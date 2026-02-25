Temas del día de EFE Internacional del 25 de febrero de 2026 (19.00 horas)

PAPA ESPAÑA

Ciudad del Vaticano – Quince años después, España volverá a recibir a un papa con la visita de León XIV anunciada este miércoles por la Santa Sede y que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, en el que será el cuarto viaje internacional de su reciente pontificado.

– Francisco se quedó con el deseo de ir a Canarias aunque siempre advirtió que no sería un viaje a España como tal; Benedicto XVI fue tres veces en su breve pontificado y el gran papa viajero, Juan Pablo II, lo hizo en cinco ocasiones pisando cada rincón del país. Por Cristina Cabrejas (Claves)

– El papa León XIV visitará Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial entre el 13 y el 23 de abril, en el segundo viaje internacional de su pontificado, informó hoy el Vaticano.

– El papa León XIV llevará a cabo una visita de un día, el próximo 28 de marzo, al Principado de Mónaco, convirtiéndose así en el primer pontífice en visitar este país,

EEUU ESTADO DE LA UNIÓN

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en su discurso del Estado de la Unión en desentenderse del Congreso para su política arancelaria, al asegurar que no le necesita para aprobar nuevos gravámenes, amenazó de nuevo a Irán y, con un tono triunfalista, ahondó la división con los demócratas en pleno año electoral por los comicios de medio término.

– La gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, centró su réplica al discurso sobre el estado de la Nación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en insistir en que el coste de las políticas presidenciales lo «están pagando los ciudadanos».

– El encargado de la respuesta demócrata en español, a cargo del senador Alex Padilla, hijo de inmigrantes mexicanos: Donald Trump «quiere manipular las elecciones» legislativas de noviembre en su país y podría recurrir a la agencia migratoria Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para intimidar a votantes latinos.

– El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó hoy el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Estado de la Unión como un «completo desastre» en el que profirió «mentiras, propaganda y odio».

IRÁN EEUU

Teherán – Irán calificó este miércoles como “grandes mentiras” las afirmaciones de Estados Unidos sobre su programa nuclear, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijese en el discurso del Estado de la Unión que la República Islámica no reniega de tener un arma atómica.

– Las protestas estudiantiles en Irán continuaron este miércoles en su quinto día consecutivo, aunque con menos intensidad que en los días anteriores, en seis universidades del país, en las que se corearon consignas contra la República Islámica.

(Texto)

– La vida discurre con aparente normalidad en un Teherán sobre el que sobrevuela la amenaza de ataques estadounidenses con colegios abiertos y las calles llenas, pero donde muchos vecinos se preparan acumulando comida, agua y dinero en efectivo en caso de que estalle un conflicto. Por Jaime León

MÉXICO VIOLENCIA

Guadalajara (México) – Guadalajara, la tercera urbe de México y una de las sedes del Mundial de fútbol, recupera finalmente la normalidad tras tres días con negocios y actividades públicas en suspenso por la ola de violencia desatada tras el operativo militar en el que murió el capo El Mencho, en un pequeño pueblo al sur de la ciudad.

– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el operativo en Jalisco en el que fue abatido El Mencho, en la que se interesó por cómo estaban las cosas en el país tras la ola de violencia desatada por la muerte del narco.

UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este miércoles que dos emisarios suyos se reunirán mañana jueves en Ginebra con los mediadores de la Casa Blanca para negociar un acuerdo económico para la reconstrucción de Ucrania.

– Un Ejército ucraniano exhausto y falto de hombres mantiene la línea del frente al entrar en el quinto año de la invasión rusa y confía en el éxito de la estrategia anunciada la víspera por el nuevo ministro de Defensa. Por Rostyslav Averchuk

– Al menos siete civiles han muerto este miércoles en un ataque ucraniano con drones contra una planta química en la región rusa de Smolensk, fronteriza con Bielorrusia, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Un total de 17 organizaciones internacionales de ayuda humanitaria, junto a la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo (AIDA), apelaron al Tribunal Supremo la orden israelí de clausurar sus operaciones en Gaza y Cisjordania ocupadas tras su negativa a proporcionar datos personales de miles de empleados locales.

– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró la alianza de su país con la India y su intención de construir «un eje de hierro» contra el «islamismo radical» durante su discurso este miércoles en la Knéset (Parlamento), que celebra una sesión especial en honor a la visita del mandatario indio, Narendra Modi.

INDONESIA ESPAÑA

Lombok (Indonesia).- Un tribunal indonesio condenó este miércoles a 18 años de cárcel a los dos hombres acusados de matar a la española Matilde Muñoz en su habitación de hotel de la turística isla de Lombok (Indonesia) el pasado julio, la misma pena que había solicitado la Fiscalía.

