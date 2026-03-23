Temas del día de EFE Internacional del 23 de marzo de 2026 (07:30 horas)

15 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén – Irán no cede ante Estados Unidos y eleva el tono ante sus amenazas, que incluyen destruir las infraestructuras energéticas en la región y en Israel en caso de que Washington ataque las centrales eléctricas iraníes por el cierre del estrecho de Ormuz.

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– Expira teóricamente el ultimátum de 48 horas dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que Irán permita la navegación en el estrecho de Ormuz.

– El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia oleada de ataques contra infraestructura del «régimen terrorista iraní» en Teherán, según un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel.

– Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait informaron este lunes de nuevos ataques sobre su territorio, cuando se cumplen 24 días desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

– El presidente de Líbano, Joseph Aoun, denuncia el preludio de una invasión terrestre en el sur del país, donde el Ejército israelí ha comenzado a volar los puentes sobre el río Litani para aislar esa parte del resto del territorio nacional. (Texto) (Foto)

FRANCIA ELECCIONES

París.- Los partidos analizan la segunda vuelta de las municipales en Francia, que ha deparado que París y Marsella, las dos ciudades más pobladas, siguen en manos de socialistas que se negaron a aliarse con candidatos de La Francia Insumisa, mientras la derecha alcanza el triunfo en ciudades medianas.

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– La mujer que hizo historia como la primera alcaldesa de París, Anne Hidalgo, abandona su puesto al frente de la capital francesa tras doce años, dejando tras de sí un legado de transformación, en especial frente a la crisis climática que ahora cuidará otro socialista, Emmanuel Grégoire: un París más verde y con menos coches.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis – Los combates se intensifican en Ucrania a medida que Rusia intenta de nuevo avanzar en el este y en otras partes del frente, aunque las fuerzas ucranianas continúan sus contraataques en distintos sectores del campo de batalla.

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– El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar la situación en Ucrania. (Texto)

EUROPA ULTRACONSERVADORES

Budapest – El grupo europarlamentario «Patriotas por Europa», el tercero en la Eurocámara, celebra hoy en Budapest su primera asamblea, a la que tienen previsto acudir los principales líderes de partidos ultraeuropeos europeos, como la francesa Marine le Pen (RN), el español Santiago Abascal (Vox), el primer ministro checo, Andrej Babis (ANO), el austríaco Herbert Kickl (FPÖ) o el neerlandés Geert Wilders (PVV), entre otros.

EEUU INMIGRACIÓN

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional despliega agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos para apoyar los controles de seguridad y aliviar la carga de la Autoridad de Seguridad en el Transporte, cuyos funcionarios llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del Gobierno de Donald Trump.

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AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad – Expira en la medianoche la tregua entre Afganistán y Pakistán, enfrentados por la insurgencia talibana que Islamabad asegura que ataca contra su territorio y que quiere eliminar.

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EE.UU CUBA CONVOY

La Habana – Varias embarcaciones del Convoy Nuestra América de solidaridad con Cuba tienen previsto atracar este lunes en el puerto de La Habana con su carga humanitaria y su mensaje de repulsa al bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla.

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– La base naval de EE.UU en Guantánamo, uno de los enclaves militares más antiguos y controvertidos del Caribe, podría ocupar un papel central en el caso de un ataque contra Cuba, un escenario improbable pero no imposible según analistas, en medio de la renovada presión de Washington.

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ESLOVENIA ELECCIONES

Zagreb – La ajustada victoria en las elecciones legislativas del europeísta primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, abre desde este lunes un complejo panorama para formar gobierno con un Parlamento fragmentado, tras unos comicios marcadas por acusaciones de injerencia y espionaje por parte de una empresa israelí.

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FRANCIA ESPAÑA

París – El Foro Económico Francia-España, organizado por las patronales de los dos países, MEDEF y CEOE, que firman una declaración conjunta, reúne a ejecutivos de empresas de los dos países y a los respectivos ministros de Economía, Roland Lescure y Carlos Cuerpo.

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DARIO FO

Roma – Italia celebrará a partir de este martes el centenario del nacimiento de Dario Fo, el comediante que ganó el Nobel de Literatura con su verborrea, su teatro y con un lenguaje propio con el que fustigó al poder terrenal y celestial. Por Gonzalo Sánchez

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

11:15h.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- Rueda de prensa del copresidente del Partido Socialdemócrata (SPD) Lars Klingbeil y el candidato a primer ministro en las elecciones del estado federado de Renania-Palatinado, en el suroeste de Alemania, Alexander Schweitzer, tras los comicios regionales del domingo.

