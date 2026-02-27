Temas del día de EFE Internacional del 27 de febrero de 2026 (13.00 horas)

14 minutos

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/Kabul – Pakistán bombardeó Kabul este viernes y declaró la «guerra abierta» a Afganistán, después de que ambos países mantuvieran intensos combates nocturnos en varios puntos de su frontera, en el mayor enfrentamiento desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Se han enviado unas claves sobre los últimos acontecimientos: «Del alto el fuego a Catar al enfrentamiento actual: claves de una ruptura».

(Texto) (Foto)

– Se ha enviado información sobre la situación en Kabul, que ha recuperado su pulso habitual tras una madrugada de explosiones y vuelos rasantes.

– Mientras, el gobierno de los talibanes ha informado del lanzamiento de nuevos ataques aéreos contra centros de mando y bases militares estratégicas en el interior de Pakistání.

– La actual escalada bélica entre Islamabad y Kabul, que este viernes ha dejado un balance cruzado de decenas de víctimas y ataques aéreos en el corazón de ambos países, tiene su origen directo en la actividad del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Por Amjad Ali

– En cuanto a cifras de muertos y heridos, los talibanes aseguran haber matado a 75 paquistaníes en su ofensiva, pero «la guerra de cifras» entre Kabul e Islamabad arroja balance masivos e inverificables.

(Texto)

PAPELES EPSTEIN

Washington – El expresidente estadounidense Bill Clinton declara a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein, un día después de que lo hiciera su mujer Hillary Clinton.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN EEUU

Teherán – Irán se muestra optimista tras la última ronda de conversaciones con Estados Unidos acerca de su programa nuclear, pero el temor a un ataque militar estadounidense permanece.

(Texto) (Foto)

– El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, ha enviado un mensaje a los trabajadores de la legación este viernes en el que les advierte que, si quieren salir del país, lo «hagan HOY», ante un posible inicio de un conflicto en la zona, informó The New York Times.

(Texto)

UE MERCOSUR

Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras completar su ratificación Argentina y Uruguay.

(Texto) (foto)(vídeo)

(Se están enviando reacciones, incluida la de Francia, que ha considerado perjudicial la aplicación provisional del acuerdo)

Se enviarán desde Bruselas unas claves del acuerdo y un análisis sobre la pugna política que este acuerdo ha provocado con el Parlamento Europeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La orden del Gobierno israelí que obliga a decenas de organizaciones humanitarias internacionales a cesar su actividad en Gaza este fin de semana abre un interrogante sobre la continuidad de la asistencia en la Franja, donde la población depende en gran medida de la labor de éstas en medio del bloqueo y la crisis humanitaria.

(Texto) (Foto)

– Se ha enviado una crónica desde Deir al Balah (Franja de Gaza) sobre los últimos sanitarios internacionales de Médicos Sin Fronteras (MSF), que recogen estos días sus cosas para salir definitivamente de Gaza antes del domingo. Por Ahmad Awad

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

UCRANIA GUERRA

Kiev.- Ucrania mejora su ratio de interceptación de misiles balísticos rusos gracias a los últimos suministros de sus socios, y sale del período más frío del invierno el colapso energético total que preveían los más pesimistas.

(Texto)

– La aprobación de un programa de préstamos de 8.100 millones de dólares por parte del FMI ayuda a disipar las preocupaciones sobre la estabilidad financiera a largo plazo en Kiev, que ahora espera el desbloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros de la UE para cubrir su déficit previsto de 136.500 millones de dólares durante los próximos cuatro años. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

CHINA DEFENSA

Pekín – La Asamblea Nacional Popular de China (el Legislativo) ha eliminado sin explicaciones a nueve altos cargos militares de su lista de diputados, la última de una serie de medidas que han ido reduciendo la cúpula militar del país a un nivel mínimo en décadas, a días de que empiece la reunión anual más importante del órgano legislativo.

(Texto) (Audio)

(Enviado a las 06.04 horas)

– Se enviarán unas claves de las últimas eliminaciones de cargos en el Ejército.

