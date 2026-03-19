Temas del día de EFE Internacional del 19 de marzo de 2026 (07.30 horas)

16 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – La tensión crece en el Golfo Pérsico por los ataques iraníes contra instalaciones de hidrocarburos en países árabes, que han continuado esta madrugada, y las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha advertido que destruirá el campo de Pars Sur, en Irán, si este país vuelve a atacar las infraestructuras energéticas cataríes.

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– El barril de petróleo brent para entrega en mayo se dispara casi un 5 % este jueves, hasta situarse cerca de los 113 dólares, ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio tras los ataques producidos a instalaciones gasistas.

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(Se ha enviado información 03.48 horas de que Trump desconocía que Israel atacaría un campo de gas en Irán, así como de las denuncias de Catar (03.52 horas) a nuevos ataques de Irán contra su infraestructura energética)

– Israel acelera su «operación» en Irán, después de asesinar en los últimos días a tres de las figuras más relevantes del régimen y haber atacado una infraestructura gasística clave, mientras la república islámica intensifica el lanzamiento de misiles balísticos en represalia contra suelo israelí.

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– Se enviará información desde Hebron, en el sur de Cisjordania, donde tres mujeres palestinas murieron la noche de este miércoles tras un impacto de un misil de racimo iraní en un salón de belleza de Beit Awa.

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– El conflicto vuelve a escalar en el Líbano después de varios días a la baja, con varios ataques en Beirut e intentos israelíes de cortar los accesos a la franja fronteriza.

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– Millones de barriles de petróleo sancionado, en su mayoría procedentes de Irán, avanzan a diario todavía hacia el estrecho de Malaca, un angosto corredor frente a las costas de Singapur, entre otros países, donde aguardan flotando a ser entregados a su mayor comprador: China.

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– Rueda de prensa de la Organización Marítima Internacional tras celebrar durante dos días un periodo extraordinario de sesiones para debatir la situación en Oriente Medio, y particularmente la situación creada por el cierre de facto del estrecho de Ormuz.

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– La Organización Mundial del Comercio (OMC) presenta en Ginebra las perspectivas y estadísticas del comercio global, en medio de las dificultades del tránsito de mercancías que ha causado el conflicto en Oriente Medio. (Texto)

– El Banco Central Europeo (BCE) actualiza este jueves sus previsiones de crecimiento e inflación, que podrían tener en cuenta el impacto de la subida de los precios del petróleo y los problemas en el suministro de energía como consecuencia de la guerra contra Irán. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

UE CUMBRE

Bruselas – Los líderes de la Unión Europea (UE) celebran una cumbre donde tratarán de convencer a Hungría para que levante su veto al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y una nueva ronda de sanciones a Rusia, y abordarán la guerra en Irán y las repercusiones del cierre del estrecho de Ormuz, donde los socios no tienen intención de enviar activos militares a la zona.

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– El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la reunión del Consejo Europeo que analiza, entre otros asuntos, la situación provocada por la guerra en Irán.

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EEUU CUBA CONVOY

Washington/Progreso (México)/La Habana – La flotilla de ayuda humanitaria ‘Nuestra América’, impulsada por dirigentes de izquierda y organizaciones sociales, prepara su salida desde el sureste de México con el objetivo de llegar este sábado a Cuba con suministros, en medio del deterioro económico y el embargo de Estados Unidos a la isla.

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– Se prevé una rueda de prensa desde Progreso (Yucatán), sureste de México, sobre el convoy. (Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA RAMADÁN

Jan Yunis (Franja de Gaza) – En el sur de Gaza, una carpa acoge a mujeres que se acercan a hornear sus dulces para celebrar el Eid, la fiesta que pone fin al mes sagrado musulmán, entre los escombros a los que ha quedado reducida la Franja palestina.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – La resistencia del Parlamento ucraniano a aprobar las subidas de impuestos pactadas por Kiev con el Fondo Monetario Internacional (FMI) amenaza con demorar el acceso de Ucrania al crédito de 8.100 millones de dólares para los próximos cuatro años aprobado por la institución.

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EEUU JAPÓN

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en su segundo encuentro bilateral tras la visita oficial del mandatario estadounidense a Tokio el año pasado, en una cita marcada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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COLOMBIA ECUADOR

Bogotá/Quito – Ecuador y Colombia acordaron investigar de forma conjunta la aparición de una bomba en la frontera común, en medio de tensiones diplomáticas y comerciales y cruces de declaraciones entre los dos Gobiernos sobre operaciones militares ecuatorianas.

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VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas- Las exclusiones de la ley de amnistía y las «condiciones inhumanas» de los presos en Venezuela son objeto este jueves de dos manifestaciones convocadas por las ONG Surgentes y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, un día después de cambios en el gobierno que han afectado incluso al ministro de Defensa.

