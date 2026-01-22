Temas del día de EFE Internacional del 22 de enero dfe 2026 (09.00 horas)

20 minutos

GROENLANDIA CRISIS

Bruselas – Los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre extraordinaria para analizar la situación creada tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un «preacuerdo» con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acerca de Groenlandia -cuyos detalles se desconocen- y una suspensión de su amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(La reunión se inicia a las 19.00 horas)

– El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, defenderá la plena integridad territorial de Dinamarca en la reunión de los Veintisiete que aborda las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Groenlandia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló este jueves que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le ha informado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

(Texto)

(Se irán enviado sucesivas reacciones de los dirigentes europeos e informaciones relacionadas con el contenido del preacuerdo)

– El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en Londres a su colega danesa, Mette Frederiksen, en medio de la polémica por las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia, isla que forma parte del Reino de Dinamarca.

(Texto)

(Se ha enviado una información desde Moscú: Putin pone precio a Groenlandia, hasta los 1.000 millones de dólares)

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – El presidente de EE. UU., Donald Trump, prevé reunirse en los márgenes del Foro Económico de Davos con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha asegurado que los documentos sobre las garantías de seguridad y un acuerdo económico y de recuperación están prácticamente listos para ser firmados.

(Texto) (Foto) (Vídeo).

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preside este jueves en el Foro de Davos, antes de regresar a Washington, la ceremonia de puesta en marcha de la Junta de la Paz, un organismo internacional concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, pero que el líder republicano pretende ampliar a otros conflictos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado un resumen; Trump llega a Davos como provocador y acaba anunciando un preacuerdo sobre Groenlandia)

– El canciller alemán Friedrich Merz, ofrece una alocución a los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, participa en un debate sobre el reajuste del nuevo orden mundial y las transformaciones del escenario geopolítico internacional, en el Foro Económico Mundial de Davos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Israel, Isaac Herzog, el gobernador de California, Gavin Newsom, una de las voces más firmes en EE. UU. en contra del actual presidente Donald Trump, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, y la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo Iweala, son algunos de los participantes más importantes del Foro.

(Texto) (Foto)

– El Presidente de Paraguay y presidente pro témpore del Mercosur, Santiago Peña, ofrecerá un briefing sobre el impacto estratégico del acuerdo con la UE, que ha quedado bloqueado tras la decisión del Parlamento Europeo de esperar una sentencia del Tribunal de Justicia sobre su idoneidad.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(A las 15.00 horas)

– El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabeza en el Foro Económico Mundial de Davos el acto de lanzamiento del Mundial de Fútbol de 2026, una edición histórica que se celebrará por primera vez en tres países —Canadá, México y Estados Unidos— y reunirá a 48 selecciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Al final de la jornada se enviarán las claves del día, el «cuaderno de Davos».

(Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin al emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz estadounidense para Ucrania a la vista de los últimos cambios introducidos por Kiev y sus aliados europeos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

( Putin dijo la noche del miércoles que podría ceder sus activos congelados en Estados Unidos, que valoró en 1.000 millones de dólares, para reconstruir Ucrania tras un acuerdo de paz o Palestina).

– Desde Leópolis (Ucrania), se enviará una crónica sobre las viejas estufas que los habitantes de Leópolis están recuperando para calentarse. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La segunda fase de la tregua en Gaza sigue registrando muertos casi diarios por ataques israelíes, entre acusaciones de Hamás a Israel de impedir la búsqueda del cuerpo del último rehén. y el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazando al grupo islamista con «ser destruidos» si no se desarman.

(Texto) (Foto)

– La comunidad judío-iraní sigue confiando en que el régimen de Teherán será derrocado tras el sofoco de las protestas y en medio de la amenaza de un ataque militar.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Desde Tel Aviv se enviará un análisis sobre la introducción del láser de alta potencia por parte del Ejército israelí contra cohetes y drones.

(Texto)

EEUU VENEZUELA

Caracas – La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el del mercado paralelo se ha reducido en Venezuela con la coyuntura surgida a raíz de la nueva relación entre Estados Unidos y el país suramericano, tras el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero que supuso la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores.

(Texto)

(Se ha enviado la liberación del opositor Rafael Tudares, el yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia)

– Médicos venezolanos marchan en Caracas para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de ser capturados por tropas militares estadounidenses tras un ataque a Caracas y tres regiones cercanas.

