Temas del día de EFE Internacional del 24 de marzo de 2026 (07.30 horas)

20 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén – Los bombardeos y la subida del precio de la energía continúan pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que han entablado contactos con Irán, algo que este último país ha negado.

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(Se ha enviado información de los diferentes bombardeos: Kuwait reporta daños en su red eléctrica, Arabia Saudí y Baréin, los de Irán e Hizbulá sobre Israel, que sigue bombardeando el Líbano, y dos ataques contra la infraestructura gasística en Irán).

– El petróleo brent vuelve a superar los 100 dólares ante dudas sobre la posible desescalada

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– Pese a que EE.UU. ha ofrecido diálogo a Irán para el fin de la guerra, Israel mantiene sus ataques y sus preparativos para expandir su operación terrestre en el sur del Líbano, zona que ministros ultras del Gobierno de Benjamín Netanyahu ya han pedido anexionarse.

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– El Líbano sigue buscando salidas al conflicto con Israel entre miedos a que su región sur quede incomunicada con la continuación de los bombardeos israelíes contra sus puentes.

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– El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a reunirse en Naciones Unidas para tratar la situación en Oriente Medio.

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– La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ofrece una rueda de prensa en la sede europea de la ONU en Ginebra, un día después de pedir que se investigue y se dicten órdenes de detención contra tres ministros israelíes como responsables de torturas contra palestinos.

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– Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la situación en Gaza.

DINAMARCA ELECCIONES

Copenhague – Dinamarca celebra elecciones generales anticipadas en las que el bloque de izquierda parte con ligera ventaja en los sondeos y la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, es favorita para seguir gobernando, aunque la fragmentación del panorama político dificulta la formación de mayorías claras.

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AUSTRALIA UE

Sídney (Australia).- Australia y la Unión Europea firmaron este martes un acuerdo de libre comercio tras casi una década de negociaciones, un pacto que, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de viaje en el país austral, cuenta a un mundo «cambiante» que «el comercio abierto ofrece resultados positivos», y firmaron a su vez una asociación en seguridad y defensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Más carne australiana para Europa y vino para Bruselas: las claves del pacto.

– Se enviará una panorámica de los últimos acuerdos de libre comercio entre la UE y Asia-Pacífico.

UE INMIGRACIÓN

La Haya – La oficina europea de policía, Europol, presenta el nuevo Centro Europeo contra el Tráfico de Inmigrantes, con el objetivo de apoyar los esfuerzos operativos de los estados miembros contra esa práctica y que tratará de combatir desde el reclutamiento por parte de redes criminales hasta su financiación.

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ITALIA JUSTICIA

Roma – La derrota en las urnas de la reforma judicial de Giorgia Meloni proyecta, por primera vez, dudas sobre el liderazgo y la imagen de «invencibilidad» de la primera ministra, cuando queda un año para las elecciones generales en Italia.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – La resistencia del Parlamento ucraniano a aprobar las subidas de impuestos pactadas por Kiev con el Fondo Monetario Internacional (FMI) amenaza con demorar el acceso de Ucrania al crédito de 8.100 millones de dólares para los próximos cuatro años aprobado por la institución.

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– Rusia ha lanzado durante la madrugada un ataque combinado con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania, en el que han muerto al menos tres personas, según han informado la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades regionales.

(Texto)

EEUU CUBA CONVOY

La Habana – Llega a La Habana este martes el primer barco del Convoy Nuestra América con el grueso de la ayuda que ha recabado esta iniciativa solidaria con Cuba, que totaliza unas 30 toneladas de alimentos, medicinas, productos de higiene y equipos solares.

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VENEZUELA EEUU

Caracas – La Asamblea Nacional de Venezuela celebra una nueva sesión en la que debatirá el proyecto de ley de minas y de aceleración de trámites para incentivar la inversión extranjera, mientras sigue avanzando con el proceso para designar a un nuevo fiscal general y defensor del Pueblo.

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COLOMBIA ACCIDENTE

Bogotá – Las autoridades colombianas buscan esclarecer las causas del accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que se estrelló poco después de despegar en el departamento amazónico de Putumayo y que dejó al menos 66 muertos, 57 heridos, cuatro desaparecidos y un militar ileso.

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AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/ Islamabad.- Afganistán y Pakistán viven este martes las primeras horas tras el fin del alto el fuego, acordado por el Ramadán y con mediación de países islámicos, sin avances hacia nuevas negociaciones y con la tensión aún latente en la frontera.

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ARGENTINA DICTADURA

Buenos Aires – Se cumplen 50 años del golpe de Estado contra el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, que dio paso a la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983).