– Ignacio Vilariño, sobrino de la española Matilde Muñoz, asesinada en la isla indonesia de Lombok en julio de 2025, dijo este miércoles a EFE que se dan por «satisfechos» con la pena de 18 años de cárcel impuesta a los dos hombres condenados por haberla matado premeditadamente.

CHINA ALEMANIA

Pekín – El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este miércoles ante el canciller alemán, Friedrich Merz, que su país apoya una Europa «independiente y autosuficiente», en una reunión marcada por las tensiones comerciales entre Pekín y la Unión Europea y en un momento de redefinición de las relaciones transatlánticas.

EEUU ESPACIO

Miami – La NASA enfrenta por lo menos otro mes de demora para el lanzamiento de Artemis II alrededor de la Luna tras el hallazgo de un nuevo fallo en el suministro de helio que obligará a desmontar este miércoles, si el clima lo permite, el potente cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la plataforma de lanzamiento y devolverlo al hangar.

BRASIL LLUVIAS

Juiz da Fora (Brasil) – El número de víctimas mortales causado por las lluvias que azotan el sureste de Brasil aumentó a 36 en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 33 desaparecidos, informaron este miércoles fuentes oficiales.

MARIELLE FRANCO

Brasilia – La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil declaró culpables, por unanimidad, a los cinco acusados de ordenar, planear y encubrir el asesinato en marzo de 2018 de Marielle Franco, concejala y activista socialista de Río de Janeiro.

TRACEY EMIN

Londres – El arte visceral y sin tabúes de Tracey Emin protagoniza la mayor retrospectiva dedicada a la artista en la Tate Modern de Londres, una muestra que recorre la evolución de una creadora que ha desgranado algunos traumas femeninos como pocas en la escena contemporánea.

AGENDA INFORMATIVA

América

21:00h.- Cartagena.- FAO REFORMA AGRARIA.- El economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Máximo Torero, presenta el informe ‘El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura 2025’ en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20). (Texto) (Foto)

22:30h.- Nueva York.- NVIDIA RESULTADOS.- La fabricante de chips estadounidense Nvidia presenta sus resultados del cuarto trimestre tras reportar un beneficio de 31.910 millones de dólares en el tercero, un 65 % más interanual, impulsada por su boyante negocio de los centros de datos. (Texto)

Sao Paulo.- NUBANK RESULTADOS.- El banco digital Nubank, con operaciones en Brasil, México y Colombia, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025, después de haber registrado un aumento de ganancias del 39% entre enero y septiembre. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY MUJERES.- El Instituto Nacional de las Mujeres y la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva encabezan en Uruguay un encuentro sobre violencia digital, en el que se analizará la Ley Modelo Interamericana y su implementación en el país. (Texto)

Toronto.- CANADÁ COMERCIO.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, inicia este jueves una gira por la India, Australia y Japón con el objetivo de reforzar las relaciones económicas como parte de su estrategia para reducir la dependencia del país de EE.UU. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la balanza de pagos del país durante 2025. (Texto)

Nueva York.- ESPAÑA FLAMENCO.- Vuelve a Nueva York el Flamenco Festival en su edición número 25 con unos 80 exponentes de este arte, entre ellos Manuel Liñán, Eva Yerbabuena, Sara Baras, Olga Pericet, Andrés Marín y la cantaora Rocío Márquez, que abrirá el festival con ‘Himno vertical’ en el CNUY Graduate Center. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO ELECCIONES.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta al Congreso mexicano la iniciativa de reforma electoral que busca principalmente la reducción del costo de las elecciones y bajar el financiamiento a los partidos políticos. (Texto) (Foto) (Video)

San Juan.- CARICOM CONFERENCIA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viaja a San Cristóbal y Nieves para participar en la 50 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA EEUU.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Video)

Viña del Mar (Chile).- FESTIVAL VIÑA DEL MAR (Entrevista).- El colombiano Juanes reivindicó en una entrevista con EFE, horas antes de actuar en el Festival de Viña del Mar, el gran aporte que la comunidad latina ha hecho a Estados Unidos. Por Víctor Castelló. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- MÉXICO SEGURIDAD.- El Consejo Nacional de la Industria de la Balística inaugura la tercera edición del Congreso Nacional de Blindaje ‘Innovación que protege’, en medio del debate por la entrada de armas de Estados Unidos a México y del entendimiento firmado entre ambos países. (Texto) (Foto)