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(Se ha enviado a las 03.47 un resumen titulado Delcy Rodríguez destituye al militar más leal de Maduro en una sacudida ministerial, en el que se habla también del resto de los ceses)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/Kabul – Comienza la tregua entre Pakistán y Afganistán, después de que el Gobierno paquistaní anunciara un cese de cinco días en su ofensiva militar tras la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía, y de que los talibanes aceptaran también la suspensión de sus operaciones militares.

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ESPECIALES

– Con motivo de las elecciones regionales que se celebrarán el próximo domingo en Bolivia, la agencia EFE enviará este jueves y el viernes una serie previa con la guía BOLIVIA ELECCIONES.

– Con motivo de las elecciones generales en Eslovenia, que se celebrarán el próximo domingo, la Agencia EFE enviará este jueves una serie previa con la guía ESLOVENIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:30h.- Bruselas.- OTAN RUMANÍA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realiza unas breves declaraciones a la prensa junto al presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

10:00h.- Madrid.- EEUU CUBA CONVOY.- La ONG Open Arms y la Cooperativa Ecoo Revolución Solar presentan «Rumbo a Cuba», una flotilla de ayuda humanitaria impulsada por organizaciones sociales, sindicales y políticas procedentes de distintos espacios y que partirá con el objetivo de denunciar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra esa isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Bruselas.- UE CUMBRE.- Los líderes de la UE celebran una cumbre centrada en la guerra en Oriente Medio y en medidas de competitividad. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:00h.- Bruselas.- UE EEUU.- La comisión de Comercio del Parlamento Europeo vota el acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. tras haber paralizado su ratificación hasta dos veces en los últimos dos meses.

11:00h.- Bruselas.- UE CONSTRUCCIÓN.- Eurostat publica datos sobre la producción en el sector de la construcción en la UE.

11:00h.- Bruselas.- UE AVIACIÓN.- Las grandes aerolíneas europeas analizan en si cita anual en Bruselas los desafíos y perspectivas del sector. (Texto)

11:30h.- Bruselas.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en la cumbre del Partido Popular Europeo en Bruselas, previa a la reunión de líderes de la UE. (Texto) (Vídeo)

12:00h.- Oslo.- NORUEGA CIENCIA.- La Academia de las Ciencias Noruega difunde el nombre del ganador del premio Abel, considerado el «Nobel de las matemáticas»

13:00h.- Londres.- R.UNIDO TIPOS.- El Banco de Inglaterra comunica su decisión sobre los tipos de interés. (Texto)

14:00h.- París.- FÚTBOL FRANCIA.- El seleccionador francés, Didier Deschamps, anuncia la lista de convocados para los amistosos de preparación para el Mundial contra Brasil y Colombia (Texto)

14:15h.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su reunión de política monetaria y publica la decisión sobre los tipos de interés y sus nuevas proyecciones macroeconómicas a las 14.15 horas. Su presidenta, Christine Lagarde, explica las deliberaciones del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa a partir de las 14.45 horas. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

14:15h.- Bruselas.- OTAN BULGARIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realiza unas breves declaraciones a la prensa junto al primer ministro de Bulgaria, Andrey Gyurov.

15:00h.- Ginebra.- COMERCIO GLOBAL.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) presenta las perspectivas y estadísticas del comercio global. (Texto)

15:30h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- Los ministros de Defensa y de Economía, Boris Pistorius y Katherina Reiche, se reúnen con la industria alemana para abordar la situación de seguridad y defensa. (Texto)

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA CUBA.- Manifestación de solidaridad con Cuba «S.O.S. Cuba se nos muere». (Texto)(Foto)(Vídeo)

17:30h.- Londres.- IRÁN GUERRA.- Rueda de prensa de la Organización Marítima Internacional tras celebrar durante dos días un periodo extraordinario de sesiones para debatir la situación en Oriente Medio, y particularmente la situación creada por el cierre de facto del estrecho de Ormuz. (Texto) (Vídeo)

18:00h.- París.- FRANCIA ESPAÑA.- Miquel Roca, uno de los ‘padres’ de la Constitución española, recibe en París el premio Diálogo de amistas franco-española. (Texto)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- La resistencia del Parlamento ucraniano a aprobar las subidas de impuestos pactadas por Kiev con el Fondo Monetario Internacional (FMI) amenaza con demorar el acceso de Ucrania al crédito de 8.100 millones de dólares para los próximos cuatro años aprobado por la institución. (Texto)

Bruselas.- UE CUMBRE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la reunión del Consejo Europeo que analiza, entre otros asuntos, la situación provocada por la guerra en Irán

Ginebra.- SUIZA INTERES.- El Banco Nacional de Suiza hace una evaluación de la política económica y monetaria. (Texto)

Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la cifra del desempleo británico correspondiente a febrero. (Texto)

París.- UNESCO AGUA.- La Unesco publica el informe ‘Agua para todas las personas: Igualdad de derechos y oportunidades’. (Texto)

Moscú.- ARMENIA UE.- La comisaria europea para la Ampliación, Marta Kos, visita Ereván para preparar la primera cumbre UE-Armenia, a celebrarse en mayo.

