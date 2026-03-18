Temas del día de EFE Internacional del 18 de marzo de 2026 (19.00 horas)

7 minutos

IRÁN GUERRA

Jerusalén/Teherán – El ministro israelí de Defensa, Israel Kazt, informó este miércoles del asesinato del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, confirmado después por Irán, en un nuevo golpe contra la cúpula dirigente del régimen de los ayatolás.

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(Se ha enviado a las 12.58 un perfil de Ismail Jatib)

– Israel atacó este miércoles, en el día 19 de la guerra, las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar. Este ataque ha tenido entre sus consecuencias la interrupción total de la llegada de gas iraní a Irak, que está en riesgo de una caída de la red.

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– Por parte iraní también continúan los bombardeos: Irán asegura haber atacado Tel Aviv en venganza por la muerte de Lariyani, mientras que Estados Unidos ha atacado instalaciones de misiles de Irán ubicados cerca del Estrecho de Ormuz.

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– En Líbano: En las últimas horas, 56 personas han muerto en bombardeos de Israel, entre ellos un director de programas en la televisión local Al Manar, y su esposa. En total, el balance oficial se eleva a 968 muertos.

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(Se ha enviado el último resumen a las 19.30 horas: Israel ataca el mayor yacimiento de gas en Irán y mata al ministro de Inteligencia: Día 19)

– La propaganda bélica desplegada alrededor de la masacre en la escuela femenina de Minab en Irán repite los patrones de la que se utilizó hace cuatro años contra el hospital de Bucha y que también inició entonces el conflicto en Ucrania: desinformación personalizada y global para minimizar una masacre.

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(Enviado a las 12.22 horas)

CUBA EEUU

La Habana.- La red eléctrica en Cuba ha quedado completamente reconectada esta madrugada, según ha reconocido la propia compañía, tras casi 30 horas después de apagón nacional que sufrió la víspera, el sexto en 18 meses, aunque se mantienen los cortes del servicio en amplias zonas de la isla debido a la baja capacidad de generación de energía.

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– Los líderes de izquierda Jeremy Corbyn, Clara López y Pablo Iglesias están entre las decenas de legisladores, sindicalistas y políticos que participarán en un convoy de ayuda humanitaria a Cuba que tiene planeado llegar a la isla este fin de semana.

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UCRANIA GUERRA

Madrid – El presidente Volodímir Zelenski dijo este miércoles en Madrid que siguen llegando suministros militares a Ucrania, pero «menos», y «faltan misiles antiáreos» por la guerra de Irán, y para fortalecer la defensa de su país, subrayó, no hay alternativa al crédito de 90.000 millones de euros de la UE que mantiene bloqueado Hungría.

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VENEZUELA EEUU

Caracas – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país suramericano, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

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COLOMBIA ECUADOR

Bogotá/Quito – El hallazgo en Colombia de una bomba sin explotar en la frontera con Ecuador, que el presidente Gustavo Petro dice haber confirmado que pertenece al Ejército ecuatoriano y fue arrojada desde el país vecino, tensa aún más la relación entre los dos socios, también inmersos en una guerra comercial desde febrero.

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FRANCIA ELECCIONES

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció este miércoles contra los «acuerdos entre partidos» moderados con «extremistas», y advirtió de que «dondequiera que estén, siguen siendo peligrosos», cuando faltan cuatro días para la segunda y definitiva vuelta de las elecciones municipales francesas.

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AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad – El anuncio este miércoles de una tregua de cinco días entre el Gobierno de facto talibán y Pakistán marca un respiro en la escalada bélica que se ha cobrado la vida de centenares de personas desde su inicio el pasado 26 de febrero.

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CHILE GOBIERNO

Santiago de Chile – Una semana después de llegar a la Presidencia chilena y de crear el prometido «Gobierno de emergencia», el ultraderechista José Antonio Kast ha tomado una batería de medidas y firmado un conjunto de decretos en materia migratoria, económica y de seguridad, con los que busca empezar a cumplir las altas expectativas que creó.

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EEUU ELECCIONES

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona al Senado para que apruebe una ley federal que exija presentar un documento de identidad con foto para poder votar en las elecciones, una medida que algunos rechazan porque afectaría a ciertas minorías que tienen menos probabilidades de disponer de documentación oficial.

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Miami – Las encuestas indican que los votantes latinos en EE.UU. parecen alejarse del presidente Donald Trump de cara a las elecciones de medio mandato, debido sobre todo a la inflación y a sus políticas económicas —como los aranceles— más que a la migración, mientras analistas advierten que su postura hacia Cuba y Venezuela tiene un efecto limitado en su popularidad dentro de esta comunidad.

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MÚSICA INFORME

Londres – El informe más exhaustivo de la industria mundial de la música se presenta hoy en un evento virtual organizado por IFPI, que agrupa a 8.000 actores de la industria, incluidas las grandes empresas como Sony, Warner o Universal

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AGENDA INFORMATIVA

América

20:30h.- Nueva York.- TECNOLOGÍAS NVIDIA.- El fundador y consejero delegado de NVIDIA, Jensen Huang, encabeza un panel de alto nivel sobre el estado y el futuro de la inteligencia artificial de código abierto, en encuentro que reúne en el San Jose Civic a las figuras más influyentes del sector. (Texto)

23:00h.- Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central anuncia si mantiene o altera la tasa básica de intereses de Brasil, la mayor economía latinoamericana. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, emite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Video)

Brasilia.- AMÉRICA DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebra su 187º período de sesiones, que se llevará a cabo hasta el 20 de marzo, en Brasilia. (Texto) (Foto)

Bogotá.- CELAC ÁFRICA.- Comienza el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y 19 países africanos, orientado a fortalecer la cooperación política, económica y cultural entre ambas regiones. Ágora Centro de Convenciones (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de 2025 y el informe de cuentas nacionales y balanza de pagos del cuarto trimestre del año pasado. (Texto)

Washington.- EEUU ESPAÑA.- El museo de arte moderno Colección Phillips presenta a la prensa la exposición ‘Miró and the United States’, en colaboración con Fundació Joan Miró, para explorar el poco conocido intercambio transatlántico entre el pintor catalán y artistas estadounidenses. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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