CPI FILIPINAS

La Haya – La Corte Penal Internacional (CPI) culmina este viernes la audiencia de confirmación de cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, a quien la Fiscalía sitúa “en el corazón” de un plan de asesinatos durante su “guerra contra las drogas” en Filipinas, y la Defensa considera una víctima de persecución política.

(Texto)

ARGENTINA TRABAJO

Buenos Aires – El Senado argentino tiene previsto aprobar una polémica reforma laboral, que cambiará radicalmente el mundo del trabajo en este país sudamericano, referencia de lucha sindical y obrera.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– También está previsto que el Senado apruebe la reforma de la Ley Penal Juvenil, que rebaja a los 14 años la edad de imputabilidad por delitos. (Texto) (Vídeo)

ODEBRECHT PANAMÁ

Ciudad de Panamá – El juicio por el caso de la constructora Odebrecht en Panamá, considerado la mayor trama de corrupción en la historia del país con imputados como el expresidente Ricardo Martinelli, queda visto para sentencia tras varios retrasos y más de una década de investigación.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PARAMOUNT WARNER BROS

Nueva York – La renuncia de Netflix a tratar de hacerse con Warner Bros allana el camino para que Paramount se haga con los históricos estudios cinematográficos, aunque para ganar esta batalla por el liderazgo mundial del entretenimiento aún debe superar los obstáculos regulatorios y de las autoridades de competencia.

(Texto)

POKÉMON ANIVERSARIO

Tokio – La multimillonaria saga Pokémon cumple 30 años apostando por diversificar géneros y productos relacionados con sus entrañables criaturas, en un momento marcado por la división entre sus aficionados veteranos y las nuevas generaciones debido a la evolución de las últimas entregas de la saga principal.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Enviado a las 10.04 horas)

BRUNO MARS

Bangkok – Bruno Mars dedica una oda al amor en su esperado cuarto álbum de estudio, ‘The Romantic’, que sale al mercado este viernes, y en el que el estadounidense de origen puertorriqueño presenta nueve temas que vuelven a exhibir su estilo romántico, también con un guiño a sus raíces latinas. Por Héctor Pereira.

(Texto)

(Enviado a las 04.05 horas)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

17:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA CURIA.- El papa León XIV preside la conclusión de los ejercicios espirituales de Cuaresma de la Curia Romana. (Texto)

17:00H.- Lisboa.- PORTUGAL JUDÍOS.- Portugal tendrá a partir de este viernes en la céntrica estación de Rossio, en su corazón turístico, una ‘Stolpersteine’, como se llaman en alemán las placas métalicas colocadas en el empedrado que recuerdan a las víctimas del nazismo, para recordar a quienes llegaron al país ibérico en tren, huyendo de los nazis, en una iniciativa del Centro Cultural Judaico Rua da Judiaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Astaná.- KAZAJISTÁN SERBIA.- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, visita Kazajistán.

Atenas.- GRECIA JUSTICIA.- Un Tribunal de Atenas tiene previsto dictar hoy sentencia en el proceso de apelación del partido neonazi Amanecer Dorado, cuyos líderes fueron condenados en 2020 a largas penas de cárcel por dirigir una organización criminal. (Texto) (Foto)

Ginebra.- ROHINYÁS D.HUMANOS.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos hace una presentación de la situación de los rohinyás y otras minorías en Birmania ante al Consejo de Derechos Humanos. (Texto)

Bruselas.- PROXIMUS RESULTADOS.- La operadora belga Proximus presenta sus resultados para el año 2025

América

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga los datos del mercado laboral colombiano correspondientes a enero. (Texto)

16:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA ofrece una rueda de prensa para anunciar los próximos pasos de Artemis II, tras el traslado y desmontaje del cohete por problemas en el suministro de helio que impedirán su lanzamiento en marzo (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de enero tras el superávit de 2.429 millones de dólares en diciembre de 2025. (Texto)

18:00h.- Nueva York.- EEUU INMIGRACIÓN.- Con motivo del Día de la Independencia de la República Dominicana, 16 edificios emblemáticos de Nueva York se iluminan este viernes con los colores de la bandera del país, en un acto llamado a reconocer la presencia y contribución de la comunidad dominicana en la Gran Manzana (Texto) (Foto)

