Oriente Medio y ante la escasez de crudo. (Texto)

Sídney.- AUSTRALIA ANIMALES.- La organización animalista PETA celebra una protesta en el centro de Sídney, en la que participará la modelo Stefania Ferrario, quien protagonizará una acción reivindicativa para promover el veganismo y concienciar sobre el trato a los animales en la industria alimentaria del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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