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– Concentración en Madrid con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura en Argentina.

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ESPACIO NASA

Washington – La NASA presenta en Washington sus planes para desarrollar la política espacial del presidente Donald Trump y acelerar los preparativos del regreso de Estados Unidos a la superficie de la Luna en 2028.

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LOUVRE RUBENS

París – El Louvre desvela los detalles de la restauración más ambiciosa de su historia, la de los 24 cuadros de Rubens que componen el Ciclo de María de Médicis.

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DARIO FO

Roma – Se cumplen cien años del nacimiento del dramaturgo y Nobel de Literatura italiano Dario Fo y su hijo, Jacopo Fo, recuerda algunos episodios de su vida en una entrevista con EFE: «A mis padres les odiaron por motivos políticos y por envidia», asegura. Por Gonzalo Sánchez.

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– Se enviará también una información sobre los actos en Italia y en el extranjero, en países como España, con los que se recordará el legado artístico y social de Dario Fo.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Bruselas.- PARTIDOS SALF.- La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo celebra una audiencia sobre la solicitud de levantamiento de inmunidad del líder de ‘Se Acabó la Fiesta’, Luis «Alvise» Pérez, por la investigación del Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia.

09:00h.- Bruselas.- CANARIAS MIGRACIÓN.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate y aprueba el informe sobre su misión a las Islas Canarias sobre cuestiones migratorias

09:45h.- París.- OCDE CORRUPCIÓN.- La OCDE publica un informe en el que evalúa la reglamentación contra la corrupción y su aplicación práctica en 62 países.

10:30h.- Londres.- R. UNIDO MODA.- Inauguración de la exposición ‘La moda se convierte en arte’, la primera en Reino Unido dedicada a la diseñadora de moda italiana Elsa Schiaparelli, que abarca desde la década de 1920 hasta la actualidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- TEATRO MUSICAL.- Las canciones de Alejandro Sanz son el hilo conductor del musical ‘El alma al aire’ que se estrenará el 1 de octubre en Madrid y que hoy dará a conocer a los actores. (Texto)

11:00h.- Madrid.- REINA SOFÍA EXPOSICIÓN.- El director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, presenta en rueda de prensa la exposición ‘La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica africano`.

11:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- Inauguración de la retrospectiva del artista británico Hurvin Anderson. Tate Britain. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- La Haya.- UE INMIGRACIÓN.- La oficina europea de policía, Europol, presenta el nuevo Centro Europeo contra el Tráfico de Inmigrantes. (Texto)

14:30h.- Bruselas.- UE EURO DIGITAL.- El miembro del Banco Central Europeo (BCE) responsable del euro digital, Piero Cipollone, discute la marcha del proyecto con los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

15:00h.- Bruselas.- ESPAÑA VIVIENDA.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate quejas ciudadanas sobre la okupación en España

15:00h.- Bruselas.- VIOLENCIA MACHISTA.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate quejas ciudadanas sobre los fallos que se produjeron en el sistema de pulseras de control telemático a maltratadores

17:30h.- Bruselas.- CATALUÑA UE.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni presenta en Bruselas el Plan Barcelona Europa, una hoja de ruta destinada a reforzar la presencia de la ciudad en las instituciones europeas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- BAD BUNNY.- Debate en Casa de América sobre «El efecto Bad Bunny: orgullo hispano e impacto cultural en Estados Unidos». (Texto)

18:30h.- Madrid.- ARGENTINA DICTADURA.- Concentración con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura en Argentina. (Texto)

19:00h.- Londres.- R.UNIDO ARGENTINA.- La organización Argentina Solidarity entrega en la embajada de su país en Londres una carta con miles de firmas de repudio del golpe de estado de 1976, al cumplirse este año el 50 aniversario de aquellos hechos. (Texto) (Vídeo)

19:30h.- Madrid.- DUQUESA DE ALBA.- Cayetano Martínez de Irujo presentará el libro ‘La última duquesa’, un homenaje a Cayetana de Alba en el centenario de su nacimiento.

