Temas del día de EFE Internacional del 25 de noviembre de 2025 (13.00 horas)

18 minutos

UCRANIA GUERRA

Kiev.- Al menos seis personas han muerto en un nuevo ataque masivo ruso dirigido contra infraestructuras energéticas ucranianas, pero que ha afectado también a zonas residenciales en Kiev, un ataque que se produce en medio de los contactos para poner fin a la guerra.

(Texto) (Audio)

(Varios drones han entrado en el espacio aéreo de Rumanía y de Moldavia. Según el Ministerio de Defensa rumano, un dron cayó en su territorio. Moldavia, por su parte, ha convocado al embajador ruso para pedirle explicaciones después de que seis drones violasen su espacio aéreo)

(Texto)

– Ucrania espera concretar con EE.UU. una visita del presidente Volodímir Zelenski a su homólogo estadounidense, Donald Trump, antes de final de mes para abordar los detalles más importantes del acuerdo marco para poner fin a la guerra.

(Texto)

(En Abu Dabi, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, se reúne con funcionarios rusos y ucranianos para tratar un posible acuerdo de paz en la guerra de Ucrania).

(Texto)

– ¿Quién es Daniel Driscoll, el nuevo negociador de Trump para la crisis de Ucrania?

(Texto)

– El primer ministro británico, Keir Starmer, junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, preside este martes una reunión virtual de la Coalición de Voluntarios para analizar la evolución de las negociaciones de un plan de paz para Ucrania impulsado por Estados Unidos.

(Texto)

(Está previsto que la reunión comience a las 16.00 horas)

VIOLENCIA MACHISTA

Viena – Casi 50.000 mujeres y niñas, 137 al día, fueron víctimas el pasado año de homicidios machistas cometidos por parejas o familiares, según el informe de feminicidos de la ONU que insiste en que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres.

(Texto) (Audio)

(Se ha enviado información del nuevo informe sobre feminicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y de ONU Mujeres que señala que en 2024 casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o por familiares cercanos en todas las regiones del mundo).

(Enviado a las 01.00 horas)

La legislación introducida en España hace más de una década para combatir los feminicidios y la violencia machista convirtieron al país europeo en «pionero» en esta lucha, destacó este martes la ONU en Viena.

(Enviado a las 01.00 horas)

– Organizaciones sociales e instituciones se movilizan por todo el mundo en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer con actos y reivindicaciones en favor de leyes y medidas que protejan y sensibilicen contra un mal que afecta a millones.

– Supervivientes de la explotación sexual, muchas de origen latino, encuentran en un taller de costura en pleno corazón de Madrid un lugar donde sanar sus heridas, en el marco de un proyecto integral que busca ofrecer una salida a víctimas de trata de la mano de otras mujeres que han pasado por lo mismo. Por Lucía Serrano

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Enviado a las 12.54 horas)

VENEZUELA EEUU

Washington/Caracas – El Gobierno venezolano dialoga con las aerolíneas en el país para tratar de revertir la cascada de cancelaciones de vuelos de varias compañías, que está aislando al país en medio de la tensión con Estados Unidos por su despliegue militar en el Caribe y por la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero.

(Texto) (Foto) (Audio) (Video)

– El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, mantendrá el martes una reunión bilateral con la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar en Trinidad y Tobago para fortalecer «la estabilidad y la unidad regional».

(Texto)

– La conectividad aérea vuelve a ser víctima de la crisis en Venezuela, como ya lo ha sido en el pasado a raíz de las tensiones económicas y políticas que atraviesa el país en la última década.

(Texto)

LÍBANO ISRAEL

Beirut – El Líbano espera en tensión los resultados de su ofrecimiento a iniciar negociaciones con Israel, que ha intensificado sus ataques contra el territorio libanés y que ha infligido su baja de más rango en las filas del grupo chií Hizbulá, el jefe militar Haytham Ali Tabatabai.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Gaza – Una nueva tormenta ha vuelto a golpear este martes la devastada Franja de Gaza inundando las precarias tiendas de campaña, en las que malviven miles de familias palestinas, muchas de las cuales ya habían quedado afectadas hace unas semanas por las intensas lluvias.

