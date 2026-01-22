Temas del día de EFE Internacional del 22 de enero de 2026 (13.00 horas)

GROENLANDIA CRISIS

Bruselas – Los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre extraordinaria para analizar la situación creada tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un «preacuerdo» con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acerca de Groenlandia -cuyos detalles se desconocen- y una suspensión de su amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(La reunión se inicia a las 19.00 horas)

Las reacciones al «preacuerdo» se han ido sucediendo:

– En Dinamarca, la primera ministra, Mette Frederiksen, señaló que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le ha informado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

(Texto)

– Desde Davos, el canciller alemán, Friederich Merz, ha dicho que el preacuerdo «es el camino correcto» y Suecia ha afirmado que una Europa unida hizo dar marcha atrás a Trump.

(Texto)

– El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, defenderá la plena integridad territorial de Dinamarca en la reunión de los Veintisiete que aborda las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Groenlandia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en Londres a su colega danesa, Mette Frederiksen, en medio de la polémica por las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia, isla que forma parte del Reino de Dinamarca.

(Texto)

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – El presidente de EE. UU., Donald Trump, se reúne en los márgenes del Foro Económico de Davos con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha asegurado que los documentos sobre las garantías de seguridad y un acuerdo económico y de recuperación están prácticamente listos para ser firmados.

(Texto) (Foto) (Vídeo).

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidió este jueves en el Foro de Davos la ceremonia de puesta en marcha de la Junta de la Paz, un organismo internacional concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, pero que el líder republicano pretende ampliar a otros conflictos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Durante su discurso, Trump ha vuelto a criticar a España de ser «un aprovechado» por ser «el único país de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB» y agregó que le gustaría hablar con ese país al respecto.

(Texto)

– El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, participa en un debate sobre el reajuste del nuevo orden mundial y las transformaciones del escenario geopolítico internacional, en el Foro Económico Mundial de Davos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

-El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, y la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo Iweala, son algunos de los participantes más importantes del Foro.

(Texto) (Foto)

– El Presidente de Paraguay y presidente pro témpore del Mercosur, Santiago Peña, ofrecerá un briefing sobre el impacto estratégico del acuerdo con la UE, que ha quedado bloqueado tras la decisión del Parlamento Europeo de esperar una sentencia del Tribunal de Justicia sobre su idoneidad.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(A las 15.00 horas)

– El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabeza en el Foro Económico Mundial de Davos el acto de lanzamiento del Mundial de Fútbol de 2026, una edición histórica que se celebrará por primera vez en tres países —Canadá, México y Estados Unidos— y reunirá a 48 selecciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Al final de la jornada se enviarán las claves del día, el «cuaderno de Davos».

(Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin al emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz estadounidense para Ucrania a la vista de los últimos cambios introducidos por Kiev y sus aliados europeos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Según el Kremlin, las negociaciones serán después de las 17.00 GMT)

– Desde Leópolis (Ucrania), se enviará una crónica sobre las viejas estufas que los habitantes de Leópolis están recuperando para calentarse. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La segunda fase de la tregua en Gaza sigue registrando muertos casi diarios por ataques israelíes, entre acusaciones de Hamás a Israel de impedir la búsqueda del cuerpo del último rehén. y el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazando al grupo islamista con «ser destruidos» si no se desarman.

(Texto) (Foto)

(Se ha enviado información de que el presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy al líder palestino, Mahmud Abás, el envío de mil millones de dólares en activos rusos congelados en Estados Unidos para la reconstrucción de la Franja de Gaza)

– La comunidad judío-iraní sigue confiando en que el régimen de Teherán será derrocado tras el sofoco de las protestas y en medio de la amenaza de un ataque militar.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Desde Tel Aviv se enviará un análisis sobre la introducción del láser de alta potencia por parte del Ejército israelí contra cohetes y drones.

(Texto)

EEUU VENEZUELA

Caracas – La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el del mercado paralelo se ha reducido en Venezuela con la coyuntura surgida a raíz de la nueva relación entre Estados Unidos y el país suramericano, tras el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero que supuso la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores.

