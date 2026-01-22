Temas del día de EFE Internacional del 22 de enero de 2026 (19.00 horas)

10 minutos

GROENLANDIA CRISIS

Bruselas – Los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre extraordinaria para analizar la situación creada tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un «preacuerdo» con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acerca de Groenlandia -cuyos detalles se desconocen- y una suspensión de su amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– En Dinamarca, la primera ministra, Mette Frederiksen, señaló que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le ha informado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

(Texto)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró en Bruselas que Estados Unidos haya dado marcha atrás en sus amenazas de invasión de Groenlandia y de imponer aranceles a varios países europeos, pero aseguró que la Unión Europea «seguirá vigilante» y utilizará los instrumentos de que dispone para responder si alguno de sus socios vuelve a ser presionado.

(Texto)

– A su llegada a Bruselas, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que está agradecido por el hecho de que Trump se haya distanciado de sus planes de anexionar Groenlandia y de imponer aranceles a varios países europeos que se oponen a ello, al tiempo que aseguró que ese giro se debe al efecto de la unidad europea.

(Texto)

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asiste a la reunión informal de líderes de los Veintisiete de Bruselas con la disposición de hablar con los aliados si se considera necesario reforzar la seguridad en Groenlandia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió en Londres a su colega danesa, Mette Frederiksen, quien afirmó que su país ha vivido «tiempos muy difíciles», de los que está saliendo gracias a la ayuda de «buenos amigos y aliados fuertes» en Europa.

(Texto)

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprovechó este jueves su segundo día en el Foro de Davos (Suiza) para presentar su Junta de Paz, avanzar en las negociaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y mostrar los planes de su Administración para lo que denomina como «la nueva Gaza».

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

– Durante su discurso, Trump ha vuelto a acusar a España de ser «un aprovechado» por ser «el único país de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB» y agregó que le gustaría hablar con ese país al respecto.

(Texto)

– El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, afirmó en el Foro Económico Mundial de Davos que no hay que creer la narrativa rusa de que Moscú está venciendo a Ucrania y aseguró que «hay que tener fe, porque Ucrania va a ganar esta guerra».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo este jueves en el foro de Davos que no ve riesgos significativos relacionados con la Inteligencia Artificial (IA) comparables a los de la burbuja de las «puntocom» de finales de los años 90 del siglo pasado.

(Texto) (Foto)

– El presidente de Paraguay, Santiago Peña, defendió hoy en Davos la idea de que la Junta de Paz que ha inaugurado en el Foro de Davos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también aborde en sus trabajos situaciones como la de Venezuela.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabeza en el Foro Económico Mundial de Davos el acto de lanzamiento del Mundial de Fútbol de 2026, una edición histórica que se celebrará por primera vez en tres países —Canadá, México y Estados Unidos— y reunirá a 48 selecciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Al final de la jornada se envían las claves del día, el «cuaderno de Davos».

(Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Davos (Suiza) – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció en el Foro Económico de Davos que el equipo negociador de Kiev se citará el viernes y el sábado con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para avanzar en el camino hacia un fin negociado de la guerra, una reunión que espera se centre en el reparto de la región del Donbás.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin al emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz estadounidense para Ucrania a la vista de los últimos cambios introducidos por Kiev y sus aliados europeos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó tras reunirse en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania ha sido «bueno» y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Desde Leópolis (Ucrania), se ha enviado una crónica sobre las viejas estufas que los habitantes de Leópolis están recuperando para calentarse. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – – El Ejército israelí mató este jueves a cuatro palestinos en un ataque con tanque en la zona de Al Zeitoun, barrio ubicado en la parte sureste de la ciudad de Gaza, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializaba en Davos (Suiza) su Junta de Paz, en una ceremonia en la que estuvo arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno.