(Texto) (Foto) (Video)

(Se ha enviado información de que Delcy Rodríguez ha ordenado una docena de cambios en el mando militar y que la oposición mayoritaria afirma que 942 presos «siguen esperando la libertad».

UE MERCOSUR

Sao Paulo (Brasil) – Los cuatro países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- estudian qué pasos legislativos seguir tras la decisión del Parlamento Europeo de llevar el recién firmado acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque económico suramericano a la Justicia europea para que se pronuncie sobre su legalidad.

(Texto) (Foto) (Audio)

– En Estrasburgo (Francia), el Parlamento Europeo vota una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a costa del acuerdo UE-Mercosur, la cuarta que afronta la alemana en los últimos siete meses.

(Texto)

CUBA VENEZUELA

La Habana- Tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el resto de aliados políticos de Cuba (Rusia, Irán y China) ha optado por limitar a gestos simbólicos y ayuda financiera su apoyo a La Habana frente a la profunda crisis que significa el fin de los envíos de petróleo desde Caracas y las continuas amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Foto)

GUATEMALA VIOLENCIA

Ciudad de Guatemala – Las cárceles en Guatemala, en el ojo del huracán en el país, se han convertido desde hace décadas en el centro de mando de las pandillas que operan en el territorio, organizando tras las rejas el millonario ‘negocio’ de las extorsiones a comerciantes, que les permite vivir con inusitados privilegios.

(Texto) (Foto) (Video)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Irán cumple este jueves dos semanas desconectado del internet global, sin apenas comunicación con el exterior y negocios locales golpeados económicamente, a pesar de que las protestas que provocaron la medida fueron reprimidas hace días.

(Texto)

(Se ha enviado información de que el régimen iraní, en su primer balance oficial, ha cifrado en al menos 3.117 los muertos por las protestas, así como otra de que la premio nobel de la paz, Narges Mohammadi, denuncia ataques contra su familia en Irán)

HONG KONG JUICIO

Hong Kong- Un tribunal de Hong Kong inició este jueves el juicio por incitación a la subversión contra los tres líderes de la ya disuelta Alianza en Apoyo a los Movimientos Demócráticos y Patrióticos de China, la organización que hasta hace unos años convocaba las vigilias en recuerdo de la masacre de Tiananmen de 1989, en otro ejemplo más de aniquilación de libertades en la excolonia británica.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ÓSCAR

Los Ángeles – La Academia de Cine de Hollywood anuncia los nominados para la 98ª edición de los Óscar que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, en Los Ángeles, con ‘Una batalla tras otra’ y ‘Hamnet’ como las películas más destacadas tras su triunfo en los Globos de Oro.

(Texto) (Foto) (Video) (Directo)

MODA PARÍS

París – Las propuestas Miyake y las presentaciones de las españolas Camperlab y Sonia Carrasco protagonizan la tercera jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El canciller aleman Friedrich Merz, participa en el Foro Económico Mundial de Davos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Ginebra.- ISRAEL PALESTINA.- Rueda de prensa con los nuevos miembros de la Comisión de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos (Texto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- PLATAFORMAS ESTRENOS.- Evento de presentación de contenidos de Netflix para 2026. Espacio Ventas (C. Alcalá, 182)

11:00h.- Bruselas.- UE DEUDA.- Eurostat publica los datos de deuda y déficit públicos de la Unión Europea del tercer trimestre de 2025.

11:00h.- Davos.- FORO DAVOS.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, habla en Foro Económico Mundial de Davos. (Texto) (Foto() (Vídeo)

12:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El Bundesbank alemán publica su boletín económico de enero en el que analiza la situación económica de Alemania, que creció un 0,2 % en 2025 después de dos años consecutivos en recesión.

13:30h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica las actas de la reunión de política monetaria del 18 de diciembre de 2025.

13:30h.- Madrid.- ÓSCAR SIRAT.- El equipo de ‘Sirat’, encabezado por su director, Oliver Laxe, asiste a la retransmisión de la lectura de las nominaciones a los Óscar 2026, en las que la película española opta a cinco categorías, entre ellas la de Mejor Película Internacional. Espacio Movistar (Gran Vía 28) (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, da un discurso ante los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

17:30h.- Bruselas.- OTAN DEFENSA.- El presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Giuseppe Cavo Dragone; el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), general Alexus G. Grynkewich, y el comandante supremo aliado de transformación (SACT), almirante Pierre Vandier, ofrecen una rueda de prensa al término de una reunión de dos días de los jefes de la Defensa de la Alianza Atlántica centrada en la disuasión ante retos comunes de seguridad.