(Texto)

– Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, anunciaron este martes en un comunicado que devolverán junto a la Yihad Islámica Palestina el cadáver de un rehén en Gaza a las 16.00 hora local (14.00 GMT), uno de los tres cuerpos que quedan aún en la Franja palestina.

(Texto)

– La tregua se mantiene frágil en la Franja de Gaza, con muertes diarias de palestinos a manos de soldados israelíes, mientras Israel sigue atacando prácticamente a diario territorio libanés.

(Texto) (Foto)

– La crisis que se sufre en los territorios palestinos ocupados ha borrado en menos de dos años más de veinte años de progresos sociales y económicos conseguidos con el apoyo de la comunidad internacional, y el conflicto armado con Israel ha transformado esta situación en la crisis económica más grave de la historia a nivel mundial en el caso de Gaza

(Texto)

(Enviado a las 11.13 horas)

– El Tribunal Superior de Londres examina la decisión del Gobierno británico de ilegalizar al grupo ‘Palestine Action’.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo jordano, Ayman Safadi, para abordar el alto el fuego en Gaza y la situación general en Oriente Medio.

(Texto)

– El papamóvil que el difunto papa Francisco utilizó durante su visita a Belén en 2014 llegó a dicha localidad cisjordana este martes convertido en clínica itinerante con destino Gaza, pero las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la Franja. Por Guillermo Azábal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Enviado a las 11.39 horas)

ÁFRICA UE CUMBRE

Luanda – Se clausura la séptima Cumbre Unión Europea (UE)-Unión Africana (UA), cuya asociación se enfrenta a importantes desafíos, entre ellos los cambios geopolíticos mundiales y la disminución de la financiación para el desarrollo.

(Texto)(Audio)

COLOMBIA CONFLICTO

Bogotá – La respuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, a la denuncia sobre supuesta infiltración de las disidencias de las FARC en organismos de seguridad, que el mandatario tacha de una manipulación de la CIA, deja más dudas que luces sobre los alcances de esa trama.

(Texto)

CHINA JAPÓN EEUU

Pekín/Tokio- La tensión entre China y Japón continúa, pese a que un nuevo actor ha entrado en escena en un aparente intento de mediación: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha mantenido conversaciones telefónicas con el presidente chino, Xi Jinping, y la primera ministra japoneas, Sanae Takaichi.

(Texto) (foto)(vídeo)

(Se ha enviado un resumen a las 12.07 horas:Japón y China continúan su pulso por Taiwán pese a las llamadas de Trump a ambos líderes)

UE DEFENSA

Estrasburgo (Francia) – El Parlamento Europeo vota el diseño final del primer programa europeo para la industria de la defensa para fortalecer la industria europea, fomentar las compras conjuntas, aumentar la producción local y reforzar el apoyo a Ucrania.

(Texto)

SALUD SIDA

Ginebra – Lanzamiento del informe anual sobre la incidencia del sida en el mundo, elaborado por parte de ONUSIDA y en vísperas del día internacional contra esta enfermedad, que es el 1 de diciembre.

(Texto) (Audio)

ARGENTINA MARADONA

Buenos Aires – A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre de 2020, el juicio que buscaba determinar responsabilidades por su fallecimiento – y que se suspendió por el mal desempeño de una de las magistradas- permitió conocer asuntos clave sobre el trágico desenlace del ídolo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE ANIMACIÓN

Los Ángeles (EE.UU.) – Una nueva aventura pone a prueba a Judy Hopps y Nick Wilde en ‘Zootopia 2’ (‘Zootrópolis 2’). «Si nos animamos a dedicar un poco más de tiempo a comprender las historias y experiencias de los demás, y lo logramos, el mundo sería un lugar mejor», indica a EFE Ke Huy Quan, la voz de Gary De’Snake, uno de los protagonista de esta secuela que se estrena esta semana.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU HISPANOS

Tucson (EE.UU.) – La Universidad Estatal de Arizona (ASU) relanza La Editorial Bilingüe, pionera en publicar literatura chicana y latina en inglés y español, para impulsar una nueva generación de escritores y «honrar la diversidad», según declaró a EFE su directora, Anita Huízar-Hernández.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA ONU.- El presidente de Alemania, Frank Walter-Steinmeier, se reúne con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. (Foto)

14:00h.- Estrasburgo.- SUDÁN REBELIÓN.- El Parlamento Europeo debate la situación en Sudán tras dos años y medio de conflicto, agravado en las últimas semanas por la toma por parte del grupo paramilitar sudanés de la última ciudad que el ejército controlaba en la región de Darfur.

