Temas del día de EFE Internacional del 2 de marzo de 2026 (09.00 horas)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan en un conflicto que el presidente estadounidense Donald Trump augura que podría durar cuatro semanas y que se ha expandido hasta involucrar el Líbano después de que Israel bombardeara su capital, Beirut, como respuesta a ataques de Hizbulá y que, posteriormente, lanzara una segunda oleada tras ordenar la evacuación de medio centenar de localidades.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado el último resumen a las 06.00 horas)

– La Guardia Revolucionaria iraní anuncia nueva oleada de ataques contra Israel.

– Al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hizbulá en medio del conflicto con su aliado irán.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Ministerio de Salud iraní elevó este lunes a al menos 180 el número de fallecidos por el ataque en la escuela de Minap, en Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa comenzada el sábado.

(Texto) (Foto)

– El Gobierno de Chipre confirmó este lunes que un ataque de dron ha causado «daños leves» en la base que el ejército británico tiene en su territorio, y afirmó que mantiene reunido a su consejo de seguridad nacional para evaluar la situación.

(Texto)

– Se enviará un tema de seguimiento de la evolución de los mercados de petróleo, materias primas y de las bolsas internacionales.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general Dan Caine ofrecen una rueda de prensa en el Pentágono para detallar la operación estadounidense en Irán por primera vez desde que iniciaron los ataques sobre el país persa.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebra una reunión extraordinaria en Viena para tratar la situación en Irán.

(Texto) (Foto) (Audio) (Víeo)

– La Comisión Europea mantiene una reunión de emergencia para abordar el conflicto en Irán y el conjunto de Oriente Medio.

(Texto) (Foto) (Audio)

EEUU ONU

Naciones Unidas – Estados Unidos asume la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU en medio de las crecientes tensiones geopolíticas desatadas por el ataque de Washington e Israel contra Irán y su consecuente retaliación.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Cuatro años después del inicio del asedio ruso a Mariúpol, que dejó miles de habitantes muertos y gran parte de la ciudad destruida, las cicatrices son profundas mientras los ucranianos lidian con la pérdida de hogares y vidas y piden la liberación de los defensores sobrevivientes del cautiverio ruso.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad- La «guerra abierta» entre Pakistán y el Afganistán de los talibanes encara su segunda semana en un conflicto de desgaste a lo largo de la frontera, sin una vía de diálogo a la vista, justo cuando el estallido bélico en el vecino Irán amenaza con desbordar a las fuerzas de seguridad paquistaníes y asfixiar las rutas migratorias afganas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA NUCLEAR

París – A solo 14 meses del fin de su mandato, el presidente Emmanuel Macron pronuncia un discurso sobre la estrategia nuclear de Francia, en el que se espera que defina cómo y hasta dónde está dispuesto a comprometer el mayor arsenal atómico de Europa occidental para proteger al continente,.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México – Tras el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como El Mencho, en un operativo militar, la incógnita se cierne sobre el futuro de la mayor organización criminal de México, cuya reorganización estará marcada por un repliegue táctico o por una lucha sin cuartel y violenta entre facciones por el poder, advirtieron este lunes especialistas a EFE.

(Texto) (Foto)

INDIA CANADÁ

Delhi – El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reúne con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en un viaje en el que busca lanzar conversaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países, en plena apuesta de Ottawa por la diversificación y el multilateralismo frente a EE. UU.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) – El director Kleber Mendonça Filho, nominado al Oscar por ‘O Agente Secreto’, advierte contra romantizar la dictadura brasileña: «La nostalgia es pensar que las cosas eran mucho mejores en el pasado… Mi película puede parecer acogedora, pero no era un lugar mejor», dice a EFE. Por Mónica Rubalcava

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Bruselas.- IRÁN GUERRA.- Los comisarios europeos se reúnen en un «colegio de seguridad» de emergencia este lunes convocado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar la situación en Irán y Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- La capital francesa será desde este lunes y hasta el martes 10 de marzo el epicentro de la moda internacional, con la organización de 67 desfiles y 31 presentaciones femeninas, en su calendario oficial. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Cuatro años después del inicio del asedio ruso a Mariupol, que dejó decenas de miles de habitantes muertos y gran parte de la ciudad destruida, las cicatrices son profundas(texto/fotos/video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA ELECCIONES.- Arranca la campaña oficial a las elecciones municipales francesas del 15 y 22 de marzo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- París.- IRÁN GUERRA.- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ofrece una rueda de prensa sobre la situación en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de Teherán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- Viena.- IRÁN NUCLEAR GUERRA.- La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebra este lunes una sesión especial dedicada a la situación en Irán, tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica y su programa nuclear. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, da un discurso sobre la falta de educación financiera en las mujeres en un acto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

09:30h.- París.- FRANCIA JUSTICIA.- El experto islámico suizo Tariq Ramadan es juzgado por la violación de tres mujeres ante el Tribunal Penal de París. (hasta el 27 de marzo) (Texto)

14:30h.- París.- OCDE CONSUMO.- La OCDE publica una evaluación sobre las tendencias y riesgos para los consumidores financieros en las actividades de banca, pagos, créditos, seguros, inversiones y pensiones.