Copenhague.- DINAMARCA ELECCIONES.- Dinamarca celebra elecciones generales anticipadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA VIETNAM.- El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, se reúne este lunes con su homólogo vietnamieta, Pham Minh Trinh, quien se encuentra de visita oficial en Rusia. (Texto)

Roma.- DARIO FO.- Se cumplen cien años del nacimiento del dramaturgo y Nobel de Literatura italiano Dario Fo y su hijo, Jacopo Fo, recuerda algunos episodios de su vida en una entrevista con EFE: «A mis padres les odiaron por motivos políticos y por envidia», asegura. Por Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- ISRAEL PALESTINA.- La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ofrece una conferencia de prensa en la sede europea de la ONU en Ginebra. (Texto) (Vídeo)

Madrid.- ARGENTINA LITERATURA.- Entrevista con la escritora argentina Selva Almada (Texto) (Foto)

América

13:00h.- Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central divulga el acta de la reunión de la semana pasada en que definió la nueva tasa básica de intereses de Brasil, la mayor economía latinoamericana. (Texto)

14:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Trump permite más trabajadores agrícolas migrantes pero con un salario hasta 32 % menor (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto de Estadística de México divulga los datos de la inflación de la primera quincena de marzo. (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto de Estadística y Geografía de México presenta el Indicador Global de la Actividad Económica de enero. (Texto)

20:00h.- Nueva York.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a reunirse para tratar la situación en Oriente Medio

20:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ARTE.- Presentación de la exposición ‘Atrapados en sus territorios’, que a través del arte cuenta las historias que el conflicto armado colombiano «no ha dejado salir». Universidad EAN (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Asunción.- CUBA EEUU.- Convocan en la capital paraguaya, Asunción, a una manifestación en respaldo a Cuba, isla que soporta un bloqueo energético impuesto por el gobierno del estadounidense Donald Trump Plaza de la Democracia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima – PERÚ ELECCIONES – Doce de los 36 candidatos presidenciales de Perú participan en un debate electoral, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 12 de abril. (Texto) (foto) (Video)

Ciudad de México – MÉXICO UNESCO – En el marco de la conmemoración de sus 80 años la Unesco presenta la Estrategia País 2026-2031, con el actor Gael García como embajador de Buena Voluntad y la participación especial de la actriz Yalitza Aparicio, entre otras personalidades. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Panamá – PANAMÁ CANAL – La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) convoca a periodistas para exponer los últimos detalles del proyecto del embalse en el Río Indio, una iniciativa estratégica para garantizar la seguridad hídrica y operativa de la vía interoceánica. (texto) (foto) (vídeo)

Asunción – PARAGUAY ESPAÑA – El presidente del Senado español, Pedro Rollán, visita Paraguay para impulsar el Foro Parlamentario Iberoamericano de octubre próximo, que precederá a la Cumbre de jefes de Estado y de jefes de Gobierno de noviembre en Madrid. (Texto) (Foto) (Video)

Caracas – VENEZUELA AMNISTÍA – La ONG Fundaredes convoca a una rueda de prensa para declarar sobre la negación de la amnistía a su director, Javier Tarazona, excarcelado en febrero pasado tras más de cuatro años en prisión acusado de varios delitos, entre ellos terrorismo. (Texto) (Foto) (Video)

Washington.- EEUU CUBA.- Base Naval de Guantánamo (Cuba).- La base naval de EE.UU en Guantánamo, uno de los enclaves militares más antiguos y controvertidos del Caribe, podría ocupar un papel central en el caso de un ataque contra Cuba. (Texto)

Ciudad de Panamá.- LATINOAMÉRICA UE.- Representantes de 33 países de América Latina y el Caribe se dan cita en Panamá como parte del Encuentro Anual de Euroclima 2026, una plataforma de alto nivel que impulsará el diálogo birregional en materia de acción climática y cooperación ambiental. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DICTADURA.- Se cumplen 50 años del golpe de Estado contra el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, que dio paso a la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- TAURUS RESULTADOS.- La empresa brasileña Taurus, uno de los mayores fabricantes de pistolas del mundo, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Campo Grande.- ONU ESPECIES MIGRATORIAS.- La decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15) organizada por el Gobierno de Brasil en la ciudad de Campo Grande entre el 23 y el 29 de marzo de 2026.

África

Accra.- GHANA UE.- La Unión Europea y Ghana firman un acuerdo de defensa y seguridad para fortalecer la cooperación en seguridad regional, lucha contra el extremismo y gobernanza. (Texto)

Johannesburgo.- SUDÁFRICA MUGABE.- Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del fallecido expresidente zimbabuense Robert Mugabe y acusado de intento de asesinato, comparece de nuevo ante un tribunal de Johannesburgo (Sudáfrica). (Texto)

Nairobi.- KENIA VIOLENCIA POLICIAL.- La plataforma keniana Missing Voices (‘Voces Perdidas’), integrada por ONG como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), publica este martes su informe anual sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Policía en este país africano. (Texto)

Asia

Pekín.- XIAOMI RESULTADOS.- La junta directiva de la tecnológica china Xiaomi se reúne para aprobar la cuenta de resultados del ejercicio 2025. (Texto)

Pekín.- CHINA TELECOM RESULTADOS.- La junta directiva de la operadora telefónica estatal china China Telecom se reúne para aprobar las cuentas de resultados del ejercicio 2025. (Texto)

Camberra.- AUSTRALIA UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúne con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, durante su visita de tres días al país oceánico, que culmina el miércoles y en la que se espera que las dos partes avancen en las negociaciones de un acuerdo de libre comercio bilateral.

