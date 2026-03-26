Temas del día de EFE Internacional del 26 de marzo de 2026 (19.00 horas)

8 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue con sus mensajes optimistas respecto a la marcha de las negociaciones para el fin de la guerra, en las que Pakistán ha confirmado que actúa como mediador, mientras que amenaza a Irán con graves consecuencias si no se llega pronto a un acuerdo.

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– El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el Estado hebreo asesinó anoche en un ataque «preciso y letal» al comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

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– El Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, estratégico paso por el que circula el 20 % del petróleo mundial.

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– Las bolsas europeas bajan ligeramente y los precios del gas y el petróleo aumentan, también en pequeños porcentajes, ante la posibilidad de que Estados Unidos reanude los ataques contra Irán este fin de semana al acabar el plazo fijado por Trump para llegar a un acuerdo.

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– El bebé gazatí Jawad conoce a su corta edad lo que implica vivir bajo una ocupación militar: disparos del Ejército israelí, la detención de su padre y la suya y, según el relato de familiares y documentos médicos, el maltrato físico a manos de soldados.

(Texto enviado a las 09.12 horas) (Foto) (Vídeo)

– El grupo chií Hizbulá se enfrenta a las tropas israelíes en el sur del Líbano, donde su líder, Naim Qassem, ha denunciado una intención de usurpar territorio como parte, asegura, de las ansias expansionistas de Israel.

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– Save The Children aseguró este jueves que la situación en el sur del Líbano es «extremadamente preocupante» y denunció que los ataques aéreos a las infraestructuras y la ofensiva terrestre de Israel están provocando que el acceso a las poblaciones vulnerables se esté cortando cada vez más.

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EEUU VENEZUELA

Nueva York – La segunda audiencia en el caso judicial contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, terminó este jueves en Nueva York sin una decisión del juez sobre la disputa por el pago de sus abogados.

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– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este jueves con la posibilidad de presentarse a las elecciones en Venezuela contra la presidenta interina, Delcy Rodríguez, debido a la popularidad que tiene en ese país.

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Washington – Una delegación diplomática venezolana del Gobierno que dirige Delcy Rodríguez visita Washington en un nuevo paso en el proceso de restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Los bielorrusos exiliados, que han buscado refugio en Ucrania para escapar de la represión del régimen de Aleksander Lukashenko, advierten de que no se debe confiar en este líder autoritario ni en una mayor flexibilización de las sanciones contra Minsk, en un momento en que Estados Unidos busca mejorar sus relaciones con el principal aliado de Rusia en la región. Por Rostyslav Averchuk.

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– Moscú, 26 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la jornada del jueves un total de 30 drones que se dirigían a la capital rusa, según informó su alcalde, Serguéi Sobianin.

G7 EXTERIORES

Cernay-la-Ville (Francia) – La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, pidió este jueves a EEUU que presione a Rusia, no solo para negociar un fin justo para la guerra de Ucrania, sino también porque Moscú está ayudando a Irán a atacar a países vecinos y bases estadounidenses.

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OTAN DEFENSA

Bruselas – España y el resto de países de la OTAN invirtieron al menos un 2 % de su PIB en gasto militar en 2025 por primera vez desde que se fijaron esa meta en 2014, según las estimaciones del informe anual de la Alianza publicado este jueves.

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– Desde Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que está muy «decepcionado con la OTAN» por su negativa a sumarse a su ofensiva junto a Israel contra Irán y subrayó: «Nos vamos a acordar, nos acordaremos dentro de unos meses, recuerden mis palabras. Nunca olvidaremos, como dice la expresión».

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– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoció este jueves la «frustración» del presidente estadounidense, Donald Trump, ante la lenta respuesta de los aliados tras su llamamiento al apoyo para proteger el tránsito marítimo en Ormuz, pero destacó que hay una treintena de países ya dispuestos a debatir su posible ayuda.

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ARGELIA ESPAÑA

Argel – El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, inicia una visita oficial a Argelia para consolidar las relaciones diplomáticas tras la crisis de 2022 y en medio de la crisis energética mundial.

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UE MENORES

Bruselas – La Comisión Europea dio este jueves un paso más en la protección de menores en la red al urgir a cuatro plataformas de contenidos porno, entre ellas Pornhub, a implantar controles contra el acceso, en virtud del nuevo marco regulatorio digital europeo y en línea con medidas tomadas a nivel nacional en la misma dirección.

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UE EEUU

Bruselas – El Parlamento Europeo aprobó este jueves el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y pidió que incorpore más cláusulas de protección contra posibles nuevos aranceles o amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, incluida la posibilidad de suspenderlo.

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UE MIGRACIÓN

Bruselas – El Parlamento Europeo (PE) votó este jueves a favor del reglamento de Retornos que permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria.

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OMC MINISTERIAL

Ginebra – La Organización Mundial del Comercio (OMC) inaugura su 14ª conferencia ministerial en Yaoundé (Camerún), a la que está previsto que asistan los ministros de Comercio de sus 166 Estados miembros y que se abre con las expectativas en mínimos sobre los acuerdos que se puedan alcanzar para avanzar en su desbloqueo.

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ITALIA GOBIERNO

Roma – La oposición italiana ha entrado en «modo campaña» y busca fórmulas de unidad de cara a las generales de 2027, animada por la derrota de Giorgia Meloni en el reciente referéndum de la reforma judicial y la crisis que ha provocado en su Gobierno.

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FRANCIA ÓPERA

París – La ópera de París presenta su programa para la temporada 2026/2027, que entre otros acontecimientos verá concluir la tetralogía del El anillo del nibelungo (Richard Wagner) adaptada por los españoles Pablo Heras-Casado y Calixto Bieito.

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ESPECIALES

Con motivo del primer mes de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se cumple el próximo sábado, la Agencia EFE enviará desde este jueves una serie previa con la guía IRÁN GUERRA.

AGENDA INFORMATIVA

América

20:30h.- Lima.- PERÚ DEFORESTACIÓN.- El proyecto MapBiomas presenta nueva plataforma de verificación y validación de alertas de deforestación que contribuirá a mejorar la planificación territorial forestal. Colegio de Ingenieros del Perú, Calle Barcelona N° 240, San Isidro (Texto)

22:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- Encuentro de Poetas: 100 años de Jaime Sabines al que asisten maestros del verso de distintas latitudes del país (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU TRUMP.- Los líderes de ‘No Kings’ (No queremos reyes), un movimiento de protesta contra el Gobierno de Donald Trump, dan una rueda de prensa sobre sus próximas movilizaciones.

Washington.- EEUU VENEZUELA.- Una delegación diplomática venezolana visita Washington, en lo que supone un paso más en el proceso restablecimiento de relaciones con Estados Unidos tras la captura del expresidente Nicolás Maduro a manos de Washington. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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