Temas del día de EFE Internacional del 26 de febrero de 2026 (13.00 horas)

IRÁN EEUU

Ginebra – Irán y Estados Unidos han iniciado este jueves una nueva ronda de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, la tercera este año, con una propuesta detallada entregada por la parte iraní a los estadounidenses.

– El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, destacó este jueves una “apertura sin precedentes” y el “espíritu constructivo” con el que se están desarrollando las negociaciones nucleares.

– Israel se mantiene en tensión ante el futuro de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, y la posibilidad de que pueda estallar una guerra regional.

CUBA EEUU

La Habana/Washington – Estados Unidos ha prometido responder al operativo de las tropas guardafronteras cubanas contra una lancha procedente de EE.UU., que se produjo en aguas territoriales de la isla, en el que murieron cuatro de sus ocupantes, que según las autoridades cubanas tenían «fines terroristas».

(La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales y sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las Tropas Guardafronteras que les daba el alto infructuosamente para proceder a su identificación).

– Rusia calificó hoy de «provocación agresiva de EEUU» contra Cuba el incidente ocurrido la víspera con una lancha rápida con bandera estadounidense en aguas territoriales cubanas en el que murieron cuatro tripulantes de la embarcación.

UE GIBRALTAR

Bruselas – La Comisión Europea publicó este jueves el texto jurídico que desarrolla el acuerdo político alcanzado el pasado junio entre Bruselas, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, y que incluye el derribo de la verja que delimita el enclave británico y facilita su acceso al espacio Schengen y al mercado único.

– El borrador del tratado que define el estatus de Gibraltar tras el Brexit protegerá la soberanía del Reino Unido sobre el peñón, la autonomía militar británica y asegurará su futuro económico, señaló este jueves el Ministerio de Exteriores, y subrayó que el compromiso de Londres con la Roca es «inquebrantable».

UCRANIA GUERRA

Ginebra/Kiev – Emisarios ucranianos se reúnen en Ginebra con los mediadores de la Casa Blanca para negociar un acuerdo económico para la reconstrucción de Ucrania, el llamado ‘Paquete de Prosperidad’, que pretende garantizar inversiones extranjeras tras la guerra para reconstruir el país invadido por Rusia y dar impulso a su economía, gravemente afectada por la agresión rusa.

– Rusia lanzó durante la pasada noche un ataque con drones de larga distancia y misiles que tuvo entre sus objetivos las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov. Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Rusia lanzó 420 drones y 39 misiles.

– Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, encabezan en Moscú una reunión del Estado de la Unión entre ambos países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa junto a la primera ministra de Lituania, Inga Ruginienė.

PAPELES EPSTEIN

Washington – La exsecretaria de Estado y ex primera dama de EE.UU Hillary Clinton declara a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

– El presidente del poderoso Foro Económico Mundial, el noruego Borge Brende, comunicó este jueves su decisión de dejar su puesto, tras conocerse que tuvo alguna relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con quien se reunió en más de una ocasión.

– El primer ministro británico, Keir Starmer, se presenta ante la Cámara de los Comunes por primera vez desde el arresto de Peter Mandelson, el hombre fuerte del laborismo al que Starmer nombró embajador en Washington y luego lo destituyó por sus relaciones con Jeffrey Epstein. Cámara de los Comunes

VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – Venezuela cumple una semana desde la aprobación de la Ley de Amnistía, bajo la cual se han liberado a 185 personas según el oficialismo, en medio de los cambios de autoridades judiciales clave, como la designación de Tarek William Saab, quien era fiscal general, como defensor del pueblo temporal.

COREA DEL NORTE CONGRESO

Seúl.- El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha subrayado que su país ampliará sus fuerzas nucleares al cierre de un Congreso clave en Pionyang, mientras ha condicionado la mejora de las relaciones bilaterales con EE.UU. a que este país abondone su «política hostil» hacia Pionyang.

ISRAEL PALESTINA

Ginebra – Un grupo de relatores de derechos humanos de la ONU denuncia en Ginebra los ataques contra la ONU y sus expertos cuando su trabajo está relacionado con la situación en los territorios palestinos ocupados.

– Las ONG que deberán abandonar el territorio palestino controlado por Israel el 1 de marzo, forzadas por las autoridades, agotan sus opciones legales, mientras la situación en la Franja de Gaza y Cisjordania se estanca. (Texto)

– Segunda jornada de la visita oficial del primer ministro indio, Narendra Modi, a Israel, en la que tiene previsto visitar el museo de la memoria del Holocausto.

ONU DROGAS

Viena – La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un órgano de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados contra las drogas, analiza en su informe anual la situación mundial de los narcóticos y afirma que el mercado mundial de la cocaína es el que más rápido crece a nivel local, sobre todo por el aumento de la producción en Sudamérica.

