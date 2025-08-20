Temas del día de EFE Internacional del 20 de agosto de 2025 (13.00 horas)

(Actualiza UCRANIA GUERRA y añade infografía a ISRAEL PALESTINA)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel aprobó definitivamente este miércoles el polémico plan para expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este, en la zona conocida como «E1», que impediría el acceso a la ciudad desde Cisjordania ocupada y dificultaría el establecimiento de un Estado palestino contiguo.

(En un comunicado, el ministro de Finanzas y colono israelí, Bezalel Smotrich, confirmó la decisión de la Administración Civil israelí y dijo que «borra en la práctica la ilusión de los ‘dos Estados’ y consolida el control del pueblo judío sobre el corazón de la Tierra de Israel»).

– Mohammed Faroun regenta una cafetería en la población de Al Eizariya, cerca de Jerusalén y amenazada de demolición. Es uno de los miles de afectados por el polémico E1, el proyecto israelí para construir asentamientos ilegales al este de la ciudad, que romperá la continuidad entre el norte y el sur de Cisjordania y hará aún más difícil la constitución de un Estado palestino. Por Paula Bernabéu

– Se ha enviado información de que el ministro de Defensa israelí ha aprobado ya el plan para conquistar la ciudad de Gaza y que Israel ha emitido 60.000 órdenes de reclutamiento para la ofensiva.

– Desde El Cairo, se ha enviado información sobre las conversaciones para un alto el fuego, que se están centrando en «explicar las complejidades» del pacto y las «dificultades logísticas» de Hamás para ubicar a los rehenes israelíes dispersos en medio del enclave, informó a EFE este miércoles una fuente de seguridad egipcia.

UCRANIA GUERRA

Moscú.- Moscú rechaza cualquier concesión de garantías de seguridad a Ucrania que no incluya los intereses de Rusia, es decir, la neutralidad del país vecino y su renuncia a las armas nucleares, en lo que se basa el reconocimiento ruso de la independencia ucraniana.

– Los jefes de Defensa de los 32 miembros de la OTAN se reunirán por videoconferencia esta tarde para abordar la situación en Ucrania en medio de los esfuerzos diplomáticos de los últimos días para negociar la paz y diseñar las garantías de seguridad que eviten un nuevo ataque a Ucrania en ese escenario.

– Con el renovado impulso de unas eventuales negociaciones para la paz en Ucrania, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes europeos han insistido en que todo acuerdo tiene que incluir unas garantías de seguridad suficientes para evitar una nueva invasión rusa de Ucrania.

– Más allá del impacto legal y moral, la eventual cesión a Moscú del 30 % de la región de Donetsk que no ha sido ocupada por Rusia, plantearía grandes dificultades a Ucrania para organizar una defensa efectiva frente a agresiones futuras, al facilitar a Rusia una potencial ofensiva sobre las vecinas Járkov y Dnipropetrovsk. Por Rostyslav Averchuk.

PORTUGAL INCENDIOS

Lisboa – Portugal es el segundo país de la UE con más hectáreas quemadas este año y miles de efectivos siguen luchando contra el fuego en el país luso, con una treintena de incendios concentrados en su mayoría en las regiones norte y centro, que han movilizado a 3.534 efectivos, cerca de 1.100 vehículos y 4 medios aéreos.

VENEZUELA EEUU

Caracas – El anuncio de la Casa Blanca de que emprenderá una lucha frontal contra los carteles del narcotráfico, delito del que ha acusado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha abierto un nuevo flanco de tensión entre Washington y Caracas, que ha anunciado el despliegue de 4.500 milicianos, a pesar de los últimos acercamientos en temas migratorios y petroleros.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta, tras la caída del MAS después de dos décadas en el poder, plantean un giro radical en la política exterior del país. El expresidente Jorge «Tuto» Quiroga propone restablecer las relaciones rotas con Israel y estrechar lazos con Estados Unidos bajo el Gobierno de Donald Trump, mientras que el senador Rodrigo Paz busca reforzar la relación diplomática con Chile.

– También se enviará una entrevista con el candidato opositor conservador y expresidente de Bolivia, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, tras las elecciones generales que lo llevaron al primer balotaje en la historia del país junto al senador Rodrigo Paz Pereira. Quiroga plantea un giro radical en la política boliviana tras la salida del MAS, con propuestas orientadas a la apertura del mercado y la captación de inversión extranjera.