19:00h.- Bruselas.- UE CUMBRE.- Los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre extraordinaria para abordar la respuesta ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia y de imponer nuevos aranceles a los países que se opongan a su voluntad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en la reunión. Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Las viejas estufas de azulejos, usadas durante décadas con fines decorativos, han recuperado su papel de calentar los apartamentos en Leópolis, donde los habitantes se calientan con leña en medio de los masivos cortes de luz causados por los ataques rusos y con temperaturas bajo cero. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin al emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA PALESTINA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el líder de Palestina, Mahmud Abás, para hablar sobre la cooperación económica bilateral y la situación en la Franja de Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- GROENLANDIA CRISIS.- El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en Londres a su colega danesa, Mette Frederiksen, en medio de la polémica por las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia, isla que forma parte del Reino de Dinamarca. (Texto)

Estocolmo.- GROENLANDIA CRISIS.- La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, recibe a su colega danés, Lars Løkke Rasmussen, en medio de la crisis causada por las ambiciones del presidente estadounidense, Donald Trump, por hacerse con Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. (Texto)

Belgrado.- SERBIA UE.- Una delegación de europarlamentarios tienen previsto iniciar hoy una visita de tres día en Belgrado, para analizar los avances de Serbia en su camino hacia la UE. El presidente serbio, Alksandar Vucic, y la presidenta del Parlamento serbio, Ana Brnabic, han anunciado que no quieren reunirse con la delegación. (hasta el 24 de enero) (Texto)

Viena.- AUSTRIA ESPIONAJE.- Comienza hoy en Viena el juicio contra Egisto Ott, un antiguo agente de los servicios de inteligencia de Austria, acusado de espiar a favor de Rusia.

París.- MODA PARÍS.- Las propuestas Miyake y las presentaciones de las españolas Camperlab y Sonia Carrasco protagonizan la tercera jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nicosia.- UE JUSTICIA INTERIOR.- Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre) (Texto) (Foto)

América

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- Colombia cerró 2025 con 187 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 14 más que el año anterior, una cifra que evidencia la continuidad del conflicto y que genera preocupación en la víspera de las elecciones de este año, por el riesgo de un nuevo repunte de la violencia política. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico publica el dato revisado del producto interior bruto (PIB) de EE.UU. del tercer trimestre de 2025. (Texto)

16:00h.- Tegucigalpa.- HONDURAS AGRICULTURA.- Presentan en Honduras un nuevo Censo Agropecuario Nacional, una herramienta que permitirá conocer los recursos con los que dispone el país, principalmente la disponibilidad de tierras para la producción agrícola. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Lima.- PERÚ JUSTICIA.- La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa en una audiencia presencial un pedido para destituir a la fiscal general de Perú, Delia Espinoza, quien actualmente cumple 6 meses de suspensión y ha sido inhabilitada durante 10 años para ejercer cargos públicos por el Congreso por una presunta infracción constitucional. Avenida Paseo de la República 3285 (San Isidro) (Texto)

17:00h.- Nueva York.- EEUU ANTIGÜEDADES.- Presentación a los medios de The Winter Show en Nueva York, la principal feria de antigüedades, diseño y arte en Estados Unidos, que se celebra desde hace unos 70 años.

23:00h.- Nueva York.- INTEL RESULTADOS.- La tecnológica estadounidense Intel presenta sus cuentas del cuarto trimestre tras obtener un beneficio de 4.100 millones de dólares en el tercero, lo que marcó su vuelta a la rentabilidad después de un año y medio, tras las inversiones del Gobierno de Estados Unidos, Nvidia y Softbank.

Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publica el dato de la tasa de inflación de la primera quincena del año, tras cerrar 2025 en el 3,69%

Santo Domingo.- BÉISBOL REPÚBLICA DOMINICANA.- Los Toros del Este de enfrentan a los Leones del Escogido en La Romana, este del país, en el segundo partido de la final del torneo profesional de béisbol dominicano. Estadio Francisco Micheli (Texto)

Buenos Aires.- FÚTBOL ARGENTINA.- Comienza una nueva edición del Torneo Apertura del fútbol argentino, con los partidos Aldosivi-Defensa y Justicia, Unión-Platense, Banfield-Huracán, Central Córdoba-Gimnasia e Instituto-Vélez Sarsfield (Texto)

Montevideo.- FÚTBOL AMISTOSOS.- El uruguayo Montevideo Wanderers y el chileno Universidad de Concepción se enfrentan en un amistoso de pretemporada enmarcado en la Serie Río de la Plata. (Texto)

Los Ángeles.- ÓSCAR.- La Academia de Cine de Hollywood anuncia los nominados para la 98ª edición de los Óscar que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, en Los Ángeles. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Panamá.- FÚTBOL AMISTOSO: PANAMÁ-MÉXICO.- Crónica del partido amistoso, fuera de fecha FIFA, entre las selecciones de Panamá y México, a realizarse en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la capital panameña. (Texto) (Foto)

Nueva York.- EEUU ARTE.- La escultora peruana Grimanesa Amorós inaugura una muestra de luces LED y material reflectante en los grandes almacenes Printemps, en Wall Street. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo Americano de Historia Natural presenta “Grains of Change”, una jornada temática sobre el arroz como eje histórico para los países de Asia Oriental que contará con charlas acerca de su papel en la biodiversidad, demostraciones en directo de cómo hacer mochis y juegos de mesa tradicionales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO LIBROS.- Comienza la Feria Internacional del Libro de El Cairo reúne más de 1.400 editoriales y un total de 6.637 expositores además de eventos culturales y actividades temáticas centradas en la IA y la Generación Z en el Centro Internacional de Exposiciones de Egipto (EIEC) de la capital egipcia.

África

09:00h.- Nairobi.- MEDIOAMBIENTE FINANZAS.- El Programa de la ONU para el Medioambiente (PNUMA) publica su «Informe sobre el estado de las finanzas para la naturaleza» de 2026. (Texto)

Túnez.- TÚNEZ CONTAMINACIÓN.- El Tribunal de Primera Instancia de Gabes determina la paralización temporal de un complejo químico contaminante en Túnez, tras seis aplazamientos, de un caso considerado «urgente» (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón (BoJ) inicia su reunión de dos días sobre política monetaria.

Sídney.- AUSTRALIA TERRORISMO.- Australia conmemora el primer día nacional para recordar a las víctimas del atentando antisemita del 14 de diciembre en Sídney, en el que murieron 15 personas.

Bangkok.- TAILANDIA TURISMO.- Tailandia celebra su foro anual de turismo con una rueda de prensa, en plena búsqueda de ideas y proyectos que impulsen las visitas al país asiático ante el descenso de turistas de China, la principal fuente de visitantes prepandemia.

Davos.- FORO DAVOS.- El exgeneral Prabowo Subianto, presidente de Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, comparece en el Foro Davos.

Hong Kong.- HONG KONG JUICIO.- Tres activistas de Hong Kong, reconocidos por su activismo prodemocrático y miembros de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, organización conocida por conmemorar la masacre de Tiananmén, enfrentan un juicio bajo acusaciones de subversión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR PIB.- El Banco de Corea (BoK) publica su informe preliminar del crecimiento del cuarto trimestre y anual de 2025. En el tercer trimestre, Corea del Sur creció un 1,3 % respecto al trimestre previo, lo que supuso su mejor cifra en casi cuatro años. El banco central pronosticó en diciembre un crecimiento anual del 1 % para 2025. (Texto)

Tokio.- JAPÓN GOBIERNO.- La decisión de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de convocar elecciones anticipadas apenas tres meses después de asumir el cargo es una apuesta arriesgada que podría acabar con el liderazgo de la primera mujer mandataria del país.

Seúl.- COREA DEL SUR EEUU.- El primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, realizará una visita de cinco días a EE.UU. a partir del jueves, donde se reunirá con altos funcionarios estadounidenses, no desvelados hasta el momento, para abordar asuntos pendientes en Washington y Nueva York en medio de rumores de que podría verse con el vicepresidente estadounidense JD Vance.

Taipéi.- TAIWÁN POLÍTICA.- El secretario general del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante) de Taiwán, Hsu Kuo-yung, comparece ante los medios de comunicación internacionales, en medio de las tensiones entre Pekín y Taipéi. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245