(Texto)

(Se ha enviado la liberación del opositor Rafael Tudares, el yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia)

– Médicos venezolanos marchan en Caracas para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de ser capturados por tropas militares estadounidenses tras un ataque a Caracas y tres regiones cercanas.

(Texto) (Foto) (Video)

(Se ha enviado información de que Delcy Rodríguez ha ordenado una docena de cambios en el mando militar y que la oposición mayoritaria afirma que 942 presos «siguen esperando la libertad».

UE MERCOSUR

Sao Paulo (Brasil) – Los cuatro países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- estudian qué pasos legislativos seguir tras la decisión del Parlamento Europeo de llevar el recién firmado acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque económico suramericano a la Justicia europea para que se pronuncie sobre su legalidad.

(Texto) (Foto) (Audio)

– En Estrasburgo (Francia), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, superó este jueves una nueva moción de censura impulsada por la ultraderecha en el Parlamento Europeo, la cuarta desde el pasado mes de julio.

(Texto)

CUBA VENEZUELA

La Habana- Tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el resto de aliados políticos de Cuba (Rusia, Irán y China) ha optado por limitar a gestos simbólicos y ayuda financiera su apoyo a La Habana frente a la profunda crisis que significa el fin de los envíos de petróleo desde Caracas y las continuas amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Foto)

GUATEMALA VIOLENCIA

Ciudad de Guatemala – Las cárceles en Guatemala, en el ojo del huracán en el país, se han convertido desde hace décadas en el centro de mando de las pandillas que operan en el territorio, organizando tras las rejas el millonario ‘negocio’ de las extorsiones a comerciantes, que les permite vivir con inusitados privilegios.

(Texto) (Foto) (Video)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Irán cumple este jueves dos semanas desconectado del internet global, sin apenas comunicación con el exterior y negocios locales golpeados económicamente, a pesar de que las protestas que provocaron la medida fueron reprimidas hace días.

(Texto)

(Se ha enviado información de que el régimen iraní, en su primer balance oficial, ha cifrado en al menos 3.117 los muertos por las protestas, así como otra de que la premio nobel de la paz, Narges Mohammadi, denuncia ataques contra su familia en Irán)

ÓSCAR

Los Ángeles – La Academia de Cine de Hollywood anuncia los nominados para la 98ª edición de los Óscar que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, en Los Ángeles, con ‘Una batalla tras otra’ y ‘Hamnet’ como las películas más destacadas tras su triunfo en los Globos de Oro.

(Texto) (Foto) (Video) (Directo)

MODA PARÍS

París – Las propuestas Miyake y las presentaciones de las españolas Camperlab y Sonia Carrasco protagonizan la tercera jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:30h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica las actas de la reunión de política monetaria del 18 de diciembre de 2025.

13:30h.- Madrid.- ÓSCAR SIRAT.- El equipo de ‘Sirat’, encabezado por su director, Oliver Laxe, asiste a la retransmisión de la lectura de las nominaciones a los Óscar 2026, en las que la película española opta a cinco categorías, entre ellas la de Mejor Película Internacional. Espacio Movistar (Gran Vía 28) (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, da un discurso ante los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

17:30h.- Bruselas.- OTAN DEFENSA.- El presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Giuseppe Cavo Dragone; el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), general Alexus G. Grynkewich, y el comandante supremo aliado de transformación (SACT), almirante Pierre Vandier, ofrecen una rueda de prensa al término de una reunión de dos días de los jefes de la Defensa de la Alianza Atlántica centrada en la disuasión ante retos comunes de seguridad.

19:00h.- Bruselas.- UE CUMBRE.- Los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre extraordinaria para abordar la respuesta ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia y de imponer nuevos aranceles a los países que se opongan a su voluntad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en la reunión. Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Las viejas estufas de azulejos, usadas durante décadas con fines decorativos, han recuperado su papel de calentar los apartamentos en Leópolis, donde los habitantes se calientan con leña en medio de los masivos cortes de luz causados por los ataques rusos y con temperaturas bajo cero. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin al emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- GROENLANDIA CRISIS.- El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en Londres a su colega danesa, Mette Frederiksen, en medio de la polémica por las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia, isla que forma parte del Reino de Dinamarca. (Texto)