MÉXICO VIOLENCIA

Cancún (México) – Cancún, el principal destino turístico de México, trata de mostrar tranquilidad pese a la inquietud por la reciente ola de violencia en el país tras la muerte de El Mencho ante sus posibles efectos sobre los viajes cuando se prepara para la Semana Santa y el Spring Break estadounidenses.

JUANA RIVAS

Cagliari (Italia).- Juana Rivas y su hijo mayor están citados a declarar en el proceso en Cagliari (Italia) en el que su expareja y padre, respectivamente, el italiano Francesco Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a sus vástagos.

MERCOSUR UE

Buenos Aires/Montevideo – Argentina y Uruguay pueden convertirse este jueves en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo comercial con la Unión Europea si sus respectivos Legislativos lo aprueban en la última votación necesaria para darle luz verde.

PREMIOS CÉSAR

París – La película española ‘Sirat’, de Óliver Laxe, y la brasileña ‘El agente secreto’, dirigida por Kleber Mendonça Filho, son rivales en la categoría de mejor película extranjera de los premios César, los más importantes del cine francés, en la antesala de medirse en los Oscar.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Bruselas.- ESPAÑA TURISMO.- La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, se reúne con el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Georges Tzitzikostas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Ginebra.- PALESTINA D.HUMANOS.- Un grupo de relatores de derechos humanos de la ONU denuncia los ataques contra la ONU y sus expertos cuando su trabajo está relacionado con la situación en los territorios palestinos ocupados. (Texto)

13:35h.- Bruselas.- OTAN LITUANIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa junto a la primera ministra de Lituania, Inga Ruginienė.

18:45h.- Londres.- R. UNIDO CINE.- Premiere y alfombra roja de la película de terror ‘La Novia’ (‘The Bride!’) en la que estará el reparto principal de la misma, intérpretes como Penélope Cruz, Jessie Buckley o Christian Bale. Cineworld Leicester Square (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- VENEZUELA OPOSICIÓN.- El Foro España Cívica entrega el Premio Valores de la Hispanidad, concedido a los opositores venezolanos María Corina Machado y Antonio Ledezma, y el Premio Valores Europeos al ex primer ministro italiano Enrico Letta.

Berlín.- ALEMANIA ESPAÑA.- El proceso judicial contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero entra en la recta final, con la penúltima vista antes de la sentencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra/Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Emisarios ucranianos se reúnen en Ginebra con los mediadores de la Casa Blanca para negociar un acuerdo económico para la reconstrucción de Ucrania, el llamado ‘Paquete de Prosperidad’, que pretende garantizar inversiones extranjeras tras la guerra para reconstruir el país invadido por Rusia y dar impulso a su economía, gravemente afectada por la agresión rusa. (Texto)

Ginebra.- IRÁN EEUU.- Irán y Estados Unidos celebran en Ginebra su tercera ronda de negociaciones nucleares este año. (Texto) (Vídeo)

Bruselas.- UE INTERIOR.- La Comisión Europea presenta una propuesta sobre la prevención y la lucha contra el terrorismo, así como sobre la lucha contra el tráfico de armas de fuego y otros delitos relacionados.

Cagliari.- JUANA RIVAS.- Cagliari (Italia).- Juana Rivas y su hijo mayor están citados a declarar en el proceso en Cagliari (Italia) en el que su expareja y padre, respectivamente, el italiano Francesco Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a sus vástagos Tribunal de Cagliari (Cerdeña, Italia) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA BIELORRUSIA.- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, presiden en Moscú una reunión del Estado de la Unión entre ambos países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Atenas.- GRECIA JUSTICIA.- Un Tribunal de Atenas tiene previsto dictar hoy sentencia en el juicio en torno al uso indebido del programa de espionaje ‘Predator’ en Grecia. (Texto)

París.- FRANCIA IRÁN.- Veredicto contra la influencer irani Mahdieh Esfandiari, contra la que el fiscal ha pedido 4 años de prisión sin cumplimiento por apología del terrorismo por su glorificación del 7 de Octubre. Se espera que sea deportada o repatriada a Irán, probablemente como parte de un intercambio entre los ciudadanos franceses Jacques Paris y Cécile Kohle (Texto)

Londres.- PAPELES EPSTEIN.- El primer ministro británico, Keir Starmer, se presenta ante la Cámara de los Comunes por primera vez desde el arresto de Peter Mandelson, el hombre fuerte del laborismo al que Starmer nombró embajador en Washington y luego lo destituyó por sus relaciones con Jeffrey Epstein. Cámara de los Comunes (Texto)

Bruselas.- UE ABORTO.- La Comisión Europea se pronuncia sobre la iniciativa ciudadana europea que reclama un mecanismo financiero comunitario para ayudar al aborto seguro en la UE.