PANAMÁ NARCOTRÁFICO

Ciudad de Panamá – Panamá ha asestado duros golpes al narcotráfico con el decomiso de toneladas de cocaína ocultas en contenedores, un fenómeno que revela una alta infiltración de operadores del crimen organizado en los puertos de este país considerado una potencia en materia logística marítima, como indica el más reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Por Giovanna Ferullo Mena (Análisis)

– También se enviará una documentación sobre cómo el narcotráfico explota los puntos vulnerables de la cadena de suministro marítima con la ayuda de socios internos para mover cocaína. Por Giovanna Ferullo Mena.

HURACANES ATLÁNTICO

Miami (EE.UU.) – El huracán Erin avanza frente a la costa este de Estados Unidos, Bermuda y el Atlántico de Canadá, donde el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) advierte a partir del miércoles de posibles inundaciones por marejada ciclónica y condiciones de tormenta tropical en los bancos exteriores de Carolina del Norte.

PLÁSTICOS SALUD

Ginebra – Representantes del movimiento de mujeres que siguió en Ginebra las negociaciones sobre un tratado contra la contaminación de plásticos exponen a EFE el impacto desproporcionado de aditivos químicos y microplásticos en la salud humana, en particular de las mujeres.

EEUU ESPAÑA

Tucson (EE.UU) – La ciudad de Tucson, en Arizona (EE.UU.), celebra este miércoles 20 de agosto los 250 años de su origen, marcado por la fundación en 1775 del Presidio Real de San Agustín del Tucson, un fuerte militar español que dio nacimiento a la comunidad. Por María León

R.UNIDO KNEECAP

Londres – Liam Óg Ó Hannaidh, uno de los componentes del trío irlandés de rap Kneecap, comparece ante un tribunal londinense acusado de terrorismo por exhibir durante un concierto el pasado noviembre una bandera en apoyo del grupo chií libanés Hizbulá, proscrito en el Reino Unido.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

16:00h.- Belgrado.- SERBIA PROTESTAS.- El partido SNS del presidente nacionalista populista, Aleksandar Vucic, organiza en 50 poblaciones y ciudades de Serbia reuniones en favor del gobierno y contra las protestas antigubernamentales que desde hace más de nueve meses organizan los estudiantes del país. (Texto)

Moscú.- BIELORRUSIA IRÁN.- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, recibe en Minsk al presidente iraní, Masud Pezeshkian. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA EXPORTACIONES.- La Agencia Federal de Estadística de Alemania (Destatis) publica sus datos sobre comercio de la economía germana, la mayor de la Unión Europea y la tercera del mundo, para el mes de junio de 2025.

Berlín.- ALEMANIA GAMESCON.- Arranca en Colonia la Gamescon, la mayor feria mundial de videojuegos, a la que se esperan más de 300.000 asistentes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO KNEECAP.- Liam Óg Ó Hannaidh, uno de los componentes del trío irlandés de rap Kneecap, comparece ante un tribunal londinense acusado de terrorismo por exhibir durante un concierto el pasado noviembre una bandera en apoyo del grupo chií libanés Hizbulá, proscrito en el Reino Unido. (Textp) (Foto) (Vídeo)

América

13:00h.- Nueva York.- TECNOLOGÍA GOOGLE.- Google celebra en Nueva York su evento anual «Made by Google» donde presentará sus últimos dispositivos de teléfonos inteligentes Pixel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA EEUU.- La presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, presenta el informe sobre los escenarios que enfrentaría Colombia ante el proceso de certificación en la lucha contra las drogas, decisión que anunciará en las próximas semanas el Gobierno de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Quito.- ECUADOR PETRÓLEO.- Organizaciones indígenas y colectivos ambientalistas de Ecuador se manifiestan en una rueda de prensa ante la Corte Constitucional para denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno del cierre de la explotación petrolera Bloque 43-ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní, al cumplirse dos años del histórico plebiscito donde se votó a favor de desmantelamiento. Corte Constitucional (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- San José.- ARGENTINA DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia por una demanda contra el Estado de Argentina por la impunidad en que se encuentra el caso de la muerte en 1999 de la niña Marcela Brenda Iglesias Ribaudo, quien falleció cuando le cayó encima una estatua durante una actividad recreativa organizada por un banco. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Texto)