18:45h.- Birmingham.- PEAKY BLINDERS.- La exitosa serie de televisión ‘Peaky Blinders’, que tiene como protagonista a la familia Shelby, salta a la gran pantalla con su estreno mundial ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’ con alfombra roja en la ciudad de Birmingham, dónde comenzó todo. Symphony Hall Birmingham (Texto) (Vídeo)

15:15h.- París.- FRANCIA NUCLEAR.- El presidente francés, Emmanuel Macron, presenta las evoluciones de su doctrina de disuasión nuclear y la modernización del dispositivo en la base naval de Ile Longue, en Bretaña. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:30h.- Altengrabow.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, inspecciona cómo la Fuerza Aérea se adiestra en la defensa contra drones.

América

14:00h.- Washington.- IRÁN GUERRA.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general Dan Caine ofrecen una rueda de prensa en el Pentágono para detallar la operación estadounidense en Irán por primera vez desde que iniciaron los ataques sobre el país persa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo – URUGUAY GOBIERNO – El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se presenta ante la Asamblea General, para rendir cuentas de su primer año de gobierno. (Texto) (Foto) (Video)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Video)

Nueva York – TECNOLÓGICAS APPLE – Apple prepara una ofensiva inédita de lanzamientos del 2 al 4 de marzo, con anuncios escalonados que podrían culminar en la presentación del nuevo iPhone 17 e, junto a un MacBook más asequible y la renovación de sus principales líneas de iPad y Mac. (Texto)

Ciudad de Panamá.- OEA JUSTICIA.- Reunión 108 del Comité Jurídico Interamericano (CJI), que se celebrará en Panamá del 2 al 6 de marzo de 2026. (Texto) (Foto) (Video)

Miami – EEUU MÚSICA (Entrevista) – El Mariachi Los Criollos de Guadalajara cuenta en entrevista con EFE cómo fue la experiencia de grabar ‘Risk It All’, un bolero con mariachis, que encabeza ‘The Romantic’, la primera producción discográfica de Bruno Mars en una década. (Texto) (Foto)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de enero, que se considera una estimación anticipada del PIB mensual. (Texto)

Brasilia.- FAO HAMBRE LATINOAMÉRICA.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, encabeza la 39ª conferencia regional de la organización para América Latina y el Caribe, en la que participan ministros y representantes de los estados miembros. (Texto) (Foto) (Video)

Tulcán.- ECUADOR COLOMBIA.- Los transportistas ecuatorianos que trabajan en la frontera de Colombia realizan una huelga en protesta contra la nueva subida de aranceles a las importaciones colombianas del 30 % al 50 % decretada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dentro de la guerra comercial que mantiene con el vecino país. (Texto) (Foto) (Video)

Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Un tribunal de Ecuador analiza el pedido de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, quien está recluido en la cárcel de Latacunga por una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria. (Texto)

Quito.- LATINOAMÉRICA ENERGÍA.- El chileno Andrés Rebolledo asume nuevamente la Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), con sede en Ecuador, tras ser reelegido hasta 2029. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ EDUCACIÓN.- Más de 870.000 estudiantes comienzan el año escolar en Panamá, que aplicará un diseño curricular actualizado como un paso hacia la modernización del sistema, marcado por la deficiencia y la desigualdad como han reconocido las propias autoridades. (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo – URUGUAY EXPORTACIONES – La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI presenta el informe de comercio exterior correspondiente a febrero de 2026. (Texto)

Asunción – PARAGUAY CINE – Los excesos que reinaron durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay quedan al desnudo en el filme ‘Golpe’, que recientemente inició su segunda etapa de grabaciones y sus realizadores planean exhibir en el circuito comercial de cines en los primeros meses de 2027. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA TURISMO.- El montañismo por los altos nevados de Bolivia es una de las actividades más atractivas para el turismo y el Huayna Potosí con una cima a más de 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar es uno de los íconos de la región de La Paz. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- MÉXICO REMESAS.- El Banco de México difunde los datos de las remesas recibidas en enero, luego de un incremento de 1,9 % interanual en diciembre y una caída de 4,6 % en todo el 2025. (Texto)

Asia

Nueva Delhi – INDIA CANADÁ – El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reúne con el primer ministro de la India, Narendra Modi. (Texto ) (Foto) (Vídeo)

Pekín – CHINA ASAMBLEA – El objetivo de crecimiento de China para este año podría frenar hasta «entre un 4,5 y un 5 %», una meta que según los analistas guiaría el próximo plan quinquenal 2026-2030 y cuyas cifras definitivas se conocerán esta semana en la sesión anual del Legislativo.