Nicosia.- UE SANIDAD.- Los ministros de Sanidad de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre).

Londres.- R.UNIDO ELECCIONES.- Elección parcial para cubrir el escaño de la circunscripción inglesa de Gorton y Denton, vacante tras la renuncia por motivos de salud del laborista Andrew Gwynne, en la que el Partido Verde y el populista de derechas Reform UK se perfilan como favoritos.

París.- PREMIOS CESAR.- La Academia de Artes y Técnicas Cinematográficas de Francia celebra su 51 ceremonia de los Premios Cesar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DERECHOS HUMANOS.- El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, habla en una entrevista con EFE del informe anual de ese organismo sobre la situación de los DD.HH. en el país, que muestra una «persistencia del conflicto armado». (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ESPAÑA.- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, interviene en la Asamblea Nacional (Congreso) de Panamá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la tasa de desempleo de enero tras alcanzar el 2,4 % en diciembre de 2025. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ECONOMÍA.- El presidente de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, el colombiano Sergio Díaz-Granados, inicia una visita oficial a Bolivia para anunciar nuevos acuerdos de cooperación y financiamiento para el país. (Texto)

Washington.- PAPELES EPSTEIN.- La exsecretaria de Estado y ex primera dama de EE.UU. Hillary Clinton declara a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Congreso (Texto)

Buenos Aires.- YPF RESULTADOS.- La petrolera YPF, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina, difunde sus resultados contables de 2025, tras haber obtenido en 2024 una ganancia neta de 2.393 millones de dólares. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA NARCOTRÁFICO.- Las autoridades dominicanas incineran más de dos toneladas de cocaína decomisadas recientemente en las costas del país. Primera Brigada de Infantería del Ejército (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cartagena.- FAO REFORMA AGRARIA.- Se celebra la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), organizada por la FAO y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura de Colombia.

Buenos Aires.- ARGENTINA TURISMO.- Argentina publica este lunes sus estadísticas de turismo internacional correspondientes al mes de enero, después de que en diciembre la cifra de visitantes extranjeros cayera un 6,7 % en comparación con el mismo mes del año anterior. (Texto)

Ciudad de México – BIMBO RESULTADOS – La panificadora mexicana Bimbo reporta sus resultados de 2025 tras perder 3.364 millones de pesos (unos 182,58 millones de dólares) en el tercer trimestre. (Texto)

Ciudad de México – MÉXICO ECONOMÍA- El Banco de México publica este jueves su ‘Informe trimestral, octubre-diciembre’ con nuevos pronósticos sobre el producto interno bruto (PIB) y la inflación, después de que en noviembre pasado pronosticó un crecimiento del 0,3 % para este año. (Texto)

Montevideo – UE MERCOSUR – La Cámara de Representantes de Uruguay vota la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. (Foto) (Video)

Buenos Aires – ARGENTINA GLACIARES – El Senado argentino debate la reforma del régimen de preservación de los glaciares, que de aprobarse irá a la Cámara de Diputados, habilitará más zonas cercanas a zonas protegidas para la explotación de recursos y trasladará a los gobiernos provinciales la responsabilidad de evaluar el impacto ambiental. (Texto) (Video)

Oriente Medio

Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- Vista del caso conocido como «Envío de jóvenes hacia zonas de conflicto», por el que están implicados varios políticos tunecinos, actualmente, en prisión.

Gabes.- TÚNEZ CONTAMINACIÓN.- El Tribunal de Primera Instancia de Gabes determina la paralización temporal de un complejo químico contaminante en Túnez, tras ocho aplazamientos desde el pasado octubre, de un caso considerado «urgente» Tribunal de Primera Instancia (Texto)

Abuya.- NIGERIA VIOLENCIA.- Un tribunal de Nigeria acoge una nueva vista en el caso de nueve sospechosos acusados de 57 cargos de terrorismo de perpetrar una masacre el pasado junio en el centro del país, en el estado de Benue, en la que fueron asesinadas unas 150 personas. La vista se celebra hasta el 27 de febrero.

Asia

Hangzhou.- CHINA ALEMANIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita, durante el último día de su viaje oficial a China, instalaciones de la empresa de robótica Unitree y de Siemens en la ciudad oriental china de Hangzhou, en una visita oficial en la que viaja acompañado de directivos de empresas como BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Airbus o Bayer. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA CANADÁ.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, llega a la India en un viaje oficial en el que se reunirá con su homólogo indio, Narendra Modi.