(Texto)

(Se ha enviado información de que el presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy al líder palestino, Mahmud Abás, el envío de mil millones de dólares en activos rusos congelados en Estados Unidos para la reconstrucción de la Franja de Gaza)

(Se han enviado unas claves sobre el delicado desarme de Hamás y las incógnitas sobre el armamento que aún conserva en Gaza)

(Texto)

– Desde Gaza, la artista visual Maisa Yusef continúa su trabajo entre los escombros de su estudio, destruido por los ataques aéreos israelíes, donde lleva a cabo talleres de arteterapia y dibujo para ofrecer un espacio de expresión seguro a las niñas gazatíes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU VENEZUELA

Redacción Internacional -La brecha entre el tipo de cambio fijado por el Banco Central y el dólar paralelo se ha acortado en los últimos días en Venezuela, en medio de la expectativa por los pasos que dará el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en materia económica y tras el anuncio del ingreso de dólares al mercado local, producto de la venta de petróleo a Estados Unidos.

(Texto)

(Se ha enviado la liberación del opositor Rafael Tudares, el yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia)

– Médicos venezolanos marchan en Caracas para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de ser capturados por tropas militares estadounidenses tras un ataque a Caracas y tres regiones cercanas.

(Texto) (Foto) (Video)

(Se ha enviado información de que Delcy Rodríguez ha ordenado una docena de cambios en el mando militar y que la oposición mayoritaria afirma que 942 presos «siguen esperando la libertad».

UE MERCOSUR

Sao Paulo (Brasil) – Los cuatro países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- estudian qué pasos legislativos seguir tras la decisión del Parlamento Europeo de llevar el recién firmado acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque económico suramericano a la Justicia europea para que se pronuncie sobre su legalidad.

(Texto) (Foto) (Audio)

– El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llamó este jueves desde Davos (Suiza) a la Unión Europea a «persistir» e implementar de «manera transitoria» el acuerdo entre la UE y Mercosur, ya que «existen los mecanismos legales» para hacerlo.

(Texto) (Vídeo)

– En Estrasburgo (Francia), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, superó este jueves una nueva moción de censura impulsada por la ultraderecha en el Parlamento Europeo, la cuarta desde el pasado mes de julio.

(Texto)

CUBA VENEZUELA

La Habana – El fin del petróleo venezolano para Cuba y las continuas amenazas a la isla del presidente de EE.UU., Donald Trump, han arrancado a sus principales aliados políticos -Rusia, China e Irán- gestos simbólicos, donaciones de alimentos y ayuda financiera. Por Juan Carlos Espinosa

(Texto) (Foto)

GUATEMALA VIOLENCIA

Ciudad de Guatemala – Las cárceles en Guatemala, en el ojo del huracán en el país, se han convertido desde hace décadas en el centro de mando de las pandillas que operan en el territorio, organizando tras las rejas el millonario ‘negocio’ de las extorsiones a comerciantes, que les permite vivir con inusitados privilegios.

(Texto) (Foto) (Video)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Irán cumple este jueves dos semanas desconectado del internet global, sin apenas comunicación con el exterior y negocios locales golpeados económicamente, a pesar de que las protestas que provocaron la medida fueron reprimidas hace días.

(Texto)

(Se ha enviado información de que el régimen iraní, en su primer balance oficial, ha cifrado en al menos 3.117 los muertos por las protestas, así como otra de que la premio nobel de la paz, Narges Mohammadi, denuncia ataques contra su familia en Irán)

ÓSCAR

Los Ángeles – La cinta de vampiros ‘Los pecadores’, de Ryan Coogler, batió el récord de la película más nominada en la historia de los Óscar con 16 candidaturas, en una edición marcada por el reconocimiento a la española ‘Sirat’ y a la brasileña ‘El agente secreto’, que aspiran a dos y cuatro estatuillas, respectivamente.

(Texto) (Foto) (Video) (Directo)

MODA PARÍS

París – La sutileza y el dominio del estampado han sido la constante en el desfile IM Men de Issey Miyake, que ha tenido lugar este jueves en París, en el marco de su semana de moda masculina para el otoño-invierno 2026-27, con los abrigos, los pantalones y las chaquetas como triunvirato a subrayar. Por Abraham de Amézaga

(Texto) (Foto) (Vídeo)

int/lab/rf

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245