Ciudad de Panamá.- ODEBRECHT PANAMÁ.- El juicio por el caso Odebrecht en Panamá, la mayor trama de corrupción en la historia del país, está previsto que concluya este viernes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA TRABAJO.- El Senado argentino tiene previsto aprobar una polémica reforma laboral, que cambiará radicalmente el mundo del trabajo en este país sudamericano, referencia de lucha sindical y obrera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA SALUD.- El médico Ricardo Amaru habla con EFE sobre su reciente investigación realizada en Bolivia que identifica de un gen que estaría vinculado a la mejor adaptación a la altura, aplicado a ciudadanos de poblaciones bolivianas como La Paz ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar y la ciudad de El Alto a 4.100 metros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONGRESO.- El Senado tiene previsto aprobar la reforma de la Ley Penal Juvenil, que rebaja a los 14 años la edad de imputabilidad por delitos. (Texto) (Vídeo)

Washington.- PAPELES EPSTEIN.- La expresidente estadounidense, Bill Clinton, declara a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Congreso (Texto)

Cartagena.- FAO REFORMA AGRARIA.- Se celebra la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), organizada por la FAO y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura de Colombia.

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA GOBIERNO.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, pronuncia este viernes ante la Asamblea Nacional su discurso de rendición de cuentas, coincidiendo con el Día de la Independencia Nacional. Congreso Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

CHILE INVESTIDURA (Crónica) – Santiago de Chile – El palacio de La Moneda, en el corazón de Santiago, se prepara para volver a ser «habitado» el próximo 11 de marzo, cuando José Antonio Kast se convierta en el primer presidente desde 1958 en hacer de la sede del Gobierno la residencial presidencial. (foto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El chavismo convoca una «gran marcha» en Caracas para conmemorar los 37 años del llamado Caracazo, la revuelta popular del 27 de febrero de 1989, y exigir una vez más la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY GOBIERNO.- El presidente izquierdista Yamandú Orsi cumple este 1 de marzo su primer año al frente de Uruguay. (Texto) (Foto)

Caracas.- VENEZUELA EEUU.- El excandidato a la Presidencia de Venezuela Enrique Márquez ofrece una rueda de prensa en Caracas. (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa.- HONDURAS GOBIERNO.- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, cumple este viernes un mes en el poder con una gestión marcada por el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos, el avance de una reestructuración del aparato estatal y el intento de recuperar la confianza del capital extranjero mediante el retorno a mecanismos de arbitraje. (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá.- CARLOS VIVES.- El cantante colombiano Carlos Vives reivindica en una entrevista con EFE la identidad hispanoamericana y asegura que Estados Unidos «debería sentirse orgulloso» de que quienes proceden del resto de América sean sus vecinos. Por Martina Castells (Texto) (Foto)

Montevideo – URUGUAY ECONOMÍA – El ministro de Economía y Finanzas uruguayo, Gabriel Oddone, convoca a una conferencia de prensa para hablar de las metas fiscales del país suramericano. (Texto) (Foto)

Lima.- PERÚ ANIME.- Cerca de 400 personas participarán este viernes en Lima en la primera carrera de ‘chicas caballo’ organizada en Latinoamérica. (Texto) (Foto) (Video)

Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en enero. (Texto)

Ciudad de México.- PEMEX RESULTADOS.- Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo, presenta sus resultados del 2025 tras acumular una pérdida de poco más de 2.450 millones de dólares en los primeros tres trimestres del año. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ESPAÑA.- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, interviene en la Asamblea Nacional (Congreso) de Panamá. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

Túnez.- TÚNEZ OPOSICIÓN.- El Tribunal de Casación de Túnez examina los recursos contra ocho condenas de prisión dictadas contra el ex candidato presidencial, Ayachi Zamel, que concurrió desde la cárcel a las elecciones de 2024.

África

Abuya.- NIGERIA JUSTICIA.- Un tribunal de Nigeria celebra una vista sobre el caso del exministro de Justicia Abubakar Malami, acusado de delitos relacionados con terrorismo y armas de fuego..

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245