14:00h.- Ginebra.- SALUD SIDA.- Lanzamiento del informe anual sobre la incidencia del sida en el mundo, elaborado por parte de ONUSIDA y en vísperas del día internacional contra esta enfermedad (1 de diciembre). (Texto)

14:30h.- Berlín.- ISRAEL PALESTINA.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo jordano, Ayman Safadi, para abordar el alto el fuego en Gaza y la situación general en Oriente Medio. (Texto) (Foto)

15:15h.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la Jornada de Empleadores de la patronal BDA, tras lo cual mantendrá una conversación en el escenario con el presidente de esta institución.

16:00h.- Rabat.- VIOLENCIA MUJER MARRUECOS.- Organizaciones civiles marroquíes conmemoran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una sentada simbólica frente al Parlamento, en Rabat, y una conferencia sobre la participación de la mujer en la política. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- Entrevista con el fotoperiodista colombiano Mauricio Morales Duarte, que ofrecerá una conferencia en la Casa Árabe de Madrid a propósito de los relatos visuales de Palestina y Siria. (Texto)

Moscú.- RUSIA KIRGUISTÁN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llega en visita oficial a Kirguistán.

Zagreb.- CROACIA GITANOS.- Conferencia internacional sobre la situación de las mujeres gitanas, con la participación de alrededor de 50 representantes de gitanas de 19 países de Europa y por organización de la asociación gitano-croata Kali Sara y la Comisión Europea. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL DEMOCRACIA.- Portugal conmemora el 50 aniversario de la llamada crisis del 25 de noviembre, una intentona golpista llevada a cabo por parte de militares de extrema izquierda algo más de un año después de la Revolución de los Claveles, que derrocó la dictadura el Estado Novo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE ECONOMÍA.- La Comisión Europea publica su evaluación de los borradores presupuestarios y la situación fiscal de los países de la Unión Europea, en particular, si están cumpliendo con el plan de ajuste del gasto público pactado con Bruselas conforme a las nuevas reglas de disciplina fiscal europea.

Berlín.- ALEMANIA REGIONES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, continúa sus visitas a los dieciséis estados federados del país, en esta ocasión viajará a Hamburgo, en el norte.

Londres.- EASYJET RESULTADOS.- La aerolínea de billetes baratos easyJet divulga sus resultados en el tercer trimestre del año. (Texto)

Bruselas.- UE MOTOR.- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) publica las cifras de matriculaciones de turismos en octubre pasado (Texto)

París.- OCDE FISCALIDAD.- La OCDE publica su informe anual sobre la fiscalidad de las empresas.

América

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente de Brasil y las inversiones extranjeras directas en octubre. (Texto)

14:30h.- Quito.- LATINOAMÉRICA DEUDA.- La organización Latindadd y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) presentan la Conferencia Regional sobre Deuda y Arquitectura Financiera, donde se expondrán análisis sobre el endeudamiento, los efectos sociales del actual modelo financiero y debates emergentes sobre canje de deuda, soberanía y alternativas para la región. Hotel Dann Carlton (Texto)

16:00h.- Nueva York.- TRATA PERSONAS.- Ilias Chatzis, Jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, explica la situación de la trata de personas y las estrategias de prevención y protección de las víctimas tras la reunión anual de la ONU sobre este tema. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO JUSTICIA.- La Alianza por la Justicia Fiscal en México realiza el evento ‘Más verdes, más justo: impuestos que cuiden al planeta y a las personas’, donde presentan una serie de propuestas para que la recaudación y el gasto público contribuyan a la acción climática. (Texto) (Foto)

