Temas del día de EFE Internacional del 2 de marzo de 2026 (19.00 horas)

Temas del día de EFE Internacional del 2 de marzo de 2026

5 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan por tercer día, en un conflicto además que se ha extendido ya al Líbano, después de que Israel bombardeara Beirut como respuesta a ataques de Hizbulá.

– El presidente Donald Trump dijo hoy que el ataque a Irán podría durar más de cinco semanas y justificó la operación en que esta era «la última y mejor oportunidad» para lanzarla.

– Líbano anuncia que prohibirá «toda» actividad militar de Hizbulá tras su ataque a Israel

– Continuará el seguimiento de la evolución de los mercados de petróleo, materias primas y de las bolsas internacionales.

– El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general Dan Caine explicaron en rueda de prensa en el Pentágono el curso de las operaciones militares. Hegseth avanzó que la campaña no se convertirá en un conflicto «interminable».

– La Comisión Europea acordó en una reunión de emergencia intensificar el apoyo a los Estados de la UE que quieren evacuar a sus ciudadanos de Oriente Medio, así como vigilar los «posibles riesgos» para la seguridad del bloque.

EEUU ONU

Naciones Unidas – Estados Unidos asume la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU en medio de las crecientes tensiones geopolíticas desatadas por el ataque de Washington e Israel contra Irán y su consecuente represalia.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Cuatro años después del inicio del asedio ruso a Mariúpol, que dejó miles de habitantes muertos y gran parte de la ciudad destruida, las cicatrices son profundas mientras los ucranianos lidian con la pérdida de hogares y vidas y piden la liberación de los defensores sobrevivientes del cautiverio ruso.

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad- Pakistán y Afganistán continuaron hoy el conflicto armado de desgaste que mantienen a lo largo de la frontera, sin una vía de diálogo a la vista; Pakistán cifra en 415 los talibanes muertos y reporta 46 bombardeos en Afganistán.

FRANCIA NUCLEAR

París – El presidente francés Emmanuel Macron anunció que su país incrementará su arsenal nuclear y ofreció compartir la disuasión atómica con sus socios europeos, aunque se reservó la decisión final sobre su posible uso.

MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México – Tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como El Mencho, en un operativo militar, la incógnita se cierne sobre el futuro de la mayor organización criminal de México, cuya reorganización estará marcada por un repliegue táctico o por una lucha sin cuartel y violenta entre facciones por el poder, advirtieron este lunes especialistas a EFE.

INDIA CANADÁ

Delhi – Los gobiernos de la India y Canadá se fijaron este lunes el objetivo de concluir las negociaciones de su acuerdo de libre comercio antes de que finalice 2026, con la ambición de duplicar el intercambio bilateral hasta los 50.000 millones de dólares para el final de la década.

ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) – El director Kleber Mendonça Filho, nominado al Oscar por ‘O Agente Secreto’, advierte contra romantizar la dictadura brasileña: «La nostalgia es pensar que las cosas eran mucho mejores en el pasado… Mi película puede parecer acogedora, pero no era un lugar mejor», dice a EFE. Por Mónica Rubalcava

AGENDA INFORMATIVA

Europa

18:45h.- Birmingham.- PEAKY BLINDERS.- La exitosa serie de televisión ‘Peaky Blinders’, que tiene como protagonista a la familia Shelby, salta a la gran pantalla con su estreno mundial ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’ con alfombra roja en la ciudad de Birmingham, dónde comenzó todo. Symphony Hall Birmingham (Texto) (Vídeo)

América

Montevideo – URUGUAY GOBIERNO – El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se presenta ante la Asamblea General, para rendir cuentas de su primer año de gobierno. (Texto) (Foto) (Video)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Video)

