Temas del día de EFE Internacional del 25 de marzo de 2026 (19.00 horas)

8 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén – Irán considera «excesiva» la propuesta de paz de Trump y ha respondido con su propia propuesta, que incluye condiciones como el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

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– A la confusión sobre el posible acuerdo que ponga fin a la guerra, se sumó este miércoles el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien aseguró que la guerra sigue «en pleno apogeo, a pesar de las informaciones publicadas en la prensa».

– Israel afianza su despliegue militar en el sur de Líbano, pasando a controlar los puentes restantes del río Litani, mientras continúa bombardeando infraestructuras críticas iraníes y se mantiene pendiente de una posible apertura de conversaciones formales entre Washington y Teherán.

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– Enviada crónica a las 13.43 horas desde Nabatieh (Líbano) sobre la situación de los hospitales la falta de personal y de suministros.

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– El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, denunció este miércoles los intentos de crear un «Gran Israel» que incluya el territorio del Líbano, y consideró que su movimiento solo tiene la opción de enfrentarse a estos planes o bien entregar su tierra al enemigo.

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– El barril de petróleo brent para entrega en mayo desciende más del 6 % en el mercado de futuros de Londres y cotiza en los 97 dólares ante el optimismo del mercado sobre una posible tregua en el conflicto en Oriente Medio.

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– La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo «si es necesario», aseguró este miércoles el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, durante una reunión en Japón con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

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– El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, aseguró que los Estados involucrados en la guerra en Oriente Medio están «coqueteando con una catástrofe sin paliativos» tras los recientes ataques a instalaciones nucleares en Irán e Israel, con un «enorme peligro de una mayor escalada».

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(Último resumen enviado a las 18.48 horas. Irán pone condiciones a Trump y Hizbulá denuncia planes de un «Gran Israel»: Día 26)

DINAMARCA ELECCIONES

Copenhague – La primera ministra socialdemócrata danesa en funciones, Mette Frederiksen, recibió este miércoles de manos del rey Federico X el encargo de tratar de formar Gobierno tras las elecciones legislativas de la víspera, con triunfo de la izquierda pero sin mayoría, y con el centrista Los Moderados como árbitro.

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UCRANIA GUERRA

Budapest.- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, anunció este miércoles que su país dejará de exportar gas a Ucrania mientras Kiev no reanude el tránsito del crudo ruso hacia el territorio magiar.

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– Leópolis, una ciudad situada a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, sufre las consecuencias de un ataque masivo con drones rusos, con los primeros daños reportados en la zona histórica protegida por la UNESCO desde el inicio de la invasión, un bombardeo en el que Rusia ha cambiado de táctica pasando de ataques nocturnos a llevar a cabo ofensivas a gran escala a pleno día.

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– Estados Unidos ha informado a Rusia sobre los resultados de las negociaciones con Ucrania en Florida el pasado sábado, informó este miércoles el Kremlin.

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EEUU VENEZUELA

Nueva York – El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, afrontarán este jueves su segunda audiencia ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, tras su captura en enero pasado por cargos de narcotráfico y corrupción.

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– Nicolás Maduro, que se presenta el jueves a su segunda audiencia de juicio en Estados Unidos, parece haber quedado relegado en su país a un segundo plano, entre el silencio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el financiamiento de su defensa y los preparativos para reabrir la Embajada en Washington.

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– Sindicatos y gremios de Venezuela convocan a una nueva protesta en Caracas y otras ciudades del país para exigir la liberación de los presos políticos, así como salarios y pensiones dignas congelados desde hace cuatro años.

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– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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EEUU CUBA

La Habana – La presión diplomática de Estados Unidos está erosionando la tradicional influencia de la política exterior cubana en América Latina, como evidencian los recientes cierres de embajadas y la suspensión de misiones médicas en la región.

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– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles la continuidad de la cooperación sanitaria con Cuba y dijo que mantendrá las contrataciones de médicos cubanos, pese a que varios países de América Latina, como Honduras y Guatemala, han cancelado estos programas bajo presión de Estados Unidos.

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ÁFRICA ESCLAVITUD

Naciones Unidas.- El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, presenta ante la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución para declarar la trata transatlántica de esclavos como “el crimen más grave contra la humanidad”.

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– El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, pidió este miércoles «impulsar una agenda global de justicia reparadora» que compense los daños de la esclavitud y la trata trasatlántica de esclavos.

COLOMBIA ECUADOR

Lima – Los Gobiernos de Colombia y Ecuador retoman el diálogo para buscar una solución a la guerra comercial en la que están inmersos, con una reunión de dos días en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), en Lima.

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R.UNIDO RELIGIÓN

Canterbury (R.Unido) – La primera mujer nombrada primada de la Iglesia anglicana, Sarah Mullally, fue entronizada este miércoles en la iglesia de Canterbury, cuna espiritual del cristianismo en Inglaterra, en una ceremonia que quiso resaltar el carácter universal de una comunión que sufre no solo del laicismo, sino del peligro de un cisma por parte de su sector más conservador.

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UE ADUANAS

Bruselas – Málaga se quedó este miércoles fuera de la carrera para ser la sede de la nueva Autoridad Aduanera Europea después de que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea seleccionaran a las ciudades de Lille (Francia) y Roma como finalistas.

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BARROCO HISPÁNICO

París – Joyas de los grandes maestros del pincel del Siglo de Oro español, como Diego Velázquez o Francisco de Zurbarán, además de ejemplos del arte barroco que, en paralelo, se destapaba en América Latina y otras colonias, aterrizan esta primavera de manera excepcional en Europa, en París, procedentes de Nueva York.

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ESPECIALES

– Con motivo de los cuatro años de régimen de excepción en El Salvador, adoptado el 27 de marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, la agencia EFE enviará este miércoles una serie previa con la guía EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS

AGENDA INFORMATIVA

América

20:00h.- Guatemala.- GUATEMALA DERECHOS HUMANOS.- Ciudad de Guatemala – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala brinda una conferencia de prensa sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano, donde detallará los avances y retos respecto al tema durante el año anterior. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Guayaquil.- ECUADOR DERECHOS.- Grupos religiosos realizan un plantón en rechazo a una reciente sentencia de la Corte Constitucional que permite que adolescentes puedan cambiar su género en su documento de identidad, cumpliendo tres requisitos específicos.

Redacción EFE Internacional

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