18:00h.- Tucson.- EEUU HISPANOS.- La Universidad Estatal de Arizona (ASU) relanzó La Editorial Bilingüe, pionera en publicar literatura chicana y latina en inglés y español, para impulsar una nueva generación de escritores y «honrar la diversidad», según declaró a EFE su directora, Anita Huízar-Hernández. (Texto) (Foto)

20:00h.- Washington.- EEUU ACCIÓN DE GRACIAS.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, participan en el tradicional indulto al pavo con motivo de las festividades de Acción de Gracias. Casa Blanca (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Washington.- HONDURAS ELECCIONES.- El consejo permanente de la OEA celebra una sesión, a petición de EE.UU., para abordar el polémico proceso electoral de Honduras.

21:00h.- Nueva York.- ONU LIBIA.- El Consejo de Seguridad de la ONU vota esta semana la renovación del mandato que permite inspeccionar barcos frente a Libia, siguiendo la resolución 2292 de 2016, con el objetivo de hacer cumplir el embargo de armas y frenar el tráfico de migrantes en el Mediterráneo.

22:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO MUJERES.- Miles de mexicanas marchan en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para exigir un alto a la violencia feminicida que cada día mata a 10 mujeres en promedio en el país (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Lima.- PERÚ VIOLENCIA MACHISTA.- Colectivos feministas de Perú se manifiestan en Lima contra el Gobierno del presidente interino José Jerí, investigado hasta hace pocos meses por una denuncia de violación, con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia de género. Palacio de Justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Quito.- ECUADOR VIOLENCIA MACHISTA.- Colectivos feministas se movilizan en Quito para denunciar en una manifestación el abandono del Estado, en el día internacional de la no violencia contra la mujer. Arco de la Circasiana, Parque El Ejido (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY VIOLENCIA MACHISTA.- Colectivos que integran la Coordinadora de Feminismos de Uruguay marchan en Montevideo en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Hacia la Mujer. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY VIOLENCIA MACHISTA.- La violencia vicaria y el acceso a la Justicia serán los principales temas abordados por el Gobierno de Uruguay en el acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY POLÍTICA.- El partido La Libertad Avanza Uruguay presenta su nueva sede central en Montevideo con la presencia del escritor y politólogo chileno Axel Kaiser. (Texto)

Bogotá.- VIOLENCIA MACHISTA.- Manifestaciones en contra de la violencia machista en Colombia con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- Una nueva aventura pone a prueba a Judy Hopps y Nick Wilde, los detectives más queridos de Zootopia (Zootrópolis) mientras se enfrentan a un caso que desafía su astucia y su empatía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU TRUMP.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, viaja a su residencia de Mar-a-Lago, donde pasará varios días aprovechando las festividades de Acción de Gracias.

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina difunde este martes su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a septiembre, después de que en agosto creciera un 0,3 % en comparación con el mes anterior. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- Entra en vigor el «silencio electoral» previo a las elecciones generales del día 30 en Honduras, en las que participan cinco candidatos a la presidencia del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- FÚTBOL MARADONA.- Se cumplen cinco años de la muerte de uno de los grandes ídolos del fútbol mundial: el argentino Diego Armando Maradona.

Buenos Aires.- ARGENTINA VIOLENCIA MACHISTA.- Se conoce en los tribunales de la ciudad de La Plata el veredicto en el juicio contra Diego García, jugador del club uruguayo Peñarol, acusado de violación contra una mujer durante su paso por el club argentino Estudiantes. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO CONSERVACIÓN.- Autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente de México realizan la Primera Cumbre Nacional de la Mariposa Monarca. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA VIOLENCIA MACHISTA.- Organizaciones sociales de Bolivia marchan en el 25N el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para pedir a las autoridades que protejan a las mujeres y que no se modifique la ‘Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES FRAUDE.- El proceso electoral hondureño enfrenta cuestionamientos por denuncias cruzadas de fraude entre el oficialismo y la oposición. La credibilidad de los comicios del 30 de noviembre se ve comprometida por la controversia sobre la presunta intromisión de la Fiscalía y la participación de las Fuerzas Armadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245