Temas del día de EFE Internacional del 23 de febrero de 2026 (19.00 horas)

8 minutos

MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México – México intenta volver a la normalidad tras la ola de violencia desatada el domingo en al menos 16 estados del país tras la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque las clases siguen suspendidas en algunas zonas del país.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Veinticinco militares mexicanos murieron este domingo en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’, líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que «el día de hoy» se registra «más tranquilidad» tras los hechos violentos registrados el domingo en gran parte del país, luego de la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La operación militar en México en la que fue abatido ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue fruto de un proceso de inteligencia «muy complicado» en el que la información de EE.UU. permitió localizar al capo y abatirlo después de que tratara de huir al verse acorralado.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Bruselas – Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) no lograron este lunes superar las reticencias de Hungría y Eslovaquia y acordar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, proyectado con ocasión de los cuatro años de guerra en Ucrania.

(Texto) (Audio)

– La Unión Europea escenificará mañana su papel de único sostén de Ucrania con el viaje a Kiev de sus representantes para arropar al presidente Volodímir Zelenski cuando termina el cuarto año de conflicto por la invasión rusa.

(Texto)

– Tras cuatro años de guerra con Rusia, la economía de Ucrania, dependiente en buena parte de inyecciones de préstamos y centrada en gastos de seguridad y defensa, prevé un crecimiento de su PIB en torno al 1,8 %, menos que el año anterior. (Texto)

(Enviado a las 10.16 horas)

IRÁN EEUU

Teherán – Irán se prepara para una nueva ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos el jueves en Ginebra, en medio de la creciente presión militar de Washington y con renovadas protestas en universidades contra la República Islámica.

(Texto)

– Irán condenó a muerte a un manifestante acusado de asesinar a un coronel de la Policía durante las protestas antigubernamentales de enero, en lo que es la primera sentencia de muerte oficial tras la represión de las movilizaciones que dejaron miles de muertos.

(Texto)

(El presidente de EE.UU. Donald Trump, ha indicado a sus asesores, que si la diplomacia no logra que Irán ceda en el desarrollo de su programa nuclear, considerará un ataque mucho mayor en los próximos meses para expulsar a sus líderes políticos, informó The New York Times).

GUERRA COMERCIAL

Bruselas – El Parlamento Europeo suspendió este lunes la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos hasta saber si el Gobierno de Donald Trump va a seguir cumpliendo el pacto tras la sentencia de la Corte Suprema que ha invalidado su política arancelaria.

(Texto)

En Pekín, China aseguró este lunes que está «evaluando» el contenido y el impacto del fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump y volvió a criticar el «proteccionismo» de Washington, después de que el dirigente anunciara una nueva tarifa global del 15 %.

(Texto)

– Ganadores y perdedores en Asia-Pacífico del nuevo régimen arancelario: China y potencias exportadoras como Vietnam se benefician, Singapur y Australia salen perdiendo.

(Texto)

ONU D.HUMANOS

Ginebra – Los derechos humanos están sufriendo «un ataque a gran escala en todo el mundo», el imperio de la ley está siendo sustituido por el de la fuerza y a menudo quienes están perpetrando estos ataques son «aquellos que ostentan el mayor poder», advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

EEUU TEMPORAL

Nueva York – Una potente tormenta invernal con condiciones de ventisca mantiene este lunes paralizado el noreste de Estados Unidos, dejando acumulaciones de nieve que superan los 60 centímetros en algunas zonas de Nueva Jersey y casi alcanzan los 40 cm en la ciudad de Nueva York, lo que amenaza con batir récords históricos en la Gran Manzana.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SÁHARA OCCIDENTAL

Washington – Marruecos y el Frente Polisario, junto a Argelia y Mauritania como observadores, celebran este lunes y martes en Washington una nueva ronda de conversaciones sobre el Sáhara Occidental convocados por EE.UU, después del reciente encuentro en Madrid, y al igual que este será en la más estricta confidencialidad.

(Texto)

CPI FILIPINAS

La Haya – La Corte Penal Internacional (CPI) inició este lunes la audiencia de confirmación de cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, en una sesión marcada por la ausencia del acusado y el choque entre la Fiscalía, que lo sitúa “en el corazón” de un plan de asesinatos, y la Defensa, que denuncia persecución política.

(Texto)

PAÍSES BAJOS GOBIERNO

La Haya – El nuevo gobierno neerlandés, una coalición de centroderecha en minoría liderada por el liberal progresista Rob Jetten, juró este lunes el cargo ante el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos, dando inicio a una legislatura con una estabilidad cuestionada que dependerá de pactos con la oposición para sacar adelante su agenda.

(Texto) (Foto)

(Se ha enviado también Perfil de Rob Jetten, el primer ministro más joven de Países Bajos, y unas Claves del nuevo gobierno neerlandés: europeísta, joven, ambicioso, pero en minoría)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Al menos 65 personas han sido liberadas en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía el pasado jueves, indicó este lunes la ONG Foro Penal al informar que presentó ante el Parlamento una solicitud de revisión a los casos de unos 232 detenidos por temas políticos para que evalúe la aplicación de la norma.

– La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, anunció este lunes que propondrá que la UE levante las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como había propuesto España.

(Texto)

– El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

PARAMOUNT WARNER BROS

Nueva York – Este lunes se cumple el plazo dado por Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance para mejorar su oferta de compra, después de que el grupo rechazara su última propuesta y lograra el visto bueno de Netflix para seguir negociando con otros interesados antes de tomar una decisión definitiva, en un caso que ha enfrentado varios giros y pujas por uno de los principales estudios de Hollywood.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

19:00h.- Ciudad de Panamá.- ODEBRECHT PANAMÁ.- Tras un receso de diez días, se retoma el juicio de Odebrecht en Panamá con el inicio de la etapa de los alegatos finales del caso, el mayor escándalo de corrupción del país y que involucra a dos expresidentes, exministros y empresarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU TEMPORAL.- Alrededor de 70 millones de personas se enfrentan este lunes a las consecuencias de una gran tormenta invernal que ha puesto en situación de emergencia a una amplia región desde Boston y Nueva York hasta Nueva Jersey y que ha obligado a cancelar unos 3.800 vuelos y podría dejar casi un metro de nieve en algunos puntos. (Texto) (Foto) (Video)

Viña del Mar (Chile) – Segunda jornada de la edición 65° Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. (Texto) (Foto) (Video)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Nueva York – PARAMOUNT WARNER BROS – Se cumple el plazo que dio Warner Bros Discovery (WBD) del periodo de negociación de siete días con Paramount Skydance (PSKY).

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245