Estocolmo.- GROENLANDIA CRISIS.- La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, recibe a su colega danés, Lars Løkke Rasmussen, en medio de la crisis causada por las ambiciones del presidente estadounidense, Donald Trump, por hacerse con Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. (Texto)

Belgrado.- SERBIA UE.- Una delegación de europarlamentarios tienen previsto iniciar hoy una visita de tres día en Belgrado, para analizar los avances de Serbia en su camino hacia la UE. El presidente serbio, Alksandar Vucic, y la presidenta del Parlamento serbio, Ana Brnabic, han anunciado que no quieren reunirse con la delegación. (hasta el 24 de enero) (Texto)

Viena.- AUSTRIA ESPIONAJE.- Comienza hoy en Viena el juicio contra Egisto Ott, un antiguo agente de los servicios de inteligencia de Austria, acusado de espiar a favor de Rusia.

París.- MODA PARÍS.- Las propuestas Miyake y las presentaciones de las españolas Camperlab y Sonia Carrasco protagonizan la tercera jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nicosia.- UE JUSTICIA INTERIOR.- Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre) (Texto) (Foto)

América

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- Colombia cerró 2025 con 187 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 14 más que el año anterior, una cifra que evidencia la continuidad del conflicto y que genera preocupación en la víspera de las elecciones de este año, por el riesgo de un nuevo repunte de la violencia política. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico publica el dato revisado del producto interior bruto (PIB) de EE.UU. del tercer trimestre de 2025. (Texto)

16:00h.- Tegucigalpa.- HONDURAS AGRICULTURA.- Presentan en Honduras un nuevo Censo Agropecuario Nacional, una herramienta que permitirá conocer los recursos con los que dispone el país, principalmente la disponibilidad de tierras para la producción agrícola. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Lima.- PERÚ JUSTICIA.- La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa en una audiencia presencial un pedido para destituir a la fiscal general de Perú, Delia Espinoza, quien actualmente cumple 6 meses de suspensión y ha sido inhabilitada durante 10 años para ejercer cargos públicos por el Congreso por una presunta infracción constitucional. Avenida Paseo de la República 3285 (San Isidro) (Texto)

17:00h.- Nueva York.- EEUU ANTIGÜEDADES.- Presentación a los medios de The Winter Show en Nueva York, la principal feria de antigüedades, diseño y arte en Estados Unidos, que se celebra desde hace unos 70 años.

23:00h.- Nueva York.- INTEL RESULTADOS.- La tecnológica estadounidense Intel presenta sus cuentas del cuarto trimestre tras obtener un beneficio de 4.100 millones de dólares en el tercero, lo que marcó su vuelta a la rentabilidad después de un año y medio, tras las inversiones del Gobierno de Estados Unidos, Nvidia y Softbank.

Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publica el dato de la tasa de inflación de la primera quincena del año, tras cerrar 2025 en el 3,69%

Buenos Aires.- FÚTBOL ARGENTINA.- Comienza una nueva edición del Torneo Apertura del fútbol argentino, con los partidos Aldosivi-Defensa y Justicia, Unión-Platense, Banfield-Huracán, Central Córdoba-Gimnasia e Instituto-Vélez Sarsfield (Texto)

Los Ángeles.- ÓSCAR.- La Academia de Cine de Hollywood anuncia los nominados para la 98ª edición de los Óscar que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, en Los Ángeles. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Nueva York.- EEUU ARTE.- La escultora peruana Grimanesa Amorós inaugura una muestra de luces LED y material reflectante en los grandes almacenes Printemps, en Wall Street. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo Americano de Historia Natural presenta “Grains of Change”, una jornada temática sobre el arroz como eje histórico para los países de Asia Oriental que contará con charlas acerca de su papel en la biodiversidad, demostraciones en directo de cómo hacer mochis y juegos de mesa tradicionales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO LIBROS.- Comienza la Feria Internacional del Libro de El Cairo reúne más de 1.400 editoriales y un total de 6.637 expositores además de eventos culturales y actividades temáticas centradas en la IA y la Generación Z en el Centro Internacional de Exposiciones de Egipto (EIEC) de la capital egipcia.