17:00h.- Caracas.- VENEZUELA LLUVIAS.- Cáritas de Venezuela ofrece una rueda de prensa para presentar la rendición de cuentas de los aportes recibidos por la organización para atender la emergencia por las lluvias en los estados andinos del país petrolero. Casa Monseñor Ibarra de la Conferencia Episcopal Venezolana, urbanización Montalbán III (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:10h.- San José.- NICARAGUA SANDINISTAS.- Las caídas del excomandante de la revolución sandinista Bayardo Arce y del general en retiro Álvaro Baltodano, dos antiguos asesores del copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, forma parte de una ruptura en los anillos del poder en la transición del ‘orteguismo’ al ‘murillismo’, valoró el analista político nicaragüense desnacionalizado Óscar René Vargas. (Texto)

18:00h.- Tucson (Arizona).- EEUU ESPAÑA.- La ciudad de Tucson, en Arizona (EE.UU.), celebra este miércoles 20 de agosto los 250 años de su origen, marcado por la fundación en 1775 del Presidio Real de San Agustín del Tucson, un fuerte militar español que dio nacimiento a la comunidad. (Texto) (Foto)

18:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Entrevista al cantante chileno de música urbana latina Kidd Voodoo, quien acaba de lanzar la edición de lujo del álbum ‘Satirología’, con colaboraciones con artistas como Yandel y Tiago PZKBlanca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Las deportaciones agravan las crisis de los refugios de animales de Florida y otras regiones de Estados Unidos, donde estos albergues reportan estar saturados y necesitar apoyo para acoger a decenas de mascotas que quedan abandonadas cuando las autoridades expulsan de forma repentina a sus dueños. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- La actriz mexicana Luisa Huertas habla con EFE sobre su más reciente película ‘No nos moverán’ que revive la matanza de Tlatelolco (Texto) (Foto)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica las actas de su reunión de los pasados 29 y 30 de julio.

21:30h.- Lima.- PERÚ PENSIONES.- El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), la mayor organización gremial del país, realiza una marcha contra el Congreso (Parlamento) para reclamar la subida de las pensiones. Camaná 550

Buenos Aires.- ARGENTINA ECUADOR.- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, comienza este miércoles una visita de dos días a Argentina, donde se espera que se reúna con el presidente Javier Milei y aborde cuestiones de seguridad, comerciales y energéticas, entre otras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina difunde su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a junio, después de que en mayo cayera un 0,1 % en comparación con el mes anterior (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR FERROCARRIL.- Reinauguración oficial de la ruta ‘Nariz del diablo’, del ferrocarril de Ecuador, considerado uno de los más difíciles del mundo por las zonas geográficas por las que atraviesa. Alausí. Nariz del Diablo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA TANGO.- Comienza en Buenos Aires el Tango BA Festival y Mundial 2025, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y que albergará conciertos y una competencia de baile, entre otras actividades (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde su cifra de intercambio comercial correspondiente a julio de 2025, después de que en junio pasado registrase un superávit de 906 millones de dólares. (Texto)

Buenos Aires.- SUDAMERICA DEFENSA.- Conferencia Sudamericana de Defensa ‘SOUTHDEC 2025’, organizada por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), y de la que participarán los jefe de los Estados Mayores Conjuntos de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, así como el jefe del Comando Sur de EEUU, Alvin Holsey (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR EDUCACIÓN.- Las escuelas públicas de El Salvador implementan desde este miércoles un estricto control que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso, como medida de disciplina y orden promovida por la ministra de Educación, la capitana y doctora Karla Trigueros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) de Honduras realiza el foro «De la crisis a la búsqueda de gobernabilidad”, en el que se abordarán los retos actuales del proceso electoral del 30 de noviembre.. (Texto)

Oriente Medio

19:00h.- Alejandría.- EGIPTO TURISMO.- El ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Sherif Fathi, inaugura hoy una exposición temporal de antigüedades sumergidas en el Museo Nacional de Alejandría, un evento que se enmarca en las celebraciones sobre la preservación del patrimonio arqueológico bajo el mar Mediterráneo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rabat.- MARRUECOS FESTIVIDAD.- Marruecos conmemora el 72 aniversario de la lucha por la independencia en la fiesta «Revolución del rey y del pueblo». Es un día festivo en el país magrebí.

