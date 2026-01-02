Temas del día de EFE Internacional del 2 de enero de 2026 (19.00 horas)

SUIZA INCENDIO

Crans Montana (Suiza) – La pista de que el fuego que arrasó en Nochevieja un bar en la estación de esquí suiza de Crans Montana partió de bengalas encendidas y colocadas en botellas de champán es la más verosímil para explicar el origen el incendio, que ha provocado la muerte de al menos 40 personas y heridas a 119, según los últimos datos oficiales.

– De los 119 heridos, 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, 11 italianos, 4 serbios, un belga, un bosnio, un luxemburgués, un polaco y un portugués, mientras que del resto se desconoce aún la nacionalidad.

(Se están enviando testimonios e informaciones desde otras capitales europeas -entre ellas París, Roma, Bruselas y Lisboa- sobre víctimas y situación de los heridos trasladados a hospitales).

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Al menos siete personas han muerto y más de un centenar han sido detenidas durante cinco días de manifestaciones en diversas ciudades de Irán, que comenzaron como protestas económicas por la caída del valor del rial y la inflación, pero más tarde se han derivado en demandas políticas y críticas directas al liderazgo del país.

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que si Irán dispara a los manifestantes EE.UU. acudirá a su rescate, advertencia que ya ha sido contestada por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Las nevadas y las heladas de hasta 14 grados bajo cero afectan a Ucrania, justo cuando continúan los cortes masivos de electricidad en todo el país debido a los sostenidos ataques rusos contra el sistema energético. Por Rostyslav Averchuk.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que eligió como nuevo jefe de su gabinete a Kiril Budanov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR).

– Zelenski afirmó que un ataque ruso con misiles sobre edificios residenciales de la ciudad oriental de Járkov ha causado trece heridos, según las autoridades locales.

ISRAEL PALESTINA

Yafa (Israel) – En acrílico sobre papel, la palabra ‘Genocidio’ resalta sobre una pared gris, tapada apenas por una planta marchita. David Reeb, artista israelí que ha retratado la violencia israelí en Cisjordania durante décadas, expone por primera vez en Israel obras sobre la destrucción en Gaza en una exhibición pequeña y prácticamente escondida. (Entrevista)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – El operativo que trata de localizar a tres españoles desaparecidos en Indonesia no dio este viernes resultados, cuando se cumple una semana del accidente marítimo del barco en el que viajaban, un incidente que investiga la Policía. Por Noel Caballero

– La Policía de Indonesia ha abierto una investigación para determinar si se incurrió en algún delito en el naufragio.

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha insistido en que está listo para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, en una entrevista transmitida por el canal estatal VTV, en medio del despliegue militar contra el tráfico de drogas que Washington ordenó en el Caribe.

-Maduro dijo que el sistema defensivo nacional «garantiza la integridad territorial» de su país, al ser consultado sobre un presunto ataque terrestre de Estados Unidos, que no confirmó ni desmintió.

MEDIOAMBIENTE GEOPOLÍTICA

Redacción Medioambiente – La Unión Europea, principal financiador de la acción climática, y China, primer emisor de gases contaminantes y, al tiempo, mayor inversor en renovables, se disputarán el liderazgo verde en 2026, año en el que el adiós estadounidense al Acuerdo de París dificultará la transición ecológica pero, según los expertos, no podrá detener la dinámica de los mercados.

MÉXICO INMIGRACIÓN

Ciudad de México – Para miles de migrantes, México se ha convertido en un país de destino y ya no de paso como era antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, de modo que la capital de país se ha convertido en una de las ciudades donde personas extranjeras buscan empleo y oportunidades para establecerse definitivamente.

BOLIVIA ECONOMÍA

La Paz – El Gobierno de Bolivia y la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen posiciones enfrontadas respecto al decreto que retiró el subsidio a los combustibles tras más de 20 años, de cara al diálogo previsto para el lunes, en el que los trabajadores exigen una nueva norma consensuada y la abolición de la vigente. Gabriel Romano Burgoa

INDONESIA SEXO EXTRAMARITAL

Yakarta.- Indonesia empieza a regirse este viernes por un nuevo código penal que tipifica como delitos la apostasía y que contempla penas de prisión por ofensas al presidente o por mantener relaciones sexuales extramaritales, entre otros cambios criticados por organizaciones de derechos humanos.