América

14:00h.- Nueva York.- HARVEY WEINSTEIN.- Audiencia previa al nuevo juicio por un delito sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein en Nueva York.

15:00h.- Caracas.- VENEZUELA AMNISTÍA.- La ONG Surgentes se concentra en el centro de Caracas para entregar solicitudes ante la comisión parlamentaria de seguimiento de la amnistía relacionadas con casos excluidos de la norma, incluyendo a militares encarcelados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Washington.- EEUU JAPÓN.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en su segundo encuentro tras la visita oficial del republicano a Tokio el año pasado.

16:00h.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), liderada por la europarlamentaria italiana Annalisa Corrado, realiza su primera conferencia de prensa, tras el despliegue de 50 observadores de largo plazo en las diferentes regiones del país. Hotel Hyatt Centric, San Isidro (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Tras superar problemas técnicos, el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion regresan a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy para el despegue de la misión tripulada Artemis II previsto para el próximo 1 de abril, lo que supones el regreso humano a la órbita lunar en más de cincuenta años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- MERCOSUR UE.- La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, presenta un estudio sobre el impacto del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, en un momento clave tras la ratificación del tratado en Sudamérica y de cara a su implementación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL MUJICA.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa post mortem al exmandatario uruguayo José Mujica, en la ciudad de São Bernardo do Campo, cuna política del líder progresista brasileño. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS DERECHOS HUMANOS.- El Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras presenta su Informe Anual 2025, un documento que analiza la situación actual de las libertades civiles y las garantías fundamentales en el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ARTE.- El Pérez Art Museum Miami (PAMM) acoge la exposición ‘Get in the Game: Sports, Art, Culture’ , que mezcla arte y deporte a través de 100 obras en forma de pintura, escultura, fotografía, video, técnica mixta y recuerdos históricos que exploran la interacción entre ambas disciplinas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA UE.- Foro Unión Europea (UE) – Centroamérica en Panamá para impulsar oportunidades de inversión sostenible, comercio y conectividad en la región. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde este jueves su cifra de intercambio comercial correspondiente a febrero, después de que en enero pasado registrase un superávit de 1.987 millones de dólares. (Texto)

Cancún.- MÉXICO ECONOMÍA.- La Asociación Bancaria de México, que agrupa a las principales entidades financieras del país, celebra su Convención Bancaria en la que discutirán las perspectivas económicas y contará con la intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y los principales ejecutivos bancarios del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Túnez.- TÚNEZ LIBERTADES.- Vista del juicio contra la activista antirracista y presidenta de la asociación ‘Menamti’, Saadia Mosbah, acusada de blanqueo de capitales y en prisión desde mayo de 2024.

Asia

13:30h.- Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El gobernador del Banco de Japón (BoJ), da una rueda de prensa al término de la reunión de dos días del ente sobre política monetaria.

Seúl.- COREA CONFLICTO.- Seúl y Washington concluyen uno de sus principales ejercicios militares conjuntos, Freedom Shield (FS), entre un aumento de tensión con Pionyang, a causa de las recientes incursiones de drones en su territorio desde el Sur.

Bangkok.- TAILANDIA POLÍTICA.- La Casa de Representantes de Tailandia celebra una sesión en la que está previsto que se elija como primer ministro al conservador Anutin Charnvirakul Nueva Delhi.- SUR DE ASIA RAMADÁN.- El Sur de Asia inicia las festividades del Eid al-Fitr para marcar el fin del Ramadán.

Pekín.- CHINA TURKMENISTÁN.- El presidente de Turkmenistán, Serdar Berdimujammédov, pone fin a su visita oficial a China.

Hong Kong.- ALIBABA RESULTADOS.- El gigante chino del comercio electrónico Alibaba anuncia los resultados de sus primeros nueve meses fiscales (abril-diciembre). (Texto)

Singapur.- IRÁN GUERRA.- Millones de barriles de petróleo sancionado, en su mayoría procedentes de Irán, avanzan a diario todavía hacia el estrecho de Malaca, un angosto corredor frente a las costas de Singapur, entre otros países, donde aguardan flotando a ser entregados a su mayor comprador: China.

Redacción EFE Internacional

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