13:30h.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, comparece ante los medios junto al candidato del partido conservador en las elecciones del domingo en Renania-Platinado, Gordon Schnieder. (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Roma.- ITALIA JUSTICIA.- Italia termina el referéndum de dos días al que se ha sometido la controvertida reforma judicial del Gobierno de Giorgia Meloni, una consulta que servirá para calibrar la fuerza de la mandataria ultraderechista y de su oposición. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Londres.- R.UNIDO PARLAMENTO.- El primer ministro británico, Keir Starmer, comparece ante el Comité de Enlace de la Cámara de los Comunes, formado por los presidentes de los comités de la cámara baja. (Texto)

16:30h.- Oporto.- PORTUGAL UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ex primer ministro de Portugal (2015-2024), da un discurso en la Universidad de Oporto.

16:30h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, condecora al batallón de la guardia del Ministerio de Defensa en una ceremonia militar.

17:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane, da un discurso en una conferencia sobre la interacción entre el cambio climático, la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero.

17:00h.- Roma.- THE BOYS.- A las puertas de su quinta y última temporada, la serie satírica ‘The Boys’, de Amazon Prime Video, se despide convertida en una inquietante «bola de cristal» que refleja, cada vez con mayor nitidez, la realidad política y social contemporánea. (Texto) (Vídeo)

18:00h.- Roma.- ITALIA ESPAÑA.- El académico español Javier Moreno Luzón imparte en Roma la conferencia «Alfonso XIII y Víctor Manuel III: Vidas paralelas, pero no demasiado» (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los combates se intensifican en Ucrania a medida que Rusia vuelve a aumentar sus intentos de avanzar en el este y en otras partes del frente, aunque las fuerzas ucranianas continúan sus contraataques en distintos sectores del campo de batalla. (Texto)

Londres.- R.UNIDO JUSTICIA.- Un hombre iraní de 34 años y una mujer rumana de 31 comparecen ante el tribunal escocés de Dumbarton tras ser acusados de intentar entrar en la basa naval británica de Clyde, al oeste de Escocia, que alberga los submarinos nucleares del Reino Unido. (Texto)

Larisa.- GRECIA ACCIDENTE.- Arranca hoy en Larisa el juicio por «homicidio negligente» y otros delitos con pena de hasta cadena perpetua contra 36 personas, entre ellos altos cargos y un expresidente de la empresa estatal de Ferrocarriles de Grecia (OSE), por el accidente ferroviario que en 2023 causó la muerte de 57 personas en el norte de Grecia. (Texto)

Sarajevo.- BOSNIA PROTESTA.- Los camioneros de Bosnia y Herzegovina inician hoy una nueva protesta contra las más recientes reglas de migración de la UE para conductores de países extracomunitarios.

Budapest.- HUNGRÍA ULTRACONSERVADORES.- El grupo europarlamentario ‘Patriotas por Europa’, el tercero en la Eurocámara, celebra hoy en Budapest una asamblea, a la que tienen previsto acudir los principales líderes de partidos ultraeuropeos europeos. (Texto) (Foto)

Atenas.- GRECIA HUELGA.- Los trabajadores ferroviarios en Grecia han convocado para hoy una huelga de 24 horas con motivo del inicio del juicio en Larisa (norte) por un accidente de trenes que causó la muerte de 57 personas en 2023.

París.- FRANCIA MIGUEL ÁNGEL.- La exposición ‘Tras Miguel Ángel’ reúne unas cuarenta obras que revelan las diversas formas en que Miguel Ángel fue estudiado, copiado, contemplado o reinterpretado desde el Renacimiento, y especialmente en el siglo XIX. (Texto)

Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- Los últimos once años, desde 2015 hasta 2025, fueron los más calurosos desde que se tienen registros, advirtió este lunes la Organización Meteorológica Mundial en su último informe. (Texto)