Bangkok.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Se celebra en Bangkok y durante tres días la 64.ª sesión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC-64)

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- La Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica el índice de precios al consumidor (IPC) del país para el mes de febrero.

Manila.- IRÁN GUERRA.- Miles de trabajadores del transporte público filipino participan hasta el viernes en Manila en protestas para exigir al Gobierno que mitigue el impacto del aumento de los precios del combustible causado por el conflicto en Oriente Medio.

Boao.- FORO BOAO.- Arranca la Conferencia Anual 2026 del Foro Económico de Boao, conocido como ‘Davos asiático’ y organizado por China en la provincia insular de Hainan, con el lema ‘Forjando un futuro compartido: nuevas dinámicas, nuevas oportunidades, nueva cooperación’.

Seúl.- COREA DEL NORTE ELECCIONES.- Los medios estatales norcoreanos publicarán este martes los resultados de la segunda sesión del nuevo Parlamento, celebrada la víspera, en la que pondrá a discusión una enmienda a la Constitución, mediante la cual podría consolidar su postura de considerar a Seúl como un «Estado hostil», agravando las deterioradas relaciones intercoreanas.

Beirut.- IRÁN GUERRA.- En los últimos días, Israel ha seguido bombardeando puentes en el sur del Líbano, lo que amenaza con dejar incomunicada toda la región fronteriza en medio de los combates con el grupo chií Hizbulá y sin más ojos externos en la zona que la misión de paz de la ONU (FINUL). (Texto)

París.- FRANCIA R.DOMINICANA.- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, participa este martes en la ceremonia inaugural del Foro Global Anticorrupción e Integridad, en la sede de la OCDE, y se reúne más tarde con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA ACCIDENTE.- Las autoridades colombianas intentan esclarecer las causas del accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que se estrelló poco después de despegar en el departamento amazónico de Putumayo y que dejó al menos 34 muertos, 70 heridos y 21 desaparecidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) convoca a periodistas para exponer los últimos detalles del proyecto del embalse en el Río Indio, una iniciativa estratégica para garantizar la seguridad hídrica y operativa de la vía interoceánica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Miami.- EEUU JUSTTICIA.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, testificará este martes en el juicio contra el excongresista estatal David Rivera, quien fue acusado de intentar influir ante el Gobierno estadounidense para suavizar las sanciones al régimen chavista de Nicolás Maduro durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021). (Texto)

16:00h.- Quito.- ECUADOR EUTANASIA.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador realiza el primer debate de la ley de eutanasia, práctica legalizada en 2024 por la Corte Constitucional, tras un pedido de Paola Roldán, una mujer de 42 años que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Asamblea Nacional

16:00h.- Quito.- ECUADOR SEMANA SANTA.- El Gobierno de Ecuador presenta la campaña «Tradición y conservación van de la mano», una iniciativa busca sensibilizar sobre la importancia de la palma de cera y promover el uso de alternativas sostenibles para la elaboración de ramos en el Domingo de Ramos. Parque La Carolina, pasaje 34, Rumipamba E6-264.

19:00h.- Caracas.- VENEZUELA EEUU.- La Asamblea Nacional de Venezuela celebra una nueva sesión con la ley de minas y de aceleración de trámites para incentivar la inversión extranjera pendientes en agenda, mientras sigue avanzando con el proceso para designar a un nuevo fiscal general y defensor del Pueblo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Caracas.- VENEZUELA AMNISTÍA.- La ONG Fundaredes convoca a una rueda de prensa para declarar sobre la negación de la amnistía a su director, Javier Tarazona, excarcelado en febrero pasado tras más de cuatro años en prisión acusado de varios delitos, entre ellos terrorismo. Palacio de Justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:15h.- Washington.- EEUU JUSTICIA.- Testifican ante el Senado de EE.UU. agentes del FBI despedidos por investigar los supuestos intentos de Donald Trump para revertir las elecciones de 2020.

12:00h.- Asunción.- PARAGUAY ESPAÑA.- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, visita Paraguay para impulsar el Foro Parlamentario Iberoamericano de octubre próximo, que precederá a la Cumbre de jefes de Estado y de jefes de Gobierno de noviembre en Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, preside una reunión de su coalición Fostering the Future Together, destinada a empoderar a la infancia

Redacción EFE Internacional

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