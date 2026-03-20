Temas del día de EFE Internacional del 20 de marzo de 2026 (19.00 horas)

7 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Irán celebra el Noruz -el año nuevo persa- bajo las bombas estadounidenses y las israelíes, que hoy mataron a otros dos altos cargos del régimen de los ayatolás.

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– El nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, se ha dirigido a la nación, aunque con un mensaje escrito, lo que sigue alimentando las dudas sobre su estado de salud.

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado «cobardes» a los países miembros de la OTAN por no querer ayudar en su misión por intervenir en el estrecho de Ormuz. (Texto) (Foto) (Audio)

– El precio del petróleo brent, el de referencia en Europa, subía al cierre de los mercados europeos este viernes, mientras que el gas natural concluyó su cotización con un descenso de más del 2 %, en una jornada de mucha volatilidad. (Texto)

(Se ha enviado el último resumen a las 19.03 horas: Irán comienza su año pidiendo unidad e Israel mata más altos cargos: Día 21)

– Israel continúa sus operativos en el sur del Líbano y en el oeste y centro de Irán, mientras la población civil acude a los refugios ante las numerosas andanadas de misiles iraníes y cohetes de Hizbulá. (Texto) (Foto)

– Como muchos otros desplazados por la guerra en el Líbano, Abbás (nombre ficticio) pasa la importante festividad musulmana de Aíd al Fitr bajo una lona que no logra contener las persistentes lluvias de Beirut. «¿Qué Aíd? No hay Aíd, aquí vamos a estar mis hijos y yo», lamenta.

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(Se ha enviado a las 12.30 horas un trabajo de verificación: La ola de rumores sobre el fallecimiento del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, persiste en las redes pese a los desmentidos del propio mandatario, quien incluso ayer mismo hizo una aparición pública asegurando que estaba “vivo”. Por Raúl Martín Lorenzo)

ESPAÑA APAGÓN

Bruselas – El apagón de España y Portugal del 28 de abril de 2025 fue un fenómeno inédito causado por múltiples factores sobre el que nunca se había teorizado, pero técnicamente corregible con medidas de control de voltaje, según estableció hoy la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E).

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EEUU CUBA CONVOY

La Habana.- Las expediciones de distintos países del Convoy Nuestra América siguen llegando este viernes a La Habana con su mensaje de solidaridad con Cuba y rechazo al bloqueo petrolero que le impuso EE.UU. a la isla.

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– Desde Isla Mujeres (México), la delegación mexicana del Convoy Nuestra América, una iniciativa de solidaridad con Cuba y en rechazo al embargo estadounidense, sumó dos nuevos buques en Isla Mujeres antes de zarpar definitivamente hacia la isla caribeña con ayuda humanitaria.

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– Un acuerdo de carácter económico entre Washington y La Habana es «muy posible», considera en una entrevista a EFE el profesor universitario estadounidense William LeoGrande, experto en las relaciones (y negociaciones previas) entre EE.UU. y Cuba.

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VENEZUELA EEUU

Caracas – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inaugura una nueva etapa en sus más de dos meses de gestión al completar una renovación de su gabinete con el cambio de la cúpula militar que encabezó durante 12 años por el ahora exministro Vladimir Padrino López, hombre leal a Nicolás Maduro.

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VATICANO ESPAÑA

Roma – Los reyes de España fueron recibidos este viernes en el Vaticano por el papa León XIV, con quien hablaron del viaje que este realizará el próximo junio a España, en un encuentro en el que además coincidieron en «la importancia de un compromiso constante en favor de la paz».

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– Felipe VI apeló este viernes en Roma a la concordia, la generosidad y a la «entrega a la causa del bien común» frente al egoísmo y la indiferencia, un llamamiento que realizó en la ceremonia en la que tomó posesión de su cargo de protocanónigo de la basílica de Santa María la Mayor.

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FMI ESPAÑA

Washington – El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado dos décimas, al 2,1 %, su previsión de crecimiento para España este año por el impacto de la guerra en Oriente Medio, al tiempo que alertó de las dificultades crecientes para acceder a una vivienda, lo que exige más «contundencia» para aumentar la oferta.

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AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/Kabul – Los talibanes volvieron a denunciar este viernes nuevos ataques en una provincia fronteriza del este del país, horas después de que Pakistán hubiera negado haber roto la tregua temporal de cinco días.

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K POP BTS

Seúl- La superbanda de K-pop BTS ha lanzado un nuevo disco, «Arirang», que reincorpora referencias a la tradición cultural corena y que marca el regreso completo del grupo tras cumplir el servicio militar en Corea del Sur, que se prepara para un concierto el sábado en la capital que podrá ser seguido hasta por 250.000 personas.

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– Seúl comenzó este viernes a transformarse en el epicentro del regreso de BTS, la banda más famosa de K-pop, con eventos por toda la capital, un día antes de su primer concierto desde 2022, que congregará a cientos de miles de fans frente al escenario y alrededores. Por Ruy A.Valdés

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ESPAÑA ARQUEOLOGÍA

Puerto del Hambre (Chile) – El inesperado e inédito hallazgo de un «real de a ocho» de plata, acuñado en tiempos de Felipe II, ha permitido a los arqueólogos certificar los orígenes de Puerto del Hambre, la colonia más austral fundada por los pioneros españoles, en pleno estrecho de Magallanes, y que encierra una de las historias de abandono más trágicas de la conquista de América. Por Maria José Rey

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ESPECIALES

– Con motivo del 50 aniversario del inicio de la dictadura en Argentina, la agencia EFE enviará este viernes y este sábado e una serie previa con la guía ARGENTINA DICTADURA.

– Con motivo del referéndum sobre la reforma de la justicia en Italia, que se celebrará el domingo 22 y lunes 23, la agencia EFE enviará este viernes una serie previa con la guía ITALIA JUSTICIA.

– Con motivo de las elecciones regionales que se celebrarán el próximo domingo en Bolivia, la agencia EFE enviará este viernes la última parte de una serie previa con la guía BOLIVIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

19:30h.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- La escritora Elvira Lindo diserta sobre su obra con los lectores londinenses en un evento llamado «Elvira Lindo a través de su obra». Instituto Cervantes. (Texto)

París.- FRANCIA SERIES.- El festival francés Séries Mania comienza en Lille con la española ‘Anatomía de un instante’ (Movistar Plus+) y la colombiana ‘Dear Killer Nannies’ (Disney+/Hulu) en competición. (Texto)

París.- FRANCIA LATINOAMÉRICA CINE.- Comienza el festival Cinélatino de Toulouse (sur de Francia), con la productora mexicana Bertha Navarro como invitada de honor y México como país foco. (Texto)

Madrid.- ESPAÑA MÉXICO.- Casa de México en España celebra por quinto año consecutivo la llegada de la primavera con una intervención de fachada realizada por el colectivo de mujeres tejedoras Cielo Tejido. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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