América

La Paz – BOLIVIA ELECCIONES – Bolivia espera este lunes los resultados finales de las elecciones regionales mientras los datos preliminares del conteo rápido arrojan que liderazgos emergentes tomarán las regiones antes dominadas por el exoficialista Movimiento al Socialismo (MAS) pero sin una fuerza política que domine claramente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO ECONOMÍA – El Gobierno de México habla sobre la ruta que seguirá el país tras el inicio formal de la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras el primer encuentro que autoridades mexicanas sostuvieron en Washington con sus contrapartes estadounidenses. (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU CUBA.- La base naval de EE.UU en Guantánamo, uno de los enclaves militares más antiguos y controvertidos del Caribe, podría ocupar un papel central en el caso de un ataque contra Cuba, un escenario improbable pero no imposible según analistas, en medio de la renovada presión de Washington. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA MAR.- Bolivia conmemora los 147 años de la pérdida de su litoral ante Chile con la mira puesta en la nueva relación entre su presidente Rodrigo Paz y el nuevo mandatario chileno José Antonio Kast, quienes han manifestado la voluntad de fortalecer las relaciones entre ambos países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Campo Grande.- ONU ESPECIES MIGRATORIAS.- La decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15) organizada por el Gobierno de Brasil en la ciudad de Campo Grande entre el 23 y el 29 de marzo de 2026.

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El primer grupo de doce de los 36 candidatos presidenciales que se presentan en las elecciones de Perú participan en la primera semana del debate electoral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana.- CUBA APAGONES.- Cuba sigue recuperándose lentamente este lunes de un nuevo apagón nacional, el segundo en menos de una semana y el séptimo en año y medio. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO ESPAÑA.- Las recientes declaraciones de Felipe VI reconociendo «abusos» en la conquista de América son un paso «necesario» que tenía que dar España, pero que resulta «insuficiente» a ojos del Gobierno mexicano, con quien habrá una reconciliación total cuando la Corona española atienda su petición de un perdón oficial, según apuntaron académicos a EFE. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CURIOSIDADES.- A sus 23 años, el panameño Emanuel José Ábrego, conocido en redes sociales como “Flechaman”, se ha abierto paso en un deporte poco convencional: el «sign spinning», surgido de la técnica publicitaria urbana de realizar movimientos acrobáticos con carteles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Organizaciones sindicales de Venezuela convocan a una nueva ante el Ministerio del Trabajo en Caracas para exigir respuesta a sus demandas laborales, entre ellas el aumento del salario congelado desde hace cuatro años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York presenta a la prensa su exposición sobre el pintor italiano ‘Raphael: Sublime Poetry’, antes de abrir al público del 29 de marzo al 28 de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- AMÉRICA ONG.- Amnistía Internacional presenta en Paraguay un informe sobre leyes aprobadas que restringen o controlan a las organizaciones de la sociedad civil de las Américas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- UCRANIA GUERRA.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar la situación en Ucrania . (Texto)

África

Bamako.- MALI LIBERTAD DE PRENSA.- Un tribunal de Bamako juzga al director de publicación del diario ‘L’Alternance’, Youssouf Sissoko, por «ofender a un Jefe de Estado extranjero» tras publicar un artículo, considerado crítico, sobre el presidente de Níger.

Asia

Sídney.- AUSTRALIA UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega a Sídney, primera parada de su viaje de tres días a Australia que también la llevará a Camberra, donde se reunirá con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, con la previsión de que avancen en las negociaciones de un acuerdo de libre comercio bilateral.

Seúl.- COREA DEL NORTE ELECCIONES.- La nueva legislatura norcoreana sostendrá este domingo una sesión en la que pondrá a discusión una enmienda a la Constitución, en una medida que podría consolidar su postura de considerar a Seúl como un «Estado hostil», agravando las deterioradas relaciones intercoreanas. Los resultados de las asambleas suelen ser publicados un día después por la agencia estatal KCNA.

Seúl.- K-POP BTS.- Se publicarán los detalles del nuevo documental de la superbanda de K-pop BTS, titulado ‘A screening of BTS: THE RETURN’, tras la proyección anticipada a la que asistió EFE el viernes pasado. La proyección incluyó una sesión de preguntas y respuestas con el director Bao Nguyen y los productores del filme Jane Cha Cutler, RJ Cutler, así como del productor del sello de la banda Hybe, Namjo Kim.

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang, el principal partido opositor de Taiwán, comparece ante la prensa extranjera en medio de la expectativa por un posible encuentro entre ella y el mandatario chino, Xi Jinping. (Texto)

Pekín.- IRÁN GUERRA.- La Asociación de Diplomacia Pública de China celebra en Pekín una sesión informativa sobre el conflicto en Oriente Medio. (Texto)

Kabul.- AFGANISTÁN PAKISTÁN.- Expira en la medianoche la tregua entre Afganistán y Pakistán, enfrentados por la insurgencia talibana que Islamabad asegura que ataca contra su territorio y que quiere eliminar.

Redacción